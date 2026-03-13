ロックバンド「MY FIRST STORY」の Hiro と CONVERSE のコラボレーションスニーカーが登場！
「CONVERSE（コンバース）」は、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroさんとのコラボレーションモデルを2026年3月26日（金）よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売いたします。
本モデルは、 カラーリングから、ステッチの色、織ネームのデザインなど細かなところにまでHiroさんの感性が落とし込まれた仕上がりとなっております。
ホワイトモデルは、ベージュとのカラーリングで、ナチュラルな印象に仕上げた１足。アッパー内側に刻印されたメッセージは「SoftCrown」。
両モデル共にセットになっている替え紐も、Hiroさんのこだわりのポイント。
コラボスニーカーへのこだわりや、アッパー内側に込めたメッセージへの想いなどを語ってくれたインタビューの様子は、下記よりチェックください。
CONVERSE × Hiro（MY FIRST STORY）コラボスニーカー特設サイトはこちら▽
https://kutsu.com/category/M_RUDO/
コラボスニーカーは、３月26日（木）から、シュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売開始。
コラボスニーカー購入者特典として全員にオリジナルドローバッグをプレゼント。また、Hiroさんのサイン入りTシャツやポスターといった限定レアグッズが当たるキャンペーンも実施。
商品名：NX360 MH
価格：10,780円（税込）
サイズ：22.5～28.0、29.0cm
カラー：ブラック/ブラック、ホワイト/ベージュ
発売日：2026年3月26日（金）
展開店舗：シュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売開始
■Hiro（MY FIRST STORY）
1994年1月25日 、東京都出身。日本のロックシーンを代表する、2011年結成のロックバンド・MY FIRST STORYのフロントマン。2012年に1stアルバム『MY FIRST STORY』をリリースして以来、これまで数々の楽曲を発表。日本武道館をはじめとした各地でライブを開催するほか、2023年には東京ドームでのイベントも実現。ソロアーティストとしても活動し、さらに自らが主宰する ファッションブランド〈RULE THE FATE〉のクリエイティブディレクターも務めている。
・公式サイト myfirststory.net(https://myfirststory.net/)
・MFS Instagram @myfirststoryofficial(https://www.instagram.com/myfirststoryofficial/)
・Hiro Instagram @hiro_mfs_official(https://www.instagram.com/hiro_mfs_official/)
・YouTube「森ちゃんねる」 @mori__channel(https://www.youtube.com/@mori__channel)
