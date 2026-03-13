『ちい恋』選りすぐりのエピソードをまとめた傑作集『愛蔵版　小さな恋のものがたり　たんぽぽ編・マーガレット編』2冊同時発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日（木）に『愛蔵版 小さな恋のものがたり』の『たんぽぽ編』と『マーガレット編』を同時発売いたしました。

『愛蔵版 小さな恋のものがたり たんぽぽ編』

●昭和、平成、そして令和……読み継がれる永遠の初恋ストーリー

『小さな恋のものがたり』は、昭和37年（1962年）に『美しい十代』（学習研究社）で連載を開始して以来、半世紀以上にわたって多くのファンを魅了し続けている、みつはしちかこ作の漫画作品です。ファンからは『ちい恋』の愛称で親しまれています。

ピュアな恋のストーリーと抒情的な描写で、主人公のチッチ（小川チイコ）とボーイフレンドのサリー（村上聡）の甘酸っぱい恋もようを描く本作品は、1976年にミリオンセラーを記録しました。

▲『たんぽぽ編』

著者・みつはしちかこの漫画家デビュー60周年を迎えた2022年には『小さな恋のものがたり 第46集』を発刊。さらに、2023年には『愛蔵版 小さな恋のものがたり』の『クローバー編』と『コスモス編』、2026年には同シリーズの『たんぽぽ編』と『マーガレット編』を発刊するなど、今もなお新たな読者を惹きつけ続けています。

「私がこのマンガをかくようになったきっかけは、大勢の人にみてもらうためではなかったのです。たったひとりの風のような人の心をつかみたかっただけなのです。

（中略）

私は痛いような片思いを、マンガにかいたのです。『小さな恋のものがたり』のはじまりは、いうなれば私のマンガのラブレターであったのです。」

（小さな恋のものがたり 第1集 あとがきより）

●ファン必携！『ちい恋』46集から著者自ら選りすぐった傑作エピソード集

『愛蔵版 小さな恋のものがたり』は、これまでに刊行された全46集のなかから、作者みつはしちかこ自らが選び抜いたエピソードを収録した傑作集です。発売中の『コスモス編』『クローバー編』に続き、このたび『たんぽぽ編』『マーガレット編』の2冊を同時刊行しました。

『たんぽぽ編』では、淡くやさしい初恋を描いたエピソードを、『マーガレット編』では、チッチのはがゆい恋心を描いたエピソードを収録しています。

漫画はもちろん、かわいいイラストとポエム、見開きのカラーイラストなども掲載。手元に置いて何度も読み返したくなる、愛蔵版ならではの工夫が詰まっています。

今も昔も変わらない“恋愛あるある”や“友情あるある”を、たっぷり楽しめる一冊です。

▲『たんぽぽ編』▲『たんぽぽ編』▲『たんぽぽ編』

［著者プロフィール］

▲『マーガレット編』▲『マーガレット編』▲『マーガレット編』

みつはしちかこ

漫画家。1941年、茨城県生まれ。幼少期から絵や詩、漫画に親しむ。都立武蔵丘高校時代は、放送劇部で活躍。卒業後はアニメーション会社に勤めながら、高校時代の漫画日記をもとに四コマ漫画『小さな恋のものがたり』を描きため、1962年に雑誌『美しい十代』（学習研究社）で漫画家デビュー。

同作は1976年にミリオンセラーを記録、1977年に「日本漫画家協会賞・優秀賞」を受賞。2022年に『小さな恋のものがたり 第46集』を刊行、60年以上にわたる記録的ロングセラーに。2015年「手塚治虫文化賞・特別賞」「日本漫画家協会賞・文部科学大臣賞」を受賞。

1980年から22年間にわたり、朝日新聞日曜版に連載した『ハーイあっこです』（テレビ朝日系でアニメ化）のほか、『わたがしふうちゃん』（ポプラ社）、『アララさん』（講談社）など漫画の著書多数。ほか詩画集『あなたにめぐりあえてほんとうによかった』（ダイヤモンド社）、エッセイ集『ひとりぼっちの幸せ』（イースト・プレス）など著書多数。

▶みつはしちかこオフィシャルブログ：https://ameblo.jp/chich1941/

［商品概要］

◆シリーズ共通◆

著：みつはしちかこ

定価：1,540円（税込）

発売日：2026年3月12日

判型：B5判／196ページ

電子版：同時配信

発行所：株式会社 Gakken

『愛蔵版 小さな恋のものがたり たんぽぽ編』

ISBN：978-4-05-407084-4

