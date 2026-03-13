EDRの次の一手は？　IT/OT環境のランサムウェア対策をワークショップで体験

株式会社 電巧社

2024年から米国セキュリティ企業ColorTokens社の製品の販売を開始し、2026年に日本総代理店となった株式会社電巧社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中嶋 乃武也）は、2026年3月24日～27日に行われる「Security Days Spring 2026 (東京会場)」に出展。26日14時40分からワークショップを開催します。

近年、EDRなどの対策を導入していても、ランサムウェア攻撃の被害が防ぎきれず、侵入後の被害拡大（ラテラルムーブメント）が後を絶ちません。

特に製造業や医療、重要インフラ施設などを狙った攻撃も増加しており、侵入を前提としたい対策が求められています。

本ワークショップでは、米国ColorTokens社のマイクロセグメンテーション製品「Xshield」を活用し、IT/OT環境の双方でラテラルムーブメントを防ぐ具体的な対策と、2026年の最新セキュリティ動向を解説します。

また、セミナー中にXshield体験コーナーも実施。通信の可視化やポリシー制御の仕組みを実際にご体験いただけます。

【本セミナーはこんな方におすすめです】

【ワークショップ概要】

- サイバー攻撃への防御がEDRなどの既存のセキュリティだけでは不安だ- ランサムウェア対策製品を探している- マイクロセグメンテーションとその商品について知りたい- 2026年のセキュリティ業界の動向に興味がある

タイトル ：EDRだけでは守れない？次の一手とは

―ColorTokens「Xshield」を使ったIT/OTの最新対策を体験―



開催日時 ：2026年3月26日（木）14:40～15:40

会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス 5F

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー・KITTE 5F

セミナー番号：WS3-07

ワークショップの詳細＆参加登録はこちら :https://f2ff.jp/introduction/12093?event_id=secd-2026-01-tokyo

セキュリティの「今」を体験できる展示ブース

弊社の展示ブースでは、セキュリティイベントの現地レポートやセキュリティゲームなど、セキュリティの「今」を体感できるプログラムをご用意しています。

ぜひお立ち寄りください。

Security Days 2026 Spring（東京会場） 概要

日時 ：3月24日（火）～ 3月27日（金） 9：20～17：45

参加費 ：無料（事前登録制）

会場 ：JPタワーホール＆カンファレンス （ブース番号：B07）

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー・KITTE 4F

公式サイト：https://f2ff.jp/event/secd

アクセス ：

JR東京駅から 徒歩約1分

JR有楽町駅から 徒歩約6分

都営三田線大手町駅から徒歩 約4分



<会場マップ＞

詳細＆事前登録はこちら :https://de-denkosha.co.jp/product/security/colortokens/securitydays2026sp/

[会社概要]

社名： 株式会社 電巧社

所在地： 〒105-0014 東京都港区芝2-10-4

代表者： 代表取締役社長 中嶋 乃武也

設立： 1928年（昭和3年）2月11日

事業内容： サイバー・セキュリティに関する商品の販売、端末ソリューションの提案

システムインテグレーション、AI活用やDXを推進。

ビル用電気設備の販売・保守、創エネ・省エネ・再エネに関する活動や

製品の企画・開発・販売・保守・整備、補助金申請の代行など

資本金： 9,000万円

Webサイト： https://de-denkosha.co.jp/