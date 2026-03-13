【松坂屋名古屋店】アニメーション呪術廻戦展「懐玉・玉折」「渋谷事変」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2026年3月18日(水)→4月5日(日) 松坂屋名古屋店 本館7階 大催事場

【月曜→木曜】10時→17時（18時閉場）

【金曜→日曜】10時→18時（19時閉場）※最終日は17時まで（18時閉場）

※本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、会期中すべての日程で数量限定の「全日日時指定制」とさせていただきます。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦制作委員会

本展では、作中のシーンをイメージした展示とともに、貴重な原画や絵コンテ、設定資料などの制作資料も多数展示。

「懐玉・玉折」と「渋谷事変」2つの呪いを廻る壮絶な物語を体感してください。

入場料

一般・大学生 2,000円（1,800円）

高校生 900円（800円）

中学生 700円（600円）



グッズ付き入場券 4,200円（4,000円）

音声ガイド 700円

・( )内は前売り価格です。

・未就学児の方の入場は無料です。ただし入場券をお持ちの保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。（保護者1名につき、未就学児2名まで。なお、物販会場でのグッズ購入はできません。）

・小学生以下のお客様は必ず保護者（18歳以上）同伴でご入場ください。ご同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

・本展覧会は、大丸・松坂屋のクレジットカード会員様、大丸・松坂屋アプリ会員様のサファイアランク以上、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証をお持ちの方のご優待、及び、株主ご優待、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードご利用のお客様、障がい者手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』などをお待ちのお客様のご優待をすべて除外とさせていただきます。あらかじめご了承願います。

・障がい者手帳（身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳）、小児慢性疾患手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、デジタル障がい者手帳『ミライロID』をお持ちの方にも入場券の購入が必要となります。ただし、その介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。

・グッズコーナーのみのご入場は不可とさせていただきます。

来場者特典

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦制作委員会

・本展に来場していただきましたお客様に特典としてクリアカード（全2種ランダム）を差し上げます。

・画像はイメージです。実際の商品とはデザイン、仕様が異なる場合がございます。

・入場チケットをお持ちのお客様が対象となります。

・ご入場時に1枚のチケットにつき、1枚配布いたします。

【グッズ付き入場チケット】

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦制作委員会

グッズ：万年カレンダー

・入場券とグッズがセットになった特別入場券です。

・画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

・グッズ付入場券1枚につき1点交換となります。

・組立式の商品のため、お客様自身での組み立てが必要となります。

・グッズ付き入場チケットは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

・グッズ付き入場チケットのグッズは、会場では販売しておりません。

・グッズのお引替えは、会期中、展覧会場のみとなります。引換券紛失の場合はグッズの引換はいたしかねます。

・不良品以外の理由による交換はいたしません。

アニメーション 呪術廻戦展 「懐玉・玉折」「渋谷事変」 展特別音声ガイド

音声ガイド：700円（税込）

人気声優による豪華な音声ガイド

榎木淳弥さん（虎杖悠仁 役）、内田雄馬さん（伏黒恵 役）、中村悠一さん（五条悟 役）、櫻井孝宏さん（夏油傑 役）が音声ガイドに登場！

・本ガイドはスマートフォンを利用してお楽しみ頂く音声コンテンツです。

・イープラスにてお求めいただけます。

・音声ガイドはご自身のスマートフォンからQRコードにアクセスして、インターネット通信でお楽しみいただけます。ご来場の際はスマートフォンをお持ちください。

・スマートフォンのバッテリー残量・データ通信残量にご注意ください。

・QRコードを読み取ったスマートフォンのみご利用可能です。

・音声ガイドをご利用中の通信費はお客様のご負担となります。

・このサービスは利用時間の制限がございます。QRコードを読み取ってから有効時間内にご利用ください。

・本サービスは必ずイヤホンまたはヘッドホンをご持参してご利用ください。周りのお客様に配慮した音量でご利用ください。

・スマートフォンの通信状況等で聴きづらい場合は、会場の係員にお声がけください。

・本サービスはお客様のスマートフォンの世代や契約状況、通信、バッテリー残量によってはご利用いただけない場合がございます。（動作環境：iOS及びAndroid OSの最新版推奨）

日時指定チケットについて

※本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、会期中すべての日程で数量限定の「全日日時指定制」とさせていただきます。 また、入場は整理番号順の入場となります。詳しくはチケットに記載された整理番号と集合時間をご確認ください。

【入場区分】（月曜～木曜）

「10時～11時」

「11時～12時」

「12時～13時」

「13時～14時」

「14時～15時」

「15時～16時」

「16時～17時」

【入場区分】（金曜～日曜）

「10時～11時」

「11時～12時」

「12時～13時」

「13時～14時」

「14時～15時」

「15時～16時」

「16時～17時」

「17時～18時」

入場チケットの販売について

本展覧会のすべてのチケットはイープラスのみのお取り扱いとなります。 会場窓口での販売はございませんので、予めご了承ください。

【購入方法】

インターネット予約 ※各日、各入場開始時間迄

専用URL：https://eplus.jp/animejujutsuten-n/

・購入後の券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はできません。

・営利目的のチケット転売はご遠慮ください（転売目的のチケット購入は法令に接触し、罰せられる場合があります）。

また、譲渡、転売のトラブルについて、主催者は一切の責任を負いません。

・悪天候及び公共交通機関の運行状況、その他やむを得ず本展覧会を中止とさせていただいた場合は払い戻しとし、日時の振替はいたしません。あらかじめご了承ください。

・チケットの詳細及び注意事項は展覧会サイトを必ずご確認ください。予告なく変更になる場合がありますので、チケットご購入前とご来場の直前にも、お客様ご自身で必ず展覧会公式サイトをご確認ください。

ご入場・ご鑑賞にあたっての注意事項

・一度退場されると再入場はできません。

・本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。本展覧会に関する最新情報、注意事項を展覧会公式サイトにて必ずご確認のうえ、ご来場ください。

・各巡回会場では、展示内容、チケットの種類・入場料金・販売商品や宣伝イベント等がそれぞれ異なる場合があります。

・写真撮影は一部を除いて、携帯電話・スマートフォン・タブレットのみ撮影可能です。但し、フラッシュ撮影、自撮り棒・三脚等の使用、動画撮影、録音、模写、メモ行為はご遠慮ください。なお、カメラ（一眼レフカメラ・コンパクトカメラ等）はご使用できません。撮影の際は、周囲のお客様にご配慮いただくとともに、スタッフの指示に従ってください。

・他のお客様の鑑賞の妨げになるため、会場内での録音行為、模写、メモ行為は禁止いたします。

・展示物保護及び運営上の安全確保のため、スーツケース・キャリーケース（カート含む）などの大きなお荷物は会場への持ち込みはできません。

・会期中に取材が入る場合があります。会場内での撮影・収録内容が取材元の媒体及びSNSなどにて掲載・放送される場合があります。

・会場施設・周辺では、本展覧会に関するあらゆる交換（授受）行為、売買行為を固くお断りします。これらの行為によって生じたお客様同士のトラブル等について、主催者は一切の責任を負いません。

・会場内混雑の場合は入場をお待ちいただく場合がございます。

・公共交通機関の遅れなどやむをえない理由で入場時間帯に送れた場合は、スタッフの指示に従ってください。

物販会場・グッズ全般の注意事項

・物販会場でのお会計は、ご入場１回につき、お一人様1回限りです。また、複数人数分まとめてのお会計はできません。（1会計＝1名分のみがルールです。）

・当展覧会では、物販会場においてお客様ご自身での包装をお願いしております。予めご了承をお願いいたします。

・未就学児は、物販会場でグッズ購入いただけません。

・物販会場の入場や商品購入まで待ち時間が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・ご入場にあたり、すべての商品のご購入をお約束するものではありません。商品は十分な数を用意しておりますが、売り切れる場合があります。

・各商品には購入個数制限があります。詳細は当日会場にてご確認くださいませ。

・会期前・会期中を問わず購入個数制限を変更する場合があります。

・物販会場では以下の方法で決済が可能です。交通系ICカードには対応しておりません。

●現金（日本円のみ）●一部のクレジットカード（対応ブランド：VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club）●各種バーコード決済（メルペイ、ｄ払い、PayPay、auPAY、楽天ペイ、WeChat Pay、Alipay）

・本催事で販売する商品については、大丸・松坂屋カードのポイント付与、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードのご優待は対象外となります。

・商品購入後の不良品以外の返品や交換はできません。また、破損や紛失などにも対応できません。

・不良品交換の場合は、商品購入時のレシートと現品を確認します。レシートを紛失された場合は対応できません。

・グッズの転売行為は固く禁止させていただきます。転売行為が発覚した場合は入場をお断りさせていただきます。

主催：CBCテレビ、大丸松坂屋百貨店

イベント公式サイト：https://www.mbs.jp/jujutsukaisenten/

公式X：@animejujutsuten

会場サイト：https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/