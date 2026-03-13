コスメディ製薬、健康経営優良法人2026「ネクストブライト1000」に認定

コスメディ製薬株式会社

コスメディ製薬株式会社（本社：京都市、代表取締役社長：権 英淑）は、この度経済産業省が創設し、日本健康会議が認定する「健康経営優良法人認定制度」において、健康経営優良法人2026 中小規模法人部門「ネクストブライト1000」に認定されましたのでお知らせします。

当社は2025年に「健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）」に認定、さらに取り組みを発展させた結果、2026年は上位称号である「ネクストブライト1000」の認定を受けました。

当社はTTS（経皮吸収治療）技術で医療課題を解決し、健康社会の実現をめざすチームとして、今後とも従業員自らが主体的に「健康マネジメントへの意識づけ」を行う風土を創り、継続的な取り組みの実践を通じて、健康経営を加速します。

健康経営の取り組み

（１）従業員自走型「健康マネジメント体制」の構築事業拠点の健康づくり担当者と経営者の定例ミーティング

当社の経営方針である「健康経営」について、経営陣によるコミットメントを従業員自らが実践する「自走型」の体制を構築しました。

2025年に本社、研究開発センター、桂工場、吉祥工場の４事業拠点に「健康づくり担当者」を任命。健康施策の共有や安全衛生委員会への参加、健康相談の連携など、事業拠点の従業員が主体となったネットワーク体制を構築しました。

経営陣と拠点の「健康づくり担当者」との対話を通じて、従業員の声を健康経営の施策に反映させる双方向コミュニケーションを継続し、エンゲージメントの向上を図りました。

（２）従業員参加型「健康推進イベント」の継続開催

従業員が健康マネジメントへの意識を継続するための「健康推進イベント」を継続的に開催しました。

2025年は血管年齢測定、野菜摂取量測定、骨密度測定、ストレス測定マインドビューアーを実施。多くの従業員が参加し、従業員同士のコミュニケーションを楽しみながら、自身の測定結果を振り返り、食生活改善などの健康マネジメントを実行しています。野菜摂取量測定の「ベジポイント」では、前年度と比較して従業員全体の23.1％が改善した結果が出ました。

多くの従業員が参加した健康測定イベント野菜摂取量測定「ベジポイント」の結果をディスカッション（３）「従業員健康データ」の分析とKPI設定、社内外への公表

2022年から2024年の健康診断結果による、従業員の「健康データ」をAIを活用して分析。血糖・睡眠・喫煙・肝機能などの健康リスクと課題を抽出し、短期・中期・長期KPIと具体的な施策について設定しました。

さらに分析結果とKPIは2025年10月に「Annual Health & Well-being Report 2025」として発行。当社従業員の健康リスク課題を社内外に共有し、明確な目標と施策を可視化しました。

コスメディ製薬「Annual Health & Well-being Report 2025」（PDF）(https://cosmed-pharm.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/Annual-Health-Well-being-Report-2025.pdf)

■公表した従業員健康データとKPI ※一部

血糖リスク（糖尿病リスク）

全国平均を下回るものの、前年度（2023年）より1.3ポイント上昇。

現状：2024年 14.9%

KPI：2025年 13.9%以下、2026年 13%以下

施策：食事改善支援、ヘルスリテラシー研修

※従業員「健康データ」（2022年～2024年）

睡眠不足

前年度（2023年）より10.9ポイント悪化、全国平均を下回る。

現状：2024年「睡眠で休養が十分な」割合 53.9%

KPI：2025年 59%以上、2026年 62%以上

施策：睡眠の質向上に関する研修、アプリによるセルフモニタリング支援

今後の展望

※従業員「健康データ」（2022年～2024年）従業員一人ひとりの小さな気づきと行動で、健康経営を前へ

2024年より人事総務部が健康経営推進の事務局となりましたが、取り組みをスタートした当初は従業員の反応も様々で「忙しい業務の中でどこまで賛同してもらえるのだろうか」と不安もありました。

従業員の健康は制度だけで変化するものではなく、日々の小さな気づきや会話から生まれるものだと考え、拠点ごとの健康測定会、ヘルスリテラシー研修、そして野菜摂取量を測定する「ベジポイント」など、従業員同士が楽しみながら参加し、顔を合わせて話せる機会を増やすことにしました。

人事総務部 健康経営推進事務局：田中 麻樹子

すると「測定会の結果どうでした？」「運動不足も含め、ちょっと食生活を見直そうかな」という会話が自然に社内で聞こえるようになり、この2年間で少しずつ従業員の意識の変化が生まれました。健康推進が「会社から言われること」ではなく「仲間同士で話すこと」になり始めた結果、この度の「ネクストブライト1000」認定をいただけることとなりました。

健康経営は一度の施策で完成するものではなく、従業員一人ひとりの小さな行動の積み重ねで風土になっていくものだと感じています。今後も経営陣や従業員との対話を大切にしながら、心身ともに健康なチームづくりを進めていきたいと考えています。

（人事総務部 健康経営推進事務局：田中 麻樹子）

健康経営優良法人2026「ネクストブライト1000」について

健康経営優良法人認定制度において設けられた「ネクストブライト1000」は、中小規模法人部門における新たな冠（冠称）です。

これまで中小規模法人部門では上位500社が「ブライト500」として認定されてきましたが、健康経営の裾野をさらに広げるため、2025年度認定より、その次の層にあたる申請社上位501位から1,500位までの法人が「ネクストブライト1000」として顕彰されることになりました。

なお「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」の認定において「ネクストブライト1000」は1,005法人、全認定法人の4.4％です。※1

健康経営優良法人2026 認定法人発表（ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度）(https://kenko-keiei.jp/6266/)

コスメディ製薬について

TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャー企業です。

コア技術として確立した「マイクロニードル」「貼付剤」を強みに、医療・医薬、美容・健康領域で事業を展開。伝統と革新が共存する京都で、独創的なものづくりに取り組み、お客さまの想像を超える製品・サービスを提供しています。

会社概要

社名：コスメディ製薬株式会社

本社所在地：

〒601-8438 京都市南区西九条東比永城町75 GRAND KYOTO 3Ｆ

代表者：代表取締役社長 権 英淑

設立：2001年5月30日

コーポレートサイト：https://cosmed-pharm.co.jp(https://cosmed-pharm.co.jp)

※1 ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度）2026年3月9日 公表情報より