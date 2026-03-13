タスクに埋もれる日々を終わらせ、人生の主導権を取り戻す！ 『なぜ、あなたは時間に追われているのか』3月13日発売

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年3月13日、書籍『なぜ、あなたは時間に追われているのか ～「時間がない」から解放される15の仕組みと思考法～』（吉川ゆり著）を発売します。

「やってもやっても仕事が終わらず、残業続きでいつも疲れている」「1日中忙しく、自分の人生を生きている気がしない」……。タスクに埋もれる日々を終わらせて、本当に大切なことのために時間を使うにはどうすればいいか。米国の金融機関でヴァイスプレジデント（幹部職）を務め、ビジネスコーチとして日米2万人の人生を変えた著者による、「時間がない」から解放されるためのノウハウと思考法を詰め込んだ一冊です。

日米2万人の人生を変えたビジネスコーチの、超・集中力メソッド！

「やってもやっても仕事が終わらない。残業続きで疲れが抜けない」 「忙しいのに達成感がなく、自分の人生を生きている気がしない」「もっと家族と過ごしたいのに、頭の中は仕事のことばかり」

それは、あなたの意志や能力が原因ではありません。AIの台頭、SNSやショート動画の普及、メールやチャットへの「即レス」文化……現代社会が私たちの集中力を奪う中で、多くの人が時間に追われています。

どうすれば、あふれる仕事を早く終わらせて、「本当に大切なこと」のために時間を使うことができるのか。

本書の結論はシンプルです。 限られた時間で人生の満足度を高める鍵は「集中力」。短時間で仕事の成果を出し、人生の時間を取り戻すためのスキルであり、誰でも、何歳からでも高めることができます。

著者は米国の金融機関のヴァイスプレジデントという多忙な環境で成果を出し、現在はエグゼクティブコーチとして活躍。自身が時間の使い方に悩んだ経験から、ハーバード大学などで最新の科学的知見に基づいた集中力の高め方を学び、研究・実践してきました。本書では、努力や気合いに頼らない15の「仕組み」のほか、仕事前のセットアップ、1日のスケジュールの組み方、マインドセット、呼吸法、休み方……など、頑張らなくてもいいメソッドを多数紹介しています。

目の前の仕事を「サクッと」終わらせて、本当に大切なことに時間を使う。 自分の時間の使い道を、自分で決める――。「人生の主導権」を取り戻すための方法をお伝えする一冊です。

【こんな人におすすめ】

職場や家庭で多くの役割を抱えている人、もっと効率的に仕事の成果を上げたい人…日々忙しく働き「時間が足りない」と悩むすべてのビジネスパーソンにおすすめです。

【目次】

テストで判定！ あなたの集中力レベルはどれくらい？

第1章 あなたが時間に追われる本当の原因

集中力は誰でも磨くことができる

集中力に関する「５つの誤解」

「今ここに集中するメンタル」のつくり方

第2章 努力に頼らず時間を生み出す、15の「仕組み」

Case1 締切のない重要な仕事ほど、気が重くなり後回しにしやすい

Case2 別のアイデアや「今やりたいこと」に意識が移ってしまう

Case3 人からの依頼・連絡・周囲の空気を優先してしまう

Case4 やらなければいけないと分かっているのに、体や頭が動かない

Case5 作業中に、スマホ、別のタスク、雑音などが気になる

第3章 「どの仕事をいつやるか？」科学が教える最適なスケジュールの法則

「属人化した仕事」にこそ集中せよ！

最も集中すべき仕事「ディープワーク」とは？

集中のベストタイミングを生かす！1日のスケジュール、組み方のコツ

生産性を高めるために…時間帯別「やるといいこと」

第4章 仕事や勉強が倍速で進む！「フロー」の入り方

フロー状態に入るための「壁」の乗り越え方

1カ月分の仕事を1日で終わらせる裏技

チーム全体の幸福度を高める「グループフロー」のつくり方

集中力アップで仕事が増える!?「あるあるお悩み」の対処法

第5章 できる人ほど休んでいる！ 「アクティブリカバリー」のコツ

なぜ「睡眠」を最優先すべきなのか

アクティブリカバリーを成立させる条件と11の行動

やってはいけないリカバリー…疲れを増幅させる休み方

第6章 豊かな人生を送るための、時間の使い方

集中力を高める目的は「人生の主導権を取り戻すこと」

時間が足りない人はお金も足りない

人生のリーダーシップを取り戻す方法

著者プロフィール

吉川ゆり

エグゼクティブコーチ

Mental Breakthrough Coaching(TM)スクール代表。社会を変える土台としての「人の変化の構造」を体系化し、経営者・リーダー・医療者・教育者・芸術家など変化を起こす人材を育てている。サンフランシスコ在住、大阪大学人間科学部卒業後、米国に留学し国際行政学修士号取得。ハーバード大学エクステンション・スクールで認知神経科学を履修。米国金融業界にてメガバンクのヴァイスプレジデント、フィンテック企業のシニアディレクターを歴任後、コーチとして独立。現在は国内外の管理職・経営者・専門家に向けて、変容型リーダーシップと人間成長の技術を提供している。

書籍情報

『なぜ、あなたは時間に追われているのか 「時間がない」から解放される15の仕組みと思考法』

著者：吉川ゆり

価格：1980円（税込）

ISBN：978-4-296-21039-8

発売日：2026年3月13日

判型：四六判

ページ数：280ページ

発行：日経BP

発売：日経BPマーケティング

https://www.amazon.co.jp/dp/4296210394/