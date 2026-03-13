横浜地区初出店！辻口博啓が手がけるキャラメルの魅力を追求した新ブランド「CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA」が、そごう横浜店に3月24日オープン

株式会社アーシュ・ツジグチ

店舗イメージ

パティシエ・辻口博啓が手がける和スイーツ専門店「和楽紅屋」から生まれた新ブランド 「CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA（キャラメル トーキョー ワラクベニヤ）」 が、横浜地区初出店としてそごう横浜店（神奈川県横浜市）に2026年3月24日（火）、新店舗をオープンします。

パティシエの繊細な手仕事と和素材が織りなす「キャラメルスイーツ」。

キャラメルを主役に日本各地の和素材を掛け合わせました。石川県・珠洲の塩、沖縄黒糖、抹茶、米粉など厳選した素材を使用し、新たなキャラメル菓子を提案します。

ブランドのシグネチャースイーツ ROND CARAMEL（ロンキャラメル）

辻口博啓がフランス修業時代に出会ったスイスの伝統菓子 「エンガディナー」 は、近年日本でも注目を集めるスイーツの一つ。この菓子から着想を得て誕生したのが 「ロンキャラメル」 です。

名前の由来は、フランス語で 「丸」を意味するrond（ロン） から。見た目にも味わいにも、やわらかな丸みを感じるキャラメルサンドに仕上げました。

キャラメルヌガーは、渋みの少ないくるみを香ばしくローストし、驚くほどやわらかな口どけに。米粉をブレンドしたサクサクのクッキー生地で包み込み、石川県・珠洲の塩でまろやかさと味の奥行きをプラス。パティシエの熟練の技で、3種類のフレーバーに合わせてキャラメルの焦がし加減を丁寧に調整しています。

フレーバーは3種類。

ROND CARAMEL バニラROND CARAMEL 抹茶ROND CARAMEL 苺

ROND CARAMEL（ロンキャラメル）

バニラ：バターと深く焦がしたキャラメルが溶け合う濃厚な味わい

抹茶：宇治と西尾の2種の抹茶を使用した香り高い一品

苺：キャラメルとショコラが苺の甘酸っぱさを引き立てます



1個 税込324円 / 3個入 税込1,001円

3種類の味を楽しめるMIX（3個入・6個入・9個入）も展開します。

キャラメルがじゅわっと染み込む キャラメルラスク

CARAMEL RUSK（キャラメルラスク）

バターと深く焦がしたキャラメルが溶け合う濃厚な味わいラスク専用に焼き上げたバゲットに、発酵バターと沖縄黒糖のコクを加えたキャラメルペーストをたっぷり染み込ませました。石川県産の珠洲の塩とアーモンドダイスがアクセントになっています。j

低温から高温まで3段階の温度でじっくり焼き上げることで、キャラメルが染み込みながらもカリッと香ばしい食感に仕上げました。

CARAMEL RUSK（キャラメルラスク）

5枚入 税込951円

14枚入 税込2,160円

30枚入 税込4,320円

キャラメルの新しい楽しみ方

CREME CARAMELT（クレームキャラメルト）

濃厚でなめらかなキャラメルペースト。

イタリア・ピエモンテ産ヘーゼルナッツペーストとアーモンドプラリネを加え、香ばしさと深いコクを引き出しました。

税込1,296円

SABLE CARAMELT（サブレキャラメルト）

本和香糖と黒糖を使い、しっかりとした歯ごたえとコクのある甘さに仕上げたねじりサブレとキャラメルペーストのセット。ディップして楽しむことで、素材の豊かな味わいが広がります。

税込2,801円

オープン記念限定セット

オープン記念限定セット

オープン記念限定セット 税込1,501円（数量限定）

オープンを記念し、ブランドのシグネチャー商品「ロンキャラメル」と「キャラメルラスク」を詰め合わせた オープン記念特別価格のセットを数量限定で販売します。

CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA 西武池袋本店

店舗概要

CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA そごう横浜店

住所

神奈川県横浜市西区高島2-18-1

そごう横浜店地下2階 食品 売場

営業時間：午前 10時～午後8時

電話：045‐577‐3734

CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA

辻口博啓がフランス修業時代から何度も試行錯誤を重ねた、スイス発祥の伝統菓子「エンガディナー」に着想を得て、キャラメルを主役に珠洲の塩、黒糖、抹茶、米粉など、厳選した日本各地の素材と融合しました。パティシエの繊細な手仕事が生み出すキャラメルスイーツ。

焦らずゆっくり時間をかけて作るキャラメルのように、慌ただしい日々の中で心の余白を愉しむ時間をお届けしたい。そんな想いから生まれたのが「CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA」です。

インスタグラム ＠carameltokyowarakubeniya

