2026年4月、KRP創発ライブが4周年を迎えます。

今までのKRP創発ライブ：https://www.krp.co.jp/machidukuri/detail/4708.html

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：浅野貢男、以下KRP）が、KRP

地区内での新しい出会いや交流の創出を目的に2022年4月よりスタートした「KRP創発ライブ」は、2026年4月に4周年を迎えます。4周年記念に伴い、これまでの取り組みをご紹介するとともに、4月のKRP創発ライブとして「春爛漫 箏曲コンサート 和楽器三重奏 ～大谷祥子トリオ～」を開催いたします。

■KRP創発ライブについて

「KRP創発ライブ」は、KRP地区にあるフードサロン「GOCONC」オープン1周年を機に、2022年4月より開始しました。新しい出会いや交流がKRP地区で生まれる（創発する）ことを目指し、音楽を中心にクリエイティブなひとときを提供しています。これまでに管弦楽を中心としたクラシックをはじめ、ブルースハープ、長唄、DJ、現代音楽など多彩なジャンルの演奏者を招き、さらにお笑いライブや映画上映など音楽以外の企画も実施してきました。

今後も幅広いジャンルの出演者を迎え、地域コミュニティとの連携や交流を通じて、多様なプログラムを展開していきます。

なお、KRP創発ライブは2026年4月より隔月開催に移行いたします。開催頻度は変更されますが、その分、企画や演出をさらに磨き、より充実したプログラムをお届けしてまいります。入場無料の方針は継続し、引き続き多様な交流の場として皆さまをお迎えしてまいります。

■次回のKRP創発ライブについて

<過去のKRP創発ライブ写真 GOCONCにて撮影>

＜KRP創発ライブ Vol.49 春爛漫 箏曲コンサート「和楽器三重奏～大谷祥子トリオ～」＞

日時：2026年4月24日（金）19：00～20:00（18：00受付開始）

場所：KRP西地区 10号館1F GOCONC

春の光がやわらかくほどける宵、箏の響きが会場を包みます。

古典から現代、そして親しみ深い名曲まで、三人の奏者それぞれの音色が織りなすひととき。

静けさの中に息づく日本の美、そして時代を越えて心に届く旋律をお楽しみください。

箏という楽器がたどってきた歴史を辿り、日本の絃楽器の繊細な余韻と音の余白に身を委ねる夜を

お届けします。どうぞ春の宵を音とともにお過ごしください。

イベントページはこちら：https://krpsohatsulive49.peatix.com(https://krpsohatsulive49.peatix.com)

※入場無料・要予約のイベントとなっております。

プログラム

【演奏予定曲目】

・雪月花によせて / 吉崎克彦

・二つの個性 / 藤井凡大

・「小雀」 / 金子みすゞ

・「春の光」～源氏物語より～ / 大谷祥子

・夜空ノムコウ / SMAP

・花 / 喜納昌吉

・海の見える街 / 久石譲

・あくるひ / 橋本みぎわ



【解説予定】

・箏の歴史と奏法

【スケジュール】

18:00 受付開始

19:00 音楽LIVE開演

20:00 終演

共催：京都リサーチパーク株式会社、株式会社日本サルベージサービス

制作：Style KYOTO

■GOCONC （ゴコンク）について

京都五条通りのコンコース（Gojo Concourse）として、駅ナカのようにさまざまな使い方ができる空間です。

カフェとしてのご利用はもちろん、イベントを開催したい方、参加したい方、イノベーションを志す全ての方に、オープンな雰囲気で、アイデアを実現させるための「仲間との出会い」「挑戦の場」を提供します。

＞＞GOCONCご案内：https://www.krp.co.jp/goconc-event/



■京都リサーチパークとは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。