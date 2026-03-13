【イベントレポート】近畿経済産業局は、事業共創をテーマに、福井県で中堅・中核企業の皆様と「ワイガヤ会議」を開催しました！

近畿経済産業局

近畿経済産業局は、2026年3月4日（水）、日華化学株式会社の研究センターNICCAイノベーションセンター（注1）で、事業共創・オープンイノベーションをテーマに、福井県内の中堅・中核企業の皆様とワイガヤ会議（注2）を開催しました。

成長志向の高い中堅・中核企業においては、成長の手段の１つとして、他社との共創・オープンイノベーションを積極的に実施する動きが見られますが、効果的に推進するためには、その必要性や目的の明確化、的確な共創テーマの設定、自社に足りないものやパートナーに求めるものの整理等、さまざまなステップ・プロセスが必要で、それを実践し遂行できる社内体制の整備や人材の育成が不可欠です。

そこで、今回のワイガヤ会議は事業共創・オープンイノベーションをテーマに、まず、株式会社日進ProSOLから、新規事業として立ち上げたFAソリューション事業における他社との共創についてご発表をいただきました。

株式会社日進ProSOL 代表取締役社長 宇野 寿一さん株式会社日進ProSOL FAソリューション部 部長 山岡 洋斗さん

株式会社日進ProSOLからは、具体的な事例を交えながら、「目の前の顧客の案件1件1件を大切にし、愚直に、丁寧に取り組み、1社1社の顧客の自働化の成功に貢献するために、事業パートナーと目線を合わせて共創していく」という努力の方向性についてお話がありました。その上で、最初に決めた戦略に固執することなく、市場の変化や顧客のニーズに合わせてスピーディーに変更し、そのときにマッチする共創パートナーを選ぶという柔軟な姿勢で取り組んでいることなど、大変示唆に富むご発表をいただきました。

その後は、福井県の中堅・中核企業5社と、株式会社日進ProSOLの発表に対する質疑応答や、参加企業同士で活発な意見交換が繰り広げられました。具体的には、参加企業から、共創テーマを設定する際の「やりたいこと」と「事業性」のバランスや撤退判断のタイミング、共創パートナーとのコミュニケーション方法や頻度、責任区分と費用分担など様々な問題提起があり、当初予定していた時間では足りないほど深いディスカッションとなりました。

参加企業からは、「普段、他の企業の方と自社の悩みを赤裸々に話す機会があまりないため、大変貴重な機会だった」という大変嬉しいお声もいただき、非常に学びの多い充実した時間となりました。

Plug and Play Japan株式会社 大阪オフィス 代表 川口 雄大さん

また、ディスカッションでは、スタートアップ企業等とのオープンイノベーションを支援しているPlug and Play Japan株式会社から、専門家の視点で、事業共創における社内巻き込みの重要性や、共創パートナーとして相手に選ばれる必要性等について実践的なアドバイスをいただきました。さらに、新事業を立ち上げる上で、事業テーマのブラッシュアップや社内幹部の巻き込み、有望なスタートアップ企業とのマッチング等において、支援機関を有効活用してほしいとのメッセージもいただきました。

株式会社福井銀行 地方創生チーム 岩堀 文義さん

続けて、地域の支援機関としてご参加いただいた福井銀行からも、「地域エコシステム」の構築に向けた取組についてご紹介いただきました。金融面での支援はもちろん、福井県内の企業間交流の促進にとどまらず、福井県外の企業との企業間交流も積極的に拡大するなど、金融機関が持つ様々なネットワークを発揮した地域ハブとしての役割について力強くご説明いただきました。

実際に、今回の参加企業の中から個別交流・個別連携が生まれるなど、福井銀行のハブ機能を活かして更に発展していくことが期待されます。

近畿経済産業局としましても、引き続き、地域の金融機関や支援機関、自治体等と連携しながら、”わいわいガヤガヤ”意見交換することで新たな気づきや学びが得られる場の深化に取り組み、地域の中堅・中核企業の新事業創出や付加価値向上、ひいては地域経済の活性化につなげてまいります。

【イベント概要】

- イベント名：ワイガヤ会議（事業共創編）in 福井- 日 時：令和8年3月4日（水）14時30分～17時00分- 場 所：日華化学株式会社NICCAインベーションセンター（福井県福井市文京4丁目23-1）- 参加企業：株式会社シャルマン、セーレン株式会社、株式会社TOP、日華化学株式会社、フクビ化学 工業株式会社（50音順）- 発表企業：株式会社日進ProSOL- 主 催：近畿経済産業局- 協 力：株式会社福井銀行、福井県、公益財団法人ふくい産業支援センター、Plug and Play Japan株式会社

（注1）日華化学株式会社「NICCAイノベーションセンター」

日華化学株式会社は、繊維加工をはじめ、化粧品、紙パルプ、金属、電子材料など、私たちの暮らしに身近な分野で国内外に技術を提供する化学メーカーです。創立以来、“界面（モノとモノの境界面のこと）“を“アクティベート“することでモノの価値を高めるため、高機能・高性能な製品を創り出してきました。NICCAイノベーションセンターは、これまでの研究所という概念でなく、さまざまな分野の人たちが集まり、活発なコミュニケーションを通して価値を創造し、イノベーションを生む「創発の場」として2017年に設立されました。

https://nic.niccachemical.com/

NICCAイノベーションセンター 外観NICCAイノベーションセンター 内観

（注2） 近畿経済産業局「ワイガヤ会議」

経済産業省 近畿経済産業局では、毎回一つのテーマ（各社に共通する経営課題）を決めて、参加企業同士が“わいわいガヤガヤ”意見交換することで、新たな視点の気づきや相談できる関係づくり、ひいては協働による事業創出など、参加企業同士のネットワーク形成を図ることを目的に「ワイガヤ会議」を開催しています。

https://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/miraikigyou/saron/waigayakaigi.html