ペットボトルの水平リサイクル協定の締結

ふじみ野市は、ペットボトルの「ボトルｔｏボトル」水平リサイクルについて、サントリーグループと協定を締結しました。
令和８年度から、資源として回収した使用済みペットボトルの全量が、新たにサントリー製飲料のペットボトルに生まれ変わることとなります。
パッカー車に乗ったふじみん
協定締結日
令和８年３月１３日（金）
事業開始日
令和８年４月１日（水）
協定の経緯
現在、資源として回収されたペットボトルは、食品トレーなどに再生されています。
今回、協定を結び、もっとも効率的でわかりやすいリサイクル方法を選択することで、リサイクル先が可視化され、市民のリサイクル意識の向上が期待できます。
また、資源を何度も循環させることで、新たな化石由来原料から製造する場合と比較して、CO2排出量を約60％削減できます。
（注意）使用済みペットボトルの排出方法は、これまでと変わりません。キャップとラベルを取り、中を軽くすすいで、直接、ペットボトルの専用収集ネットに入れてください
問い合わせ
環境課（電話049-262-9022）