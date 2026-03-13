【内定者の「心の準備」を支える】2026年4月入社を控えた内定者が、職場の日常に触れた半年間。オーエムネットワークが大切にする、一歩ずつプロへ歩むための「助走期間」を特集

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸真也）では、2026年4月の新卒入社を前に、内定者が任意で現場業務に携わる「内定者アルバイト」を実施してまいりました。

本取り組みは、学生から社会人への環境の変化を、より滑らかに、そして安心感を持って迎えていただくために企画されました 。4月からの研修内容を

自分のペースで少しずつ先取りし、職場の雰囲気にじっくり慣れていくことで「自分らしく、無理のないスタート」を切ることを一番の目的としています 。

■背景：入社初日の不安を、期待に変える「助走期間」

近年、新卒採用市場において課題となっているのが、入社後に理想と現実のギャップに直面する「リアリティ・ショック」です。特に2026年卒の学生は、効率的なキャリア形成を重視する一方で、「自分はこの環境で本当にやっていけるのか」という強い不安を抱える傾向にあります。

当社では、この「入社初日の緊張感」を少しでも和らげることが、長期的な安心感に繋がると考えました 。内定期間を、会社の日常に少しずつ触れる「助走期間」と位置づけ、以下の2つの柱でプロへの第一歩をやさしく支えています 。

■ ポイント1：4月からの学びを「先取り」し、心にゆとりを

今回の期間中、内定者は社内で活用されているEラーニングツールを用い、4月から予定されている「プログラミング実習」の内容を先行して体験しました 。

自分のリズムで土台作り：本来は4月からの3ヶ月間で集中的に学ぶ内容を、今のうちから自分のペースで反復して学習することで、技術的な基礎をじっくりと構築しています 。

「見通しが立つ」ことの安心感：4月からどのようなステップで学ぶのかをあらかじめ知っておくことで、心理的なハードルを下げ、自信を持って入社日を迎えられる状態を作りました 。

■ポイント2：日替わりトークで、入社前に「相談できる関係」を

技術習得と並行して重視したのが、既存社員とのコミュニケーションです。毎日異なる部署の社員が、自身の経験談や業務のやりがいを語る「日替わりトーク」を実施しました。

多角的な視点： 開発、営業、企画など、様々な部署の先輩たちの生の声を聞くことで、会社全体の空気感を肌で感じ、働くイメージを膨らませました 。

心理的安全性の確保： 入社前に「顔見知りの先輩」が社内に増えることで、何か困った時にいつでも相談できる、心理的に安全な環境を整えています 。

■内定者（アルバイト参加者）のコメント

学びに余裕を

内定者：1人目

半年間のアルバイトを通じて、社員の皆さんや同期との親睦を深められたことが、私にとって大きな収穫です。実際の業務を間近で拝見し、働き方や文化を肌で感じたことで、入社後に働く自分の姿をより具体的にイメージできるようになりました。

また、自身のペースで研修を進められたことで、学業と両立しながら、着実にステップアップできたと感じています。

内定者：2人目

私にとってこの半年という内定者アルバイトの期間は、業務内容を理解するばかりではなく社員の方々との日替わりトークを通して、親睦を深められたという点でとても有意義なものでした。

特に他の社員の方々と業務を行う中で、いつの間にか「入社して仕事についていけるかな？」「そもそもエンジニアってどんな業務をするんだろう？」「どんな先輩がいるんだろう？」というような不安がいつの間にかなくなっていたことで、内定者アルバイトをやってて本当に良かった！と強く実感しています。入社後も自信を持って業務に専念できそうです！

■今後の展望：4月、安心感と共に、新しい「仲間」を迎える日へ

このアルバイト期間を経て、内定者たちは既に「お客様」ではなく、お互いを支え合う「仲間」としての意識を育んでいます 。2026年4月の入社式では、この半年間の準備を確かな自信に変えた彼らが、焦らず、着実にプロとしてのスタートを切る姿を全社員で見守ります 。

