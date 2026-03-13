マクビープラネット、SNS広告運用自動化ツール「AdPost」の提供を開始

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：千葉 知裕、以下「マクビープラネット」）は、MetaをはじめとしたSNS広告に特化した広告運用自動化・効率化ツール「AdPost（アドポスト）」の提供を開始します。複数アカウント・複数広告の同時管理を前提に、入稿プロセスの自動化やエラーチェック、配信状況の可視化などを通じて、運用担当者の作業時間削減と運用品質の安定化を支援します。

■AdPostの公式サイト：https://adpost.lp-pro.site/pages/gB6rDjx2P2(https://adpost.lp-pro.site/pages/gB6rDjx2P2)

開発の背景

SNS広告の運用現場では、クリエイティブの入稿作業が工数を圧迫しやすく、戦略立案や分析に割く時間を確保しにくい状況が生まれます。また、手作業中心の入稿は、人的ミスによる手戻りや配信事故のリスクにもつながります。媒体数が増えるほど運用担当者の負担は増大し、属人化の懸念も高まります。こうした背景を受け、当社は広告入稿をはじめとする運用プロセスの自動化を目的に、「AdPost」を開発しました。

「AdPost」の特長

（1）直感的に入稿できる2種類のUI

運用担当者が使い慣れた操作性を重視し、スプレッドシート型UIとフォーム型UIといったシンプルで使いやすいインターフェースを採用。案件や作業者の習熟度に合わせて使い分けられ、入稿時の迷いを減らします。また、フォーム型UIでは、Meta、SmartNews、TikTok、LINE広告の一括入稿が可能です。媒体ごとに画面を行き来する手間を抑え、入稿作業をまとめて進められる設計にしています。入稿はステップに沿って進められる設計とし、画像・動画などのクリエイティブ素材もドラッグ＆ドロップでアップロードできるため、作業の流れを途切れさせません。

（2）入稿プロセスの自動化とエラーチェックで、運用品質を安定化

自動化された入稿プロセスとエラーチェック機能を通じて、人的ミスの発生を最大で90％削減することを目指します。入稿完了時には通知音やプッシュ通知で知らせる設定も可能です。効率化のための機能として、CSVインポートにも対応。事前に作成した入稿設定用のスプレッドシートをAdPost上に取り込み、ワンクリックで設定を反映できます。さらに、AdPost上で作成した入稿設定はテンプレートとして保存でき、次回以降は呼び出して再利用が可能です。また、バリデーション機能により、入稿前に不備を検知して「入稿事故」の予防につなげます。さらに、各媒体の公式APIを活用した運用体制により、安心・安全な運用を支援します。

（3）配信状況とクリエイティブを一元管理し、改善の判断をしやすく

配信管理機能では、MetaおよびLINEでの広告配信状況を一元的にリアルタイムで管理します。配信ステータスや予算の変更もワンクリックで操作でき、日々の調整業務を効率化します。さらに、クリエイティブ分析では、当社独自のAI解析により、広告素材を「訴求」「ボディ」「フック」の3観点で定量的に評価し、比較・分析できます。

このように当社は「AdPost」を通じて、一括入稿・管理プロセスにより広告運用の作業時間を最大90%削減しながら、広告運用の現場に根付く業務課題に向き合い、広告業界に対する新たなDX支援を推進していきます。また今後は、Meta、TikTok広告の運用自動化機能の開発を進めるとともに、AIによる入稿自体の自動化も視野に入れ、さらなる効率化に取り組みます。

＞＞＞無料デモお申込みを受付中。月50入稿までなら永年無料で利用可能なプランも用意しています。ご興味のある事業者様は下記までお問い合わせください。

info@macbee-planet.com

TEL:03-3406-8858

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

Macbee Planetは、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

■会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

設立日 ：2015年8月25日

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

事業内容： LTVマーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com