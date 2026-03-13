SMBC Oliveは、「PUACL2026 （Pokemon UNITE Asia Champions League 2026）」に協賛いたします！

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕、以下「三井住友銀行」 ）は、株式会社ポケモン（代表取締役社長：石原 恒和）が主催する『Pokemon UNITE Asia Champions League 2026』（以下PUACL2026）に協賛いたします。

PUACL2026は、全世界で2億ダウンロードを超える人気タイトル『Pokemon UNITE』（以下『ポケモンユナイト』）のアジア王者を決める国際大会であり、2026年3月に「横浜・BUNTAI」で開催されるオフライン決勝大会『PUACL2026 FINALS』と、その出場権をかけた日本・東南アジア・インドの三つの地域で開催されるリーグ戦によって構成されています。

2026年、ポケモンは30周年を迎えます！

特別な年に、Olive会員の皆さま向けに、大会応援キャンペーンを開催いたします！

今からOliveアカウントを開設する方も対象となります。

ポケモンユナイト大会記念グッズをGetして、トッププレイヤーの熱戦を皆で応援しましょう！

【Olive｜PUACL2026大会応援キャンペーンの特製グッズ

合計1,000名さまに以下のいずれかをプレゼント！

PUACL2026タオル ～ポケモン30周年ロゴ付き～ × 900名さま

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

ピカチュウキーホルダー（1種） × 100名さま

Olive｜PUACL2026大会応援キャンペーンの詳細について

※キーホルダーは2種類ございますが、種類は選べません。

■期間

2026年3月13日（金）～2026年4月30日（木）

■対象

Olive会員の方

※今からOliveアカウントを開設する方も対象です。

まずは以下よりキャンペーンにエントリー（※くわしくはキャンペーンサイトをご確認ください）

https://pub.msg.smbc.co.jp/krt_PUACL202603_CP04652

※エントリーフォームにてお名前・メールアドレスのご入力をいただきます。

※エントリーフォームで記載いただく応募者情報と口座保有者は同一である必要があります。

※メールアドレスはOliveアカウント開設時に設定いただくSMBC IDと同一である必要があります。

■特典内容

ポケモンユナイト大会記念グッズ合計1,000名さま

・PUACL2026タオル～ポケモン30周年ロゴ付き～ × 900名さま

・ピカチュウキーホルダー（1種） × 100名さま

※いずれかをランダムでお届けとなります。あらかじめご了承ください。

■当選通知ならびに特典送付方法

当選者へ2026年5月下旬に、Oliveの口座情報にご登録いただいているご住所宛に特典を送付いたしま

す。

※落選案内はいたしませんのでご了承ください。

■応募条件などくわしくはこちら

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/collab/PUACL202603/

PUACL2026について

ポケモンユナイトアジア王者決定戦！

PUACL2026（Pokemon UNITE Asia Champions League 2026）

本大会は、アジア各地域から強豪チームが集結しアジア王者を決める大会です。2025年11月から2026年2月までの間、地域単位での代表チームを決めるリーグやトーナメントが日本のほか、アジア各地で開催され、各地域の代表やその他地域の招待チームを含めた16チームによる『PUACL2026 FINALS』でアジア王者が決定します。決勝大会は3月28日・29日、横浜BUNTAIにて開催！世界最高峰の戦いをぜひご覧ください。

くわしくはこちら

https://puacl2026.com/finals/

ポケモンユナイトについて

ポケモン初のチーム戦略バトル

他のプレイヤーとチームを組み、５対５で戦うポケモン初のチーム戦略バトルです。基本プレイ無料（※一部ゲーム内課金あり）で遊ぶことができます。Nintendo Switchとスマートフォンの両方に対応しており、どちらの端末を使っていても、一緒にポケモンのチーム戦略バトルをお楽しみいただけます。 仲間とのチームワークを武器に勝利を目指そう！

くわしくはこちら

https://www.pokemonunite.jp/

Oliveについて

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/index.html

＜権利表記＞

(C)Pokemon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK(C)2021 Tencent ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。