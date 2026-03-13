桜海老・菜の花・新玉葱など春食材を贅沢に使用。海辺のレストラン ソル・ポニエンテ が4月限定「春の特別コース」と季節メニューを提供

富士商グループホールディングス株式会社


富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2026年4月1日（水）～4月30日（木）までの期間限定で、「春の特別コース」を提供いたします。



冬から春へと季節が移ろうこの時期は、1年の中でもっとも心躍る季節。やわらかな陽光と穏やかな風、芽吹きの息吹に包まれながら、旬の食材をふんだんに使用した特別なコース料理に仕上げました。開放感あふれるロケーションとともに、五感で“春”を感じていただけるひとときをお届けいたします。



【春の特別コース】ランチコース　5,000円（税込）


春の恵みを軽やかに楽しむ、春の特別コース「ランチコース」です。


冬の名残を感じさせる滋味深い味わいと、芽吹きの季節ならではの瑞々しい食材を織り交ぜ、彩り豊かに仕立てました。前菜からデザートまで、一皿ごとに春の訪れを感じていただける構成となっています。





中でも、メインの肉料理はしっとりとした赤身の旨みが特徴の国産牛ウチモモを、絶妙な火入れで香ばしく焼き上げ、イタリアの定番料理「タリアータ」に仕立てました。肉の旨みを存分に引き出したシンプルな調理法により、国産牛本来の味わいを存分にお楽しみいただけます。


付け合わせには、春に甘みを増す新玉葱を使用した「ドフィノワーズ」をご用意。クリーミーで優しい味わいが、牛肉の力強い旨みをやわらかく包み込みます。さらに、白ワインをベースにサフランの芳醇な香りをまとわせた特製ソースを添え、華やかな余韻をプラスしました。


肉の旨み、春野菜の甘み、そしてサフランの香りが重なり合う一皿は、春の特別コースを締めくくるメインディッシュとして、特別なひとときを彩ります。



大きな窓から差し込むやわらかな陽光と、開放感あふれるロケーション。日常を少し離れ、ゆったりと流れる時間の中で、旬の素材をたっぷりと味わう贅沢なランチタイムをお過ごしください。歓送迎会やご家族でのお祝い、春の集まりにもおすすめです。


【春の特別コース】ディナーコース　8,000円（税込）


春の夜を華やかに彩る、こだわりのパスタを含む贅沢なフルコースです。


旬の魚介や春野菜を贅沢に使用し、素材本来の旨みを引き出す調理法で一皿一皿丁寧に仕上げました。コースの中でも特にこだわったのは、見た目にも華やかな春仕様のパスタ。それぞれの食材との調和を追求し、この季節だけの特別な一皿としてご提供いたします。






【春の特別コース】ディナーコース（パスタ）


桜海老と鮮魚のアーリオオーリオ
　　　アスパラのポタージュ仕立て
香ばしい桜海老と旬の鮮魚の旨みを引き出したシンプルなアーリオオーリオに、春の味覚であるアスパラをなめらかなポタージュに仕立てて重ねました。春の特別コースのために仕立てた、季節感あふれる贅沢なパスタです。





夕暮れから夜へと移ろう美しい景色と日本夕陽百選にも選ばれた夕陽を眺めながら、ゆったりと味わうフルコースは、大切な方との記念日や特別なディナーにも最適です。春の高揚感とともに、心に残るひとときをお楽しみください。



【春の特別コース 概要】


提供期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）


ラ ン チ コース：5,000円（税込）


ディナーコース：8,000円（税込）


いずれも、パン・コーヒー付き。


4月の月替りメニューは「春の恵みを味わう、海辺のごちそう時間」

暖かな陽射しとともに、色鮮やかな春の食材が美味しい季節になりました。
ソル・ポニエンテでは、フルーツトマトや新玉葱、菜の花など、旬の食材をたっぷり使った4月限定の季節メニューをご用意しました。



「春の香りをひと皿に。今だけの旬のごちそうを味わいに。」
海辺のレストランで、春を感じる特別なひとときをお楽しみください。



提供期間：4月1日～4月30日





ちりめんとフルーツトマトと


　　　春野菜のペペロンチーノ　1,800円


春野菜の彩りと、旨みたっぷりのちりめんを合わせた軽やかなペペロンチーノ。甘みの強いフルーツトマトがアクセントとなり、にんにくとオリーブオイルの香りが食欲をそそります。シンプルながら旬の素材の魅力をしっかり楽しめる、王道的な美味しさと春らしい爽やかな一皿です。







桜海老とフルーツトマトと


　　　菜の花のクリームソース　2,000円


炙って香ばしく仕上げた桜海老の豊かな香りと桜海老本来の旨みがクリームソースに溶け込み、菜の花のほろ苦さとフルーツトマトの甘みと共に絶妙なバランスを生み出します。


春の食材が織りなす優しい味わいと華やかな彩りが、季節の訪れを感じさせる贅沢なパスタです。








ゴルゴンゾーラと春野菜のパエリア　2,200円


世界三大チーズと春野菜で仕上げる豪華パエリア。ゴルゴンゾーラ独特のコクと香りが、春野菜の甘みと絶妙に調和します。濃厚でありながら後味は軽やか。


春ならではの素材とチーズの贅沢な組み合わせを楽しめる、特別感あふれる一皿です。








3種の海老と新玉葱のメロッソ　2,400円


有頭海老・小さいムキエビ・桜海老の3種類を使用。仕上げにカリカリの新玉葱のフリットをかけ、メロッソとの食感の対比が面白い仕上がり。海老の旨みも溶け込んだお米は、とろりとした食感で春らしいやさしい味わい。見た目も味も楽しめる、満足感たっぷりの一皿です。






海辺のレストランで、春を感じる特別なひとときをお楽しみください。
海辺のレストランで、春を感じる特別なひとときをお楽しみください。


メイン料理も新しい

4月1日からは、ランチコース（マルシェコース・シエスタコース）のメイン 魚料理と肉料理はこちらを提供いたします。



本日の鮮魚のポワレ
　　彩野菜とアンチョビのラヴィゴット
その日仕入れた新鮮な魚を香ばしくポワレに仕上げ、彩り豊かな春野菜とともに提供する一皿。アンチョビの旨みを効かせた爽やかなラヴィゴットソースが、魚の繊細な味わいを引き立てます。旬の食材の魅力をシンプルに引き出した、春らしい軽やかな味わいが楽しめる地中海スタイルの魚料理です。






きなこ豚ロースト　新玉葱のロースト
　　ゴルゴンゾーラとアスパラとマスタード


上質な脂の甘みが特徴のきなこ豚をじっくりとローストし、春が旬の新玉葱のローストとともに味わう贅沢な一皿。濃厚なゴルゴンゾーラのコク、アスパラの爽やかな香り、マスタードのアクセントが重なり合い、奥行きのある味わいを生み出します。素材の個性が調和する、春限定の肉料理です。





同じく、4月1日からのディナーコース（チェーナコース・メルカドコース）のメイン 魚料理と肉料理はこちらを提供いたします。



本日の鮮魚のポワレ
　　あさりと桜海老のブールブラン


旬の鮮魚を香ばしくポワレに仕上げ、春を感じさせる桜海老とあさりの旨みを凝縮したブールブランソースで仕立てた一皿。海の恵みが溶け込んだ濃厚でありながら上品な味わいが特徴で、魚料理の魅力を引き立てます。春の海の幸を贅沢に楽しめる、季節感あふれる逸品です。






和牛ロースのポワレ　
新玉葱とマスタードのソースとサルサヴェルデ


上質な和牛ロースを絶妙な火入れでポワレに仕上げ、甘み豊かな新玉葱とマスタードのソースを合わせた贅沢なメインディッシュ。さらにハーブの香り豊かなサルサヴェルデを添えることで、重厚な旨みに爽やかなアクセントを加えました。和牛の魅力を存分に味わえる、特別コースを締めくくる一皿です。






ソル・ポニエンテは、四季折々の自然を感じられるロケーションとともに、これからも“特別なひととき”をお届けしてまいります。



【ご予約・お問い合わせ】


レストラン＆カフェ 　ソル・ポニエンテ　　TEL：0836-89-0080





ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」


レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。


太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、


世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。


コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。


あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。


ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。



〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野


営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O)　 ※土日祝は11:00～ 　


　　　　　DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O)　※11月～1月は17:00～


　　　　　カフェ　11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～


　　　　 【定休日】毎週 火曜日


　


ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/


ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/


運営元：富士商株式会社　https://fujisho.ne.jp/