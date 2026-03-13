女性の約7割が悩む“冷え”に温活提案　食品品質の「食べられるよもぎ蒸し(R)︎」を使用したよもぎ蒸しサロン「tamayomo」が自由が丘でリニューアル

株式会社 ＷＩＮ

株式会社WIN（東京都品川区、代表：竹内宏樹）が運営するよもぎ蒸しサロン『tamayomo（たまよも）』は、国産・無農薬・無着色の「食べられるよもぎ蒸し(R)︎」と檜のオリジナルチェアを導入し、より安心感のあるよもぎ蒸し体験を提供するサロンとしてリニューアルしました。

よもぎ蒸しは、蒸気を皮膚や粘膜から取り込む温活ケアとして知られていますが、使用されるよもぎの品質や基準は店舗ごとに大きく異なります。

tamayomoではこうした背景に着目し、「口にできる基準で原料を選ぶ」という考え方のもと、食品としても利用できる品質のよもぎを蒸し原料として採用しました。

温活・セルフケアへの関心の高まり

tamayomoの「食べられるよもぎ蒸し(R)︎」体験

近年、冷えやストレスによる体調不良への関心の高まりから、「温活」やセルフケアを日常生活に取り入れる人が増えています。

特に女性の健康意識の高まりとともに、よもぎ蒸しをはじめとした自然由来のケアへの注目も広がっています。

こうした背景の中でtamayomoでは、蒸気として身体に触れる原料の品質に着目し、「口にできる基準で原料を選ぶ」という新しい視点のよもぎ蒸し体験を提供しています。

食品レベルの品質基準を満たしたよもぎ

tamayomoで使用している国産よもぎ

tamayomoで使用するよもぎは、国産・無農薬で栽培されたもののみを使用しています。

収穫は一つひとつ手摘みで行われ、食品としても利用可能な品質基準で管理された原料を採用しています。

よもぎ蒸しは蒸気が皮膚やデリケートな部位に触れるケアであることから、tamayomoでは「身体に取り入れる可能性のあるものだからこそ、口にできる品質で選ぶ」という考え方を大切にしています。

薬剤師監修による“未病”視点のケア

tamayomoは薬剤師の監修のもと、「不調が顕在化する前の段階＝未病」に目を向けたケアを大切にしています。

施術前には丁寧なカウンセリングを行い、その日の体調や状態に合わせてよもぎ蒸しの過ごし方をご案内します。

施術後には、薬剤師が厳選したオーガニック食品やコスメなども紹介し、日常生活の中でも無理なく取り入れられるセルフケアのヒントを提案しています。

檜の香りに包まれるオリジナルチェア

tamayomo店内の様子。薬剤師が厳選したオーガニック食品やコスメを展示し、日常に取り入れやすいセルフケアを提案している。

今回のリニューアルにあわせ、檜を使用したオリジナルチェアを導入しました。

一般的なよもぎ蒸しで使用される円座とは異なり、長時間でもリラックスして座れる姿勢を考え設計された椅子です。肌に触れる部分はすべて檜で制作されており、よもぎの香りとともに、自然素材ならではの落ち着いた空間を演出します。

サロンは完全個室のプライベート空間のため、女性はもちろん、男性でも利用可能です。

静かな環境で、周囲を気にせずよもぎ蒸しの時間を過ごすことができます。

代表コメント（株式会社WIN 代表取締役 竹内宏樹）

檜で製作されたオリジナルチェア

「薬剤師として働く中で、薬だけでは健康を根本から整えることは難しいと感じる場面が多くありました。 そこで、薬に頼る前に身体を整える場所が必要だと考え、よもぎ蒸しサロン『tamayomo』を立ち上げました。

よもぎ蒸しは体を温めるだけでなく、自分自身と向き合う時間でもあります。

忙しい日常の中で、体と心を整える時間を提供できればと考えています。」

tamayomoに込めた想い

tamayomoは、日々の生活の中で自分の身体と向き合う時間を大切にする場所です。

よもぎ蒸しを通じて体を温めることはもちろん、忙しい日常の中で自分の体調や状態に目を向けるきっかけを提供しています。

安心して取り入れられる原料と空間のもと、温活やセルフケアを日常に取り入れる選択肢として、多くの方に利用していただきたいと考えています。

【店舗概要】

店名：tamayomo（たまよも）～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～

所在地：東京都世田谷区奥沢5-30-7 クエッセンス自由ヶ丘501

アクセス：東急東横線・大井町線 自由が丘駅 徒歩4分

営業時間：7:00～24:00（7:00～9:00、22:00～24:00は要事前予約）

定休日：不定休

TEL：03-6820-0784

公式サイト：https://tamayomo.com/