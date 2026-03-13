HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』と「SAISON CARD Digital」 コラボ実施！

株式会社Brave group

株式会社LaRa（本社：東京都港区、読み：ララ、以下「Studio LaRa」）は、「セゾンカード」を発行する株式会社クレディセゾン（本社：東京都豊島区、以下、「クレディセゾン」）との協業により、HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』限定デザインのデジタルカードに着せ替えができる「SAISON CARD Digital＜HIMEHINA＞」の発行受付を3月13日(金)10時より開始いたします。

■SAISON CARD Digital＜HIMEHINA＞概要

デジタルカードイメージ

SAISON CARD Digitalは、お申し込みから最短5分で審査が完了し（※1）、公式スマホアプリ「セゾンPortal」上にて、デジタルカードを発行できます。年会費無料（※2）で、オンラインショッピングや実店舗の非接触決済にご利用いただけます。

本コラボレーションでは、デジタルカードの着せ替えデザインからSAISON CARD Digital「HIMEHINAオリジナルデジタルカード」を選択できるようになります。（※3）日常生活の中で、ライブの世界観を感じていただけるデザインとなっています。

さらに、入会特典として描き下ろしイラストを使用した「HIMEHINA Official Trading Card」コラボ記念プロモカードをプレゼントいたします。（※4）なお、特典のお渡しには、特設サイトからの別途お申し込みによるエントリーが必要です。同サイトでは、今後さらに追加される特典情報なども随時発表いたしますので、ぜひご覧ください。

SAISON CARD Digital＜HIMEHINA＞特設サイト

https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/scd-v1-himehina/

発行受付期間：2026年3月13日(金)～11月30日(月)

※1：カード発行にはクレディセゾンによる審査がございます。審査によりご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。また、最短5分はお申し込み内容に不備がなく、所定の審査がスムーズに完了した目安です。

※2：ご入会月から翌年同月までにカードのご利用がない場合、カードサービス手数料1,650円（税込）がかかります。

※3：後日お届けするプラスチックカードは「SAISON CARD Digital」の汎用デザインとなります。

※4：「HIMEHINA Official Trading Card」のコラボ記念プロモカードは、カードお申し込み完了後にエントリーフォームからの申し込みが必要です。

■HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』概要

本ツアーは、福岡、大阪、宮城、愛知、北海道の国内5都市に加え、台北を含む計6都市での開催を予定しており、福岡、大阪公演を好評のうちに終演いたしました。

ステージでは、MusicVideo（MV）の再生回数が4,800万回を超えるHIMEHINAの代表曲『愛包ダンスホール』や、公開からわずか5日でMVの再生回数が100万回を突破した『V』など、新旧の人気楽曲を多数披露します。

ライブならではの特別アレンジや懐かしい楽曲を織り交ぜた特別編成のセットリストで、HIMEHINAの魅力を各地へお届けします。

＜HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』 日程＞

福岡会場：Zepp Fukuoka（※終了）

日程：2026年1月17日(土) 開場16:30／開演17:30

大阪会場：Zepp Osaka Bayside（※終了）

日程：2026年2月11日(水・祝) 開場16:30／開演17:30

宮城会場：仙台GIGS

日程：2026年3月14日(土) 開場16:30／開演17:30

愛知会場：Zepp Nagoya

日程：2026年4月11日(土) 開場16:30／開演17:30

北海道会場：Zepp Sapporo

日程：2026年5月2日(土) 開場16:30／開演17:30

台北会場：Zepp New Taipei

日程：2026年6月6日(土) 開場18:00／開演19:00 ※現地時間

特設サイト :https://himehina.jp/pages/asia-tour-2026-lifetime-is-bubblin

HIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』

［主催］Studio LaRa

［企画／制作］Studio LaRa / LIFE

※当初の予定から、公演スケジュールに一部変更がございました。最新の情報は、特設サイトおよびHIMEHINA HPにてご確認ください。

■HIMEHINA ASIA Tour 2026協賛に関して

クレディセゾンは、2030年に目指す姿として「GLOBAL NEO FINANCE COMPANY」を掲げ、パートナーシップを通じた価値創出をグローバルに推進されています。国境を越えたファンに現地ライブの魅力を届けるHIMEHINA ASIA Tour 2026『LIFETIME is BUBBLIN』への協賛を通じて、エンターテインメント領域における新しい体験価値の創出をともに創り上げます。

■「HIMEHINA（ヒメヒナ）」プロフィール

感情を叫ぶようなハイトーンな歌声を持つ田中ヒメと、優しい歌声でヒメとの美しいハーモニーを奏でる鈴木ヒナのバーチャルユニット「HIMEHINA」。バーチャルアーティストとして歌やダンスといった音楽活動を中心に、ゲーム実況やバラエティ動画など幅広いコンテンツをYouTubeに投稿している。中でも高クオリティなMVとLIVEパフォーマンスに定評があり、YouTubeチャンネル登録者数は110万人を超え、動画の総再生回数は6.5億回を突破している。2025年7月には4thアルバム『Bubblin』をリリース。MV公開からわずか5日間で100万回再生を記録した『V』をはじめ、『愛包ダンスホール』『LADY CRAZY』『キスキツネ』など未発表楽曲を含む全17トラックを収録している。

【4thアルバム『Bubblin』概要】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9Nv72ioXrxs ]

2025年7月2日にリリースした本アルバムは、発売週にmoraハイレゾ アルバムランキングで1位を獲得し、表題曲『バブリン』がテレビ朝日系全国放送「musicるTV」のオープニングテーマに起用されるなど、リリース後も注目を集め続けている。

特設サイト :https://himehina.jp/pages/4th-album-bubblin

＜公式リンク＞

・HIMEHINA YouTube：https://www.youtube.com/c/HimeHina/

・HIMEHINA TikTok：https://www.tiktok.com/@himehina.80/

・HIMEHINA Instagram：https://www.instagram.com/himehina_official/

・田中ヒメ X：https://x.com/HimeTanaka_HH/

・鈴木ヒナ X：https://x.com/HinaSuzuki_HH/

・HIMEHINA HP：https://himehina.jp/

・HIMEHINA オリジナルMV一覧：https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tX8zAv8bPk85chzXCyh6CgEyqFAdxwV



＜コピーライト＞

(C)LaRa

■採用情報

Brave groupおよびStudio LaRaでは、事業拡大に伴い、積極的な採用活動を行っています。募集中の職種は、下記ページからご確認ください。

・Brave group採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/recruit-information

・Studio LaRa求人情報一覧：https://hrmos.co/pages/bravegroup/jobs?category=1925486292118413312

■会社概要

株式会社LaRa

有志の創作集団「田中工務店」を原形とし、Creative至上主義を掲げた、その遺伝子をそのままに設立された創作スタジオです。バーチャルアーティストの活動運営やMusicVideoなどの作品制作、AR融合型のライブ興行など、やりたい事を気の赴くがままに創造しています。

・Studio LaRa 公式サイト：https://www.lara.inc/

・Studio LaRa 公式X：https://x.com/LaRa_km10/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者名：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company