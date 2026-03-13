アイユニバース、社内の「なんだっけ」をAIが即解決、550法人突破

株式会社Eye Universe

株式会社EyeUniverse（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容サロン向けAIプラットフォーム「iProducer Studio」を提供しております。

「何度教えても、また同じことを聞かれる」「店長が休みの日に、誰もやり方を知らない」――美容サロンの現場では、こうした情報の属人化と繰り返し質問が、長年にわたって管理職と現場スタッフ双方のストレスになっています。一方、スタッフ側にも「忙しそうな先輩を引き留めるのが申し訳ない」「同じことを何度も聞けない」という心理的ハードルがあり、業務習得のスピードを下げ、離職につながるケースも少なくありません。

当社はこうした現場課題を技術で解決すべく「iProducer Studio」を開発。2026年3月時点で累計550法人への導入を達成し、 美容業界における"AIによる現場改革"の新たなスタンダードとして、サービスを展開しています。

■ 特徴

iProducer Studioは、各サロンの社内資料・業務ルール・申請手順・技術カリキュラム動画などをAIに学習させることで、スタッフがいつでも・何度でも・気兼ねなく質問できる環境を実現します。

- 申請・ルール系の質問に即答日々発生する事務的な疑問に、AIがその場で答えます。有給残数の確認方法は？/遅刻したときの対応手順は？/産休・育休・有給の申請方法は？- 施術・技術系の疑問もピンポイントで解決「なんとなく曖昧なまま施術していた」を防ぎます。カット前の準備手順、ここってどうだっけ？/カラーするときに気をつけるポイントは？- 管理者は「理解度」まで把握できる管理画面からスタッフのAI質問履歴を確認できるため、「この子、ここが理解できていないんだな」といった気づきを得ることができ、育成・フォローアップにも活用できます。画像提供：SENJYU様（iProducer Studio導入サロン）

■ 効果・実績

導入サロンからは、管理職・現場スタッフ・管理者それぞれの立場から効果の声が寄せられています。

「繰り返し同じ質問に答えることがなくなり、ストレスフリーになった」

― 導入サロン・上司・管理職スタッフ

「その場で即時に調べられて、何度聞いても気にしなくていい。本当に助かっています」

― 導入サロン・現場スタッフ

「スタッフが何を疑問に思っているか可視化され、育成の質が上がった」

― 導入サロン・管理者

iProducer Studioの導入により、以下の3つの効果が現場で実証されています。

■ 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137621/table/82_1_946af8cabbbcbf58c9d2f0d3072b2cae.jpg?v=202603130151 ]

「iProducer Studio」では現在、求人AIの導入実績も増加しており、顧客対応AIや社内AIと合わせてサロン運営を多角的にサポートする体制が整いつつあります。

当社は、顧客対応にとどまらず、採用・教育・業務管理など、サロン運営のあらゆる場面でAIが活躍できるよう、引き続きサービスの拡充を進めてまいります。

iProducer Studio

専門知識は不要。美容サロン向けに特化した独自AIエージェントを、リーズナブルな価格で簡単に導入できるプラットフォームです。現在、**500法人以上※**にご利用いただいています。

Studioの開設はこちら：https://dashboard.i-producer.jp/lp

iProducer

業界トップの知見や経営哲学をアプリで手軽に体験でき、現在**約2,500人※**にご利用いただいています。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含むさまざまな分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/