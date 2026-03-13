アバハウス＆ルージュ・ヴィフのMIXショップ「LE TRIO ABAHOUSE（ルトリオ アバハウス）」が続々ニューオープン！
この度、株式会社アバハウスインターナショナル（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 水上雄一郎）は、「アバハウス」、「ルージュ・ヴィフ」を中心としたメンズ＆レディスのミックス業態の軸として位置付ける「LE TRIO ABAHOUSE（ルトリオ アバハウス）」のニューショップ2店舗をオープンいたします。両店舗とも今回のオープンを記念した限定商品やノベルティをご用意してお客様のご来店をお待ちしております。
■店舗情報
※店舗イメージ
＜3月13日オープン＞
LE TRIO ABAHOSE 阪急西宮ガーデンズ店
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-2
阪急西宮ガーデンズ2F
TEL:0798-78-9559
＜3月14日オープン＞
LE TRIO ABAHOSE アミュプラザ鹿児島
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町1-1
アミュプラザ鹿児島3F
TEL:099-258-0044
※営業時間・店休日等につきましては館に準じます
■LE TRIO ABAHOUSEについて
［ショップコンセプト］
“FRENCH CHIC”をベースに「ABAHOUSE / ROUGE VIF / お店を訪れるお客様」の出会いから生まれる、新たな3重奏をコンセプトにした、“訪れるお客様が新しい自分と出会える場所”
［特徴］
French chicをベースとしたシックかつスマートなABAHOUSEと大人のリアルクローズを揃えたROUGE VIFを中心に、日常を豊かに彩る旬のセレクトアイテムや雑貨などユニセックスで楽しめるラインナップを展開。各ショップのロケーションに適した魅力的な品揃えと上品で落ち着きのある店内で、心地よい時間と体験を共有いたします。
▼Official Website
ABAHOUSE：https://abahouse.co.jp/brand/abahouse/
ROUGE VIF：https://abahouse.co.jp/brand/rougeviflacle/
LE TRIO ABAHOUSE：https://www.instagram.com/letrio_abahouse/
▼Online store
ABAHOUSE：https://abahouse.jp/mens/abahouse/
ROUGE VIF：https://abahouse.jp/ladies/rougevif/
■ショップオープン記念共通キャンペーン
オープン記念ノベルティ
今回のショップオープンを記念して、オリジナルトートバッグ＆キーホルダーを税込み\8,800以上お買い上げのお客様に先着でプレゼントいたします。
※数量には限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
オープン記念別注アイテム
今回のショップオープンを記念して、REMI RELIEF×ROUGEVIF別注Tシャツ（\10,450 税込み）を数量限定で販売いたします。
※阪急西宮ガーデンズ店
・オープン限定イベント１.・・・ペットグッズブランド「MAITE」のPOPUPSTORE開催(3/13-3/22)
⇒同ブランドディレクター有末麻祐子さんの来店イベント開催(オープン当日)
・オープン限定イベント２.・・・ABAHOUSE MEMBERS10％POINT還元(3/13-3/23)
※アミュプラザ鹿児島店
・オープン限定イベント１.・・・VINTAGE HERMES POPUP(3/14-4/14)
・オープン限定イベント２.・・・ABAHOUSE MEMBERS10％POINT還元(3/14-3/23)
■アバハウスインターナショナル会社概要
商号 ： 株式会社アバハウスインターナショナル
代表者 ： 代表取締役 水上雄一郎
所在地 ： 〒150-8514 東京都渋谷区東1-26-20-1Ｆ
設立 ： 1986年2月（決算期として2024年3月より40期）
事業内容 ： メンズ・レディスウェア・服飾雑貨の企画、製造、卸・小売業
資本金 ： 4,900万円
URL ： https://abahouse.co.jp/