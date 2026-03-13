「DILIPA京都」リニューアルオープンのお知らせ

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（社長：藤原正隆、以下「大阪ガス」）のショールーム「DILIPA（ディリパ）京都」は、2025年秋頃から全館リニューアル工事を行い、本日3月13日にリニューアルオープンを迎えますので、お知らせします。

最新のガス機器や住宅設備の展示を行うショールームであるDILIPA京都は、1992年にオープンしました。現在大阪ガスが運営する4つのショールーム（DILIPA京都、DILIPA神戸、DILIPA草津、hu+g MUSEUM（ハグミュージアム））の中で最も長い歴史を持ち、オープン以来数多くの方に足を運んでいただいています。これまで部分的な改修は行ってきましたが、ショールームの運営をさらに進化させ、お客さまにとって快適で魅力的な空間となるよう、このたび全館リニューアルを行いました。

今回のリニューアルについて、主なポイントは3点です。

１. アバター接客の強化

DILIPA京都では、昨春よりアバターを活用した取組を行っております。今回のリニューアルに伴い、顔認知機能を搭載したアバターを設置し、近くを通るお客さまに自動で声かけを行います。今後は、お客さまからの質問に自動で回答する機能の実装も検討しています。

２. コワーキングスペースの導入

大阪ガスのショールームとして初めて、コワーキングスペースを導入します。DILIPA京都は産学連携の研究開発拠点である京都リサーチパーク（KRP）地区に位置しており、オフィスワーカー等の方々に気軽に立ち寄っていただき、ご利用いただけるスペースを確保しています。イベントでの利用も予定しており、地域の活性化につながる空間を目指します。

３. 展示のアップデート・AR（拡張現実）技術の活用

住まいのお困りごとを解決する「住ミカタ・サービス」、リノベーションサービス「マイリノ」等、近年Daigasグループが展開するサービスを紹介するエリアを新設します。また、これまで機器の展示が中心だったものを、体験・体感できる展示に刷新します。さらにAR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォンでQRコードを読み込むことで、画面上に現れた妖怪キャラクターが機器を紹介する仕掛けも取り入れました。ガス機器の効果を体感いただくと共に、ファミリー層にも楽しんでいただける展示となっています。

幅広い世代のお客さまに、ガス機器・サービスについて知っていただける施設となっていますので、ご来場を心からお待ちしております。

１．主なリニューアル内容

２．リニューアルオープン記念イベント

DILIPA京都のリニューアルオープンを記念して、3日間の記念イベントを開催します。

日時 ：2026年3月13日（金）～3月15日（日）９時～17時半

内容 ：イベント期間中は、大阪ガスのエネルギー新CMに出演中のお笑い芸人友田オレさんや、吉本

興業所属の芸人さんが出演するお笑いステージを毎日開催予定です。また、キッチンカーの出店も予定しています。

特典 ：ご来場の方にもれなく「今治ポケットタオル」をプレゼントします。

その他：入館・観覧無料です。詳細はDILIPA京都のHPをご確認ください。

３．DILIPA京都の概要

所在地 ：〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93七本松

五条下ル西側KRP（京都リサーチパーク）ガスビル 1F

開館時間：9:00～17:30

休館日 ：水曜日（祝日の場合開館）、年末年始、夏期休暇

問合せ先：075-315-8853

HP ：https://home.osakagas.co.jp/showroom/dilipa_kyoto/index.html