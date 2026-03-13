重度知的障がい者雇用のパイオニア 日本理化学工業株式会社のチョーク工場をモチーフに描く『チョークで描く夢』 チケット販売中
トム・プロジェクト版『チョークで描く夢』が2026年5月20日 (水) ～ 2026年5月26日 (火)に東京・両国シアターΧ（東京都 墨田区 両国 2-10-14）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
2023年に劇団TRASHMASTERSが上演し、そのテーマや表現から好評を博した作品を、トム・プロジェクトならではのアレンジを加えて再演いたします。
本作品は、重度知的障がい者雇用のパイオニアであり、現在も社員の約7割が知的障がい者である日本理化学工業株式会社のチョーク工場をモチーフにしております。
「平等」「多様性」「共生」という言葉が当たり前に使われている現代だからこそ、それらを実践し、「幸せ」について考え続けることの難しさを表現します。
作・演出には、初演時と同じく劇団TRASHMASTERSの中津留章仁を迎えます。現代社会の抱える諸問題を、魂を揺さぶる骨太な人間ドラマとして描く作品の数々は高い評価を得ており、トム・プロジェクトとは、7年ぶりのタッグとなります。
5月24日(日)14：00公演のアフタートークでは日本理化学工業株式会社 代表取締役社長 大山隆久様をお招きし、作演出の中津留章仁とのスペシャル対談を実施いたします。観劇を通して、障がいがある方と共に生きていくことについて考えるきっかけとなる作品となっております。
あらすじ
坂道を上がると
敷地内に
落書きが施された
小さな軽トラが見える。
傍らには
小さなプレハブの
販売所がある。
敷地内から
見上げた空は
淡いブルーが
どこまでも広がる。
そんな場所に
その会社はある。
50年以上も
知的障害者雇用を
続けてきた
チョーク工場。
これは
人に寄り添うような
優しい物語である。
公演概要
トム・プロジェクト版『チョークで描く夢』
公演期間：2026年5月20日 (水) ～ 2026年5月26日 (火)
会場：東京・両国シアターΧ（東京都 墨田区 両国 2-10-14）
■出演者
宮原奨伍 星野卓誠 中嶋ベン 荻野貴継 滝沢花野 美利
■スタッフ
作・演出：中津留章仁
美術：里森恵
照明：増田隆芳
音響：佐藤こうじ
衣裳：樋口藍
舞台監督：松本仁志
イラスト：落書き家 久住ヒデト
宣伝美術：立川明
プロデューサー：岡田潔
企画制作：トム・プロジェクト
■公演スケジュール
2026年05月20日(水) 19:00
2026年05月21日(木) 14:00
2026年05月22日(金) 14:00 ☆
2026年05月23日(土) 14:00
2026年05月24日(日) 14:00 ☆
2026年05月25日(月) 19:00
2026年05月26日(火) 14:00
※開場は開演の45分前
☆＝終演後、アフタートークあり
22日（金）：全キャスト
24日（日）：日本理化学工業株式会社 代表取締役社長 大山隆久様 ＆ 作・演出 中津留章仁
■チケット料金
一般前売：6,500円
（全席指定・税込）
