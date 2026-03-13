EDRの次の一手は？　IT/OT環境のランサムウェア対策をワークショップで体験

株式会社 電巧社

2024年から米国セキュリティ企業ColorTokens社の製品の販売を開始し、2026年に日本総代理店となった株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2026年3月24日～27日に行われる「Security Days Spring 2026 (東京会場)」に出展。26日14時40分からワークショップを開催します。




近年、EDRなどの対策を導入していても、ランサムウェア攻撃の被害が防ぎきれず、侵入後の被害拡大（ラテラルムーブメント）が後を絶ちません。



特に製造業や医療、重要インフラ施設などを狙った攻撃も増加しており、侵入を前提としたい対策が求められています。



本ワークショップでは、米国ColorTokens社のマイクロセグメンテーション製品「Xshield」を活用し、IT/OT環境の双方でラテラルムーブメントを防ぐ具体的な対策と、2026年の最新セキュリティ動向を解説します。



また、セミナー中にXshield体験コーナーも実施。通信の可視化やポリシー制御の仕組みを実際にご体験いただけます。


【本セミナーはこんな方におすすめです】

- サイバー攻撃への防御がEDRなどの既存のセキュリティだけでは不安だ
- ランサムウェア対策製品を探している
- マイクロセグメンテーションとその商品について知りたい
- 2026年のセキュリティ業界の動向に興味がある

【ワークショップ概要】

タイトル　　：EDRだけでは守れない？次の一手とは


　　　　　　　―ColorTokens「Xshield」を使ったIT/OTの最新対策を体験―



開催日時　　：2026年3月26日（木）14:40～15:40
会場　　　　：JPタワーホール＆カンファレンス　5F
　　　　　　　東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー・KITTE 5F
セミナー番号：WS3-07



ワークショップの詳細＆参加登録はこちら :
https://f2ff.jp/introduction/12093?event_id=secd-2026-01-tokyo



セキュリティの「今」を体験できる展示ブース


弊社の展示ブースでは、セキュリティイベントの現地レポートやセキュリティゲームなど、セキュリティの「今」を体感できるプログラムをご用意しています。
ぜひお立ち寄りください。


Security Days 2026 Spring（東京会場）　概要

日時　　　：3月24日（火）～ 3月27日（金） 9：20～17：45


参加費　　：無料（事前登録制）


会場　　　：JPタワーホール＆カンファレンス　（ブース番号：B07）


　　　　　　東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー・KITTE 4F


公式サイト：https://f2ff.jp/event/secd



アクセス ：


JR東京駅から 徒歩約1分


JR有楽町駅から 徒歩約6分


都営三田線大手町駅から徒歩 約4分

<会場マップ＞





詳細＆事前登録はこちら :
https://de-denkosha.co.jp/product/security/colortokens/securitydays2026sp/



[会社概要]


社名：　　　　 株式会社 電巧社


所在地：　　　〒105-0014 東京都港区芝2-10-4


代表者：　　　代表取締役社長　中嶋 乃武也


設立：　　　　1928年（昭和3年）2月11日


事業内容：　　サイバー・セキュリティに関する商品の販売、端末ソリューションの提案


　　　　　　　システムインテグレーション、AI活用やDXを推進。


　　　　　　　ビル用電気設備の販売・保守、創エネ・省エネ・再エネに関する活動や


　　　　　　　製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など


資本金：　　　9,000万円


Webサイト：　https://de-denkosha.co.jp/