BPOテクノロジー株式会社

BPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）の代表取締役社長・山田真也（以下「山田」）は、個人研究活動として、公益社団法人日本経済研究センター（以下「JCER」）が公募した「2025年度 研究奨励金」において、交付対象として採択された研究プロジェクト「完全リモートワークが女性のワークライフバランスに与える影響についての実証研究」に、共同研究者として参画することをお知らせいたします。

本件は、山田が実務家としての知見を活かし、学術研究における実態把握と社会実装の架け橋となることを目的とした代表個人の研究活動*です。山田は、オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」(https://fujiko-san.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19813978267_brand-tantai&utm_content=19813978267_146758610853_678452073979_&utm_term=%E3%83%95%E3%82%B8%E5%AD%90%E3%81%95%E3%82%93&gad_source=1&gad_campaignid=19813978267&gbraid=0AAAAAo7mVtwN9BWCCLhJHZPCxNoOklHZk&gclid=CjwKCAiAh5XNBhAAEiwA_Bu8FbI99Lu7Hndmu67WRr8Vmpg0TNJLEdzcw_-98WykbKB8HFzYYvNCtxoCWEIQAvD_BwE)の運営を通じ、多くの女性が完全リモートワークで活躍する現場を牽引してきた実績を有しており、その知見が本研究の実証性を高めるものとして期待されています。

*本研究による奨励金及び研究費は当社事業との直接的な関係はありません。

■参画の背景と研究概要

働き方の多様化が進む中、業務をすべて自宅で行う「完全リモートワーク」が女性の生活満足度やキャリア形成に与える影響については、未だ十分な実証研究がなされていません。 本研究は、成蹊大学・内藤朋枝准教授を研究代表者とし、大阪公立大学・田中弘美准教授および当社代表の山田による三者協働体制で実施されます。

【研究題目】

完全リモートワークが女性のワークライフバランスに与える影響についての実証研究

【研究の目的】

完全リモートワークに従事する女性を対象に、量的・質的調査を行い、柔軟な働き方がジェンダー平等や就業継続に果たす役割を実証的に明らかにすることを目指します。

【研究体制】

・研究代表者（量的分析担当）： 内藤 朋枝（成蹊大学 経済学部 准教授）

・共同研究者（質的分析担当）： 田中 弘美（大阪公立大学 大学院生活科学研究科 准教授）

・共同研究者（調査統括・実務家視点）： 山田 真也（BPOテクノロジー株式会社 代表取締役社長）

【日本経済研究センター研究奨励金について】

経済学およびそれに関連する社会科学の研究に従事する研究者に対し、その研究の進展を期待して交付されるものです。2025年度の公募において、本研究プロジェクトの社会的意義と計画の妥当性が評価され、採択に至りました。

参考：https://www.jcer.or.jp/about-jcer/incentive

■共同研究者・山田真也の役割：実務と学術の融合

本研究において山田は、「フジ子さん」をはじめとするオンラインBPO事業の運営を通じて得た知見をもとに、実務家としての視点を提供します。

完全リモートワークで働く女性の実態や企業側の課題認識を研究に反映するとともに、企業との連携や調査運営の調整を通じて、学術研究とビジネス現場の実態をつなぐ役割を担います。

■研究者コメント

【研究代表者】成蹊大学 経済学部 准教授 内藤 朋枝 氏

このたび、田中先生、そして実務の第一線で活躍されているBPOテクノロジーの山田様とともに、本研究プロジェクトを進められることを大変光栄に思います。本研究では、完全リモートワークという新しい働き方が女性のキャリアやウェルビーイングにどのような影響をもたらしているのかについて、質・量に加え実務の面からも明らかにしていきたいと考えています。企業の実務とアカデミアが協働するこの貴重な機会を活かし、社会にとって意義のある、質の高い研究成果を生み出せるよう努めてまいります。

【共同研究者】大阪公立大学 大学院生活科学研究科 准教授 田中 弘美 氏

本研究プロジェクトに参画できることを大変光栄に思います。女性のキャリア形成や働き方、生活のあり方をめぐる課題は、日本社会において重要なテーマです。私は社会政策・ジェンダー研究の立場から、仕事とケアの調和や社会的ウェルビーイングに関心を持って研究してきました。本研究では、企業の実践とアカデミアが協働する枠組みのもと、完全リモートワークで働く女性へのインタビュー調査を通じてその経験や課題を明らかにし、今後の社会制度や政策の検討に資する知見を提示していきたいと思います。

【共同研究者】BPOテクノロジー株式会社 代表取締役社長 山田 真也

内藤先生、田中先生という素晴らしい研究者の方々と共に、このような社会的意義の高い研究に参画できることを大変光栄に思います。リモートワークは普及しましたが、それが女性のキャリアや幸福度に真に寄与しているのか、あるいは新たな課題が生じているのか、客観的な検証が必要です。私は経営者として日々リモートワークの実務に関わっておりますが、本研究ではビジネスの現場感覚とアカデミズムを繋ぐ役割を果たしたいと考えています。得られた知見が、より良い働き方の社会実装に繋がるよう尽力いたします。

■オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。

フジ子さんの特長

・月10時間から依頼可能 ：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能

・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能

・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能

・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能

■ 会社概要

会社名 ：BPOテクノロジー株式会社

本 社 ：東京都中央区銀座6-14-8

代表者 ：代表取締役社長 山田 真也

設 立 ：2017年2月

提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO

URL ：https://bpo-tech.co.jp

当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。

■本件に関するお問合せ先

BPOテクノロジー株式会社 広報担当

電話番号：03-4405-3635

メール ：pr@fujiko-san.com