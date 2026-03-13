【2週間限定！3月29日まで】マーケティング従事者の最初の難関「生活者視点でフラットに考える課題発見の手法／vol.1バイアスの種類と問題点を知る」セミナー動画無料公開

株式会社マインドシェアセミナーを無料閲覧する :https://forms.gle/QQpe4ewZMX1y7bSC6

創業38年で上場企業を含む2,400社以上のマーケティング支援実績を有する株式会社マインドシェア（東京都港区）は、マーケティング従事者が躓く課題をテーマにしたセミナー「生活者視点でフラットに考える課題発見の手法～

vol.1 バイアスの種類と問題点を知る」を2026年3月29日（日）まで期間限定で一般無料公開することを決定し、現在公開中。

マーケティング・広告・開発・プロモーション・営業などに従事する方におすすめ

事業戦略・ブランド戦略・マーケティング戦略・商品開発・広告・販促・営業戦略までをご対応範囲とし、創業以来38年で新商品のヒット化・低迷商品のＶ字回復を数多く手がけ、上場企業の黒子を担ってきたプロのマーケティング集団が提唱する、優秀なビジネスマンも翻弄されているリアルな現場とその解決例などを詳しく解説。

必要なのはマーケティング従事者だけじゃない！実務を動かすヒントが満載

今回解説するのは、マーケティング関連業務に従事していない方でもビジネスマンには有効なヒントが満載。「日々の仕事の進みが悪い」「適切なステップを踏み綿密に進めているのに結果が出ない」そのようなお悩みがある方におすすめです。

株式会社マインドシェアについて

セミナーを無料閲覧する :https://forms.gle/QQpe4ewZMX1y7bSC6

創業38年の総合マーケティングエージェンシー

・事業やマーケティング課題解決を原因究明・解決プラン（戦略・戦術立案）、実行、

検証、改善までトータル支援。

・主にBtoC、BtoB、公的機関（省庁、自治体）の領域において38年で上場企業を含む2,400社を超える支援実績。

特に食品・ヘルスケア・美容領域では経験豊富な専門チームの設置

・食品・菓子・飲料・酒類メーカー、ヘルスケアメーカーの経営・ブランド・マーケティング・開発・営業・広告・販促チームなどを支援

・主に「売上改善のための原因究明～商品・売場・プロモーションまで一気通貫で改善戦略立案・実行・検証支援」といったトータル支援や「新商品開発」「商品リニューアル」「コミュニケーション改善」「売場・営業改善」等の個別課題の支援

・カテゴリートップ企業から中小メーカーまで広くご支援

＜大手企業様の例＞

超定番ブランド売上改善／超ビックヒット商品プロデュース～売場戦略支援等15年以上の支援

＜中小企業様の例＞

カテゴリー参入2年でシェア1位獲得後現在まで6年連続No.1

→PKGデザイン・ＰＲ・売場戦略までトータルプロデュース

会社概要

会社名：株式会社マインドシェア

代表取締役：今井 祥雅

所在地：東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル4階

設立日：平成元年12月22日

資本金：1億円

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社マインドシェア 食品&ヘルスケア戦略デザインチーム 木山・成松

TEL：03-5232-6880

MAIL：promotion@mindshare.co.jp

HP：https://www.mindshare.co.jp/