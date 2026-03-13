奥行き140mmで1000W級の大容量を実現した電源ユニット、Thermaltake社製「TOUGHPOWER PT」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製の電源ユニット「TOUGHPOWER PT」シリーズを発表いたします。

「TOUGHPOWER PT」シリーズは、1000W、1200Wのラインアップを備えた大容量電源ユニットです。奥行きを140mmに抑えたコンパクトデザインを採用しており、幅広いシステムでご利用頂けます。

80PLUS PLATINUM認証とCybenetics ETA PLATINUM認証を取得しており、高い変換効率を備えています。ATX 3.1規格に完全準拠しており、最大200%のパワーエクスカーションに対応可能です。

ケーブルはフルプラグイン式を採用し、必要なケーブルだけを使用してすっきりとした配線が可能です。12V-2x6コネクタのケーブルが付属しており、最新のグラフィックボードにも対応。デュアルカラーコネクタを採用しているため、きちんと接続されたことを視覚的に確認できます。

80PLUS/Cybenetics PLATINUM認証取得の高効率設計

高い変換効率と安定性を提供するActive PFC回路を搭載。80PLUS/Cybenetics PLATINUMの認証を取得しており、変換効率や力率、待機電力のほか、静音性にも優れています。

ATX 3.1に準拠、PCI Express 5.1に対応

Intel ATX 3.1に準拠するほか、PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載。新世代のグラフィックボードにも十分な電力を供給することが可能です。最大600Wに対応するほか、色分けされたコネクタにより、確実な差し込みを確認しやすい設計となっています。

全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを搭載

全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを搭載。高負荷環境においても安定して動作し、高い耐久性を備えています。

製品概要

メーカー：Thermaltake

製品名：TOUGHPOWER PT/1000W ATX3.1 PLATINUM

定格出力：1000W

型番：PS-TPP-1000FNFAPJ-1

JANコード：4711658545220

アスクコード：PS1622

予想市場価格：26,800円前後（税込）

発売時期：2026年 3月20日

製品名：TOUGHPOWER PT/1200W ATX3.1 PLATINUM

定格出力：1200W

型番：PS-TPP-1200FNFAPJ-1

JANコード：4711658545329

アスクコード：PS1623

予想市場価格：29,800円前後（税込）

発売時期：2026年 3月20日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-pt.html

Thermaltake社 概要

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2026」PCケース部門において、最優秀賞を8年連続受賞いたしました。

URL：https://jp.thermaltake.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/