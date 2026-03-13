ロックバンド「MY FIRST STORY」の Hiro と CONVERSE のコラボレーションスニーカーが登場！

コンバースジャパン株式会社

「CONVERSE（コンバース）」は、ロックバンド「MY FIRST STORY」のHiroさんとのコラボレーションモデルを2026年3月26日（金）よりシュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売いたします。

本モデルは、 カラーリングから、ステッチの色、織ネームのデザインなど細かなところにまでHiroさんの感性が落とし込まれた仕上がりとなっております。





ブラックモデルは、ブラックで統一されたボディにホワイトのステッチがアクセントの効いた１足。アッパー内側には「GrayTruth」のメッセージが刻印されたモノトーンデザイン。ホワイトモデルは、ベージュとのカラーリングで、ナチュラルな印象に仕上げた１足。アッパー内側に刻印されたメッセージは「SoftCrown」。

両モデル共にセットになっている替え紐も、Hiroさんのこだわりのポイント。

コラボスニーカーへのこだわりや、アッパー内側に込めたメッセージへの想いなどを語ってくれたインタビューの様子は、下記よりチェックください。

CONVERSE × Hiro（MY FIRST STORY）コラボスニーカー特設サイトはこちら▽

https://kutsu.com/category/M_RUDO/

コラボスニーカーは、３月26日（木）から、シュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売開始。

コラボスニーカー購入者特典として全員にオリジナルドローバッグをプレゼント。また、Hiroさんのサイン入りTシャツやポスターといった限定レアグッズが当たるキャンペーンも実施。

商品名：NX360 MH

価格：10,780円（税込）

サイズ：22.5～28.0、29.0cm

カラー：ブラック/ブラック、ホワイト/ベージュ

発売日：2026年3月26日（金）

展開店舗：シュープラザの限定店舗と公式オンラインショップ「kutsu.com」にて発売開始

■Hiro（MY FIRST STORY）

1994年1月25日 、東京都出身。日本のロックシーンを代表する、2011年結成のロックバンド・MY FIRST STORYのフロントマン。2012年に1stアルバム『MY FIRST STORY』をリリースして以来、これまで数々の楽曲を発表。日本武道館をはじめとした各地でライブを開催するほか、2023年には東京ドームでのイベントも実現。ソロアーティストとしても活動し、さらに自らが主宰する ファッションブランド〈RULE THE FATE〉のクリエイティブディレクターも務めている。

・公式サイト myfirststory.net(https://myfirststory.net/)

・MFS Instagram @myfirststoryofficial(https://www.instagram.com/myfirststoryofficial/)

・Hiro Instagram @hiro_mfs_official(https://www.instagram.com/hiro_mfs_official/)

・YouTube「森ちゃんねる」 @mori__channel(https://www.youtube.com/@mori__channel)

【お問い合わせ先】

株式会社チヨダ

TEL 03-5335-4131 FAX 03-5335-4100

東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

https://www.chiyodagrp.co.jp