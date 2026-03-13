今年のテーマは宇治抹茶×夏果実。メロン、ライチ、ココナツ、マンゴー。カラフルなフルーツと抹茶のコラボメニューが続々登場。ATELIER MATCHAの春夏メニュー3/20（金）より販売開始

TZEN株式会社

TZEN株式会社（代表取締役CEO：長尾 千登勢/所在地：東京都品川区大崎）と、江戸時代から続く京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園（代表取締役：小山 政吾/所在地：京都府宇治市小倉町）が展開するプレミアム抹茶をカジュアルに楽しめる抹茶カフェ「ATELIER MATCHA（アトリエマッチャ）」は、202６年３月２0日（金）より春夏シーズンに向けた新作抹茶メニューを販売開始いたします。

左上：MATCHAハニーメロン 右上：MATCHAフレンチトースト季節のフルーツ添え 左下：MOCHIスティックマンゴーチーズ（鎌倉店）右下：MATCHAチョコミント

カラフルで楽しい新作ドリンク！MATCHAハニーメロン、MATCHAチョコミント、MATCHAライチグアバソーダ、MATCHAココナツクラウド（銀座店）

「MATCHAハニーメロン」

MATCHAハニーメロン 1080円（税込）

夏が旬のメロンの贅沢な美味しさを抹茶と楽しむごちそうドリンクです。夕張メロンジュレの上にさっぱりとした味わいのヨーグルトアイス＋メロンシロップのオリジナルメロンヨーグルトシェイクをオン、ホイップと濃茶ソースを乗せてメロンジュレと蜂蜜、ピスタチオクラッシュで仕上げます。

メロンの上品な美味しさとプレミアム抹茶の旨味、とろりと甘い蜂蜜がベストマッチ。夏の人気フルーツと抹茶の新しいマリアージュをご堪能ください。

「MATCHAチョコミント」

MATCHAチョコミント 1080円（税込）

みんなが大好きなチョコミントアイスと抹茶の爽やかなごちそうドリンクがデビュー。チョコレートシロップの上に冷たいチョコミントのシェイクを注ぎ、ホイップクリームとATELIER MATCHA自慢の濃茶ソースをトッピング。最後にカラフルなチョコスプレッドと生ミントの葉を飾って完成です。これからのワクワクする季節のぴったりのフレッシュな美味しさをお楽しみください。

「MATCHAココナツクラウド」

MATCHAココナツクラウド 950円（税込）

ATELIER MATCHAベトナム店（ホーチミン）、フィリピン店（セブ）で大人気のクラウドメニューが銀座店に逆輸入で登場！すっきりとした甘さが夏にぴったりのココナツウォーターに、一杯一杯点てたフレッシュで香り高い抹茶「松風」を注ぎ、最後に特製の抹茶コールドホイップをたっぷり乗せて仕上げます。アジアでは定番人気の抹茶クラウド、通常はココナツウォーターにコールドホイップを乗せた二層のドリンクですが、ATELIER MATCHAではお薄MATCHAを加えて三層に仕上げています。透明なココナツウォーターと抹茶のグリーンの美しいコントラストもお楽しみください。

【MATCHAライチグアバソーダ】

MATCHAライチグアバソーダ 950円（税込）

毎年人気のソーダメニューが今年も登場！今年はシーズンテーマの「夏果実」に合わせてトロピカルなライチとグアバのちょっぴり大人なソーダがデビューします。真っ赤なグアバシロップの上に透明なソーダをたっぷり注ぎ、特製のライチゼリーと丸いライチの実を大胆にソーダにIN。ローズマリーを飾ったリゾート気分満載のソーダメニューです。最後にATELIER MATCHA特製の濃茶ソースをたっぷり注いで、トロピカルフルーツと抹茶の驚きのコラボレーションが楽しめます。

デザートも大充実。スイーツの王道、フレンチトーストとミルクレープが満を持して登場！人気のパンナコッタもマンゴーでカラフルにリニューアル（銀座店）

「MATCHAフルーツフレンチトースト 季節のフルーツ添え」

MATCHAフレンチトースト季節のフルーツ添え 1600円（税込）

シーズンスペシャルメニューの贅沢な抹茶フレンチトーストはいかがですか。ATELIER MATCHA

のフレンチトーストのこだわりはトーストに使用するパン。一般的な食パンではなくブリオッシュ生地の丸パンを使用、生地の中にフレンチトースト液がたっぷり染みて濃厚な味わいが楽しめます。トーストの中には抹茶カスタード、抹茶ホイップ、抹茶ジェラートと小倉あん、季節のフルーツをたっぷりと入れてボリュームも大満足。軽いランチやお友達とのシェアデザートとしてもおすすめです。

MATCHAミルクレープ

MATCHAミルクレープ 980円（税込）

以前からリクエストのあったMATCHAミルクレープがいよいよデビュー！表参道・Riz Labo Kitchen の米粉抹茶クレープを贅沢に14枚も使用、クレープの間に抹茶ホイップと抹茶カスタードクリームをたっぷりサンドすれば、宇治抹茶の美味しさが堪能できるミルクレープが完成。お好みで濃茶ソースをかけてさらに濃厚な抹茶の香りを楽しむこともできます。ミルクレープは毎日キッチンでシェフが手作り。本格的なミルクレープの美味しさとプレミアム抹茶の出会いはここだけでしか味わえない美味しさです。

MATCHAマンゴーパンナコッタ

MATCHAマンゴーパンナコッタ 880円（税込）

毎年大人気のMATCHAパンナコッタが今年のテーマに合わせてリニューアル。真っ赤なベリーから鮮やかな黄色のマンゴーへモデルチェンジです。爽やかなマンゴーソースと抹茶パンナコッタは相性抜群。隠し味にパッションフルーツのジュレを使用、甘酸っぱい夏のテイストがお口いっぱいに広がります。ブルブルのほろ苦抹茶ミルクゼリーとなめらかなマンゴーソースの食感も一緒にお楽しみください。

フードメニューにも２つの新作。ほうじ茶ボロネーゼうどん、クロワッサンサンドのりたま

昨年登場した人気メニュー「MATCHAカルボナーラうどん」。他のパスタ風うどんも出して欲しいというお客様のリクエストにお応えして新作「ほうじ茶ボロネーゼうどん」が登場。またテイクアウトできるフードメニューへのリクエストには築地トリビュートメニュー「築地クロワッサンサンドのりたま」をラインアップします。

ほうじ茶ボロネーゼうどん

ほうじ茶ボロネーゼうどん 1400円（税込）

定番のミートソースパスタ、ボロネーゼをほうじ茶でアレンジしたパスタ風うどんです。濃厚なボロネーゼソースに香ばしいほうじ茶パウダーをプラス、ソースのコクが増してより香ばしく奥の深い味わいが生まれます、完成したパスタの上にさらにほうじ茶ソースをトッピング、香りのアクセントにローズマリーと松の実を加えて完成です。もちもちのうどんとほうじ茶のボロネーゼソース。他では味わえないパスタ風うどん、ぜひランチの際にお試しください。MATCHAカルボナーラうどんとの食べ比べもおすすめです！

築地クロワッサンサンドのりたま

築地クロワッサンサンドのりたま 890円（税込）

ATELIER MATCHAのある東銀座からすぐの築地名物、といえばだし巻き卵。築地の街歩きにもお供できるサンドメニューが登場します。こんがり温めたクロワッサンに大きなだし巻き卵と焼き海苔をサンド。お寿司屋さんの卵寿司がそのままサンドになったようなビジュアルが目を引きます。味のアクセントは抹茶ホイップバター。ジューシーな卵とパリッとした海苔のコラボに抹茶のフレーバーが加わり、

今までにない和洋折衷の築地クロワッサンサンドが完成しました。その名の通り、トッピングにはみんな大好きご飯のお供「のりたま」を使用しています。

鎌倉店にも４つの新メニュー。MATCHA桜ピーチソーダ、MATCHAチョコミントラテ、２種の新作MOCHIスティックと一緒に鎌倉散策をお楽しみください。

MOCHIスティック桜ピーチ 810円（税込）MOCHIスティックマンゴーチーズ 810円（税込）

鎌倉店限定、カップに入れて持ち歩ける新感覚お団子MOCHIスティック。

「MOCHIスティック 桜ピーチ」は美しい桜ジュレ、ピーチソースとお団子のマリアージュが楽しめる見た目にも可愛らしいMOCHIスティック。春のお出かけにぴったりです。

「MOCHIスティック マンゴーチーズ」は今年のテーマ「夏果実」のマンゴーとクリームチーズの爽やかな美味しさが楽しめます。クリームチーズの酸味とマンゴーの甘さがベストマッチ。江ノ電に乗って海に遊びに行くお供にも似合うトロピカルなお団子メニューです。

MATCHAチョコミント 930円（税込）MATCHA桜ピーチソーダ 930円（税込）

「MATCHAチョコミント」はチョコレートソースの上にミントシロップをたっぷり使ったミントミルクと抹茶を注ぎ、ホイップとカラフルなチョコスプレッドで仕上げた夏にぴったりの爽やかなごちそうMATCHAラテ。パステルグリーンのビジュアルもキュートです。

「MATCHA桜ピーチソーダ」は毎年人気のソーダメニュー。ピーチの甘さとATELIER MATCHA自慢の濃茶ソースの抹茶の旨味と香りが溶け合い、ほの甘かつリフレッシングな夏のおいしさを演出します。

例年以上に盛りだくさんな春夏のMATCHA新作メニュー、ぜひ銀座で、鎌倉で、街歩きのお供に、街歩きの休憩に美味しい宇治抹茶をお楽しみください。

＜ATELIER MATCHAについて＞

ATELIER MATCHA GINZA

世界で広がるMATCHAブーム。そんな今こそ、日本で育まれた抹茶本来の美味しさと文化を楽しめる抹茶体験を提供したい。「アトリエマッチャ」は、日本伝統文化の海外発信を手掛けるプロデューサー・茶道裏千家准教授の長尾千登勢と、京都宇治の老舗製茶問屋・山政小山園の取締役の小山雅由、茶を通して出会った二人の「日本で生まれた抹茶本来の美味しさと文化を楽しめる抹茶体験を提供したい」という想いから誕生した「MATCHAのサードウェーブ」をコンセプトにした本格的な抹茶の味わいをカジュアルに楽しめる抹茶カフェです。銀座店、鎌倉店それぞれオリジナルメニューを提供しています。

2025年5月にはベトナム・ホーチミン、11月にはフィリピン・セブ店がオープン。宇治抹茶の美味しさを世界に向けて発信しています。

WEBサイト：https://ateliermatcha.com

ATELIER MATCHA銀座

104-0061 東京都中央区銀座8丁目18-3東銀座ビル1階 TEL 03-5801-5991

ATELIER MATCHA鎌倉

248-0012 神奈川県鎌倉市御成町1丁目18 TEL 0467-55-8098

＜山政小山園について＞

ATELIER MATCHAでは、京都宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」の抹茶を使用しています。「山政小山園」は、江戸初期より自園を持ち、茶の栽培から挽上げまで一貫した抹茶の製造を行う、創業160年の製茶問屋です。優良品種の選抜や、茶道各流派お家元に18の茶銘（お家元ごとにブレンドする銘柄）を賜り、全国1000を超える茶小売店や茶道具店をはじめ、百貨店、国内外商社、ホテルや旅館、老舗料亭などに、抹茶や玉露・煎茶を中心とした上級茶の製造卸を行っています。

Webサイト：https://www.yamamasa-koyamaen.co.jp/

【お問合せ先】

ATELIER MATCHA（アトリエマッチャ）

担当：長尾

ateliermatchatokyo@gmail.com

03-5801-5991

