【ＧＳＩクレオス】推し活雑貨ブランド「fav’s room TOKYO」から、アニメ『ヘタリア World★Stars』のキャラクターをモチーフにしたディフューザーが新登場！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）は、「推し活」にフォーカスした雑貨ブランド「fav’s room TOKYO (ファブルームトウキョウ)」より、アニメ『ヘタリア World★Stars』に登場するキャラクターをモチーフにしたルームディフューザーを、2026年8月12日（水）に新発売いたします。また、本日2026年3月13日（金）より本製品の予約受付を開始いたします。

アニメ『ヘタリア World★Stars』の世界観に没入

作中に登場するキャラクターのイメージを香りで表現しました。作品を彩るキャラクターそれぞれの個性を、香りを通して感じていただけます。

■ 予約方法

予約受付開始：2026年3月13日（金） 12:00（正午）

予約受付終了：2026年4月10日（金）

下記のサイトにてお申し込みください。

＜予約受付サイト＞

●fav’s room TOKYO公式ショップ

URL: アニメ「ヘタリア World★Stars」 - fav's room TOKYO(https://favs-room-tokyo.myshopify.com/collections/%E3%83%98%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2world-stars)

※購入者特典あり

●Amazon

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GP9GDYXQ

●アニメイト

URL: https://x.gd/2VunI

その他、お取り扱い家電量販店、ホビーショップ

続報は公式SNS（X: @favsroom / Instagram: @favsroomtokyo）にてお知らせいたします。

＜fav’s room TOKYO公式ショップ限定特典＞

fav’s room TOKYO公式ショップからご予約・ご購入いただいた方限定で、オリジナルワイヤーアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

※購入特典の種類はご注文いただいた商品の種類と対応しております。

※商品1点のご予約・ご購入につき、1点の特典が付属します。

■ 商品概要（全モチーフ共通）

商品名：アニメ『ヘタリア World★Stars』ルームディフューザー （全10種）

店頭/EC発売日：2026年８月12日（水）

価格：4,400円（税込）

内容量：100ml

■各モチーフについて

○イタリア～シトラスハーモニー～

トップノートは、イタリアの明るい笑顔を思わせるようにベルガモットとマンダリンオレンジが弾けるように香り、続くバジルのアクセントが料理好きな一面を表します。ミドルノートでは、オレンジフラワーとトマトリーフが調和し、のんびりとした性格と成長した頼もしさを演出。フィグが芸術的な感性や優雅さを加えます。ラストノートは、お茶目で陽気なイタリアの魅力を表すように、ムスクの柔らかな甘さと温かみのあるアンバーが包み込むように香ります。まるで太陽の下、パスタと芸術を愛する穏やかな時間を閉じ込めたような香りです。

○ドイツ～スパイシーウッド～

トップノートは、清涼感のあるベルガモットとローズマリーがシャープに香り、ドイツの厳格さと冷静な印象を演出します。ミドルノートでは、几帳面で誠実な性格を際立たせるようにすっきりとしたラベンダーと落ち着きのあるセダーウッドが凛と香り立ちます。ココアのアクセントが加わり、お菓子作りもこなす意外な一面が感じられる仕上がりに。ラストノートは、穏やかで深みのあるウッディアンバーが優しく広がり、ドイツの生真面目さを感じさせる重厚感のある雰囲気へと変化します。整然としつつも、ふと見せる柔らかさが魅力の、大人の香りです。

○日本～グリーンブロッサム ～

トップノートは、ユズの香りがふんわりと立ち上り、静かながらも人との絆を感じさせる日本の温かみを演出します。ミドルノートでは、グリーンティーとサクラの柔らかな香りが広がり、日本らしい控えめで優雅な印象を与え、さらに日本の落ち着いた出で立ちを表すかのようにバンブーが凛と香ります。ラストノートは、深みのあるヒノキとサンダルウッドが包み込み、内に秘めた強さと芯のある優しさを感じさせるような心地よい余韻を残します。まるで四季折々の美しい風景の中、温泉の湯気に包まれるような温かく深みのある香りです。

○アメリカ～スィートシトラス～

トップノートは、ナンバーワンが大好きなアメリカらしい豪快さとエネルギッシュな明るさを表すように、グレープフルーツとオレンジが弾けるように香ります。ミドルノートでは、アクレイギアの清々しいフレッシュさが何事にもポジティブな性格を表します。さらにセダーウッドが奥行きを加え、自由と包容力を感じさせる仕上がりに。ラストノートは、バニラとトンカビーンズの濃厚な甘さにチョコレートのコクを加え、大好きなファストフードとパーティーを彷彿とさせるような楽しく親しみのある雰囲気を演出します。まるで広大な大地を走り抜けるように自由でエネルギッシュ、そして甘く幸せに満ちた香りです。

○イギリス～エレガントシプレ～

トップノートは、ネロリとダージリンティーが穏やかに香り立ち、イギリスらしい冷静さとどこか鋭い知性を演出します。ミドルノートでは、クラシックで優雅な品格を表すようにローズとゼラニウムが重なり合い、華やかさの中に気品を感じさせます。さらにナツメグのスパイシーさとオークモスの深みが加わり、困難にあっても前進する強さを感じさせます。ラストノートは、レザーとパッチェリが温かみを加え、誇り高く進化し続ける精神を象徴。厳格さと優雅さが調和した、困難にも冷静に立ち向かうイギリスを思わせる香りです。

○フランス～スィートフローラル～

トップノートは、ベルガモットとグレープフルーツの華やかな香りに、オレンジブロッサムの甘さを加え、フランスの自由で気まぐれな性格を演出します。ミドルノートでは、ロマンチックで奔放な一面をあらわすようにピオニーとジャスミンが軽やかに香り、続くフリージアが情熱的に広がります。ラストノートは、マイペースさと自由なエネルギーを感じさせるように落ち着いたサンダルウッドと甘さのあるバニラが交わるように香ります。予測できない変化を見せつつも、最後は心地よく落ち着く、フランスらしい魅力に満ちた香りです。

○ロシア～アイスウッド～

トップノートは、凍てつく冷たさを表すように清涼感のあるミントとユーカリが香り、ロシアの厳しい冬と不思議な存在感を表現。ミドルノートでは、サイプレスとセダーウッドが力強さを与えます。さらにスパイシーアクセントのホワイトウッドが加わることで、広大な大地で培われた忍耐力と独特の深みを感じさせます。ラストノートは、孤高でありながらもどこか人を惹きつけるロシアの持つ二面性を表すように、サンダルウッドが冷たさを包み込み、バニラとアンバーのほんのり甘い余韻へと変化します。氷点下の冷気の中にひそむ、不思議な力を感じさせるように、厳しさの中に秘められた謎めいた魅力を感じさせる香りです。

○中国～フルーティフローラル～

トップノートはピーチやライチが軽やかに香り、中国の可愛らしさと甘く柔らかな印象を演出します。ミドルノートでは、ジャスミンやロータスのクラシカルな花の香りが優雅に広がります。さらにオスマンサスの華やかで深みのある香りが加わることで、中国の伝統や穏やかな日常を感じさせます。ラストノートは、ほんのりと甘くベンゾインが広がりつつ、ガイアックウッドが深みを加え、悠久の時を感じさせるような落ち着きのある香りが広がります。可愛らしさと気品、伝統の調和が心地よい香りです。

○プロイセン～クールスパイス～

トップノートは爽快感のあるベルガモットやレモンが香り立ち、ドイツに見せる兄貴肌な一面を映し出します。ミドルノートでは、揺るがぬ意思と勢いを持つ自信家なプロイセンを表すようにローズマリーやラベンダーの飄々とした香りが広がり、アクセントのブラックペッパーがスパイシーでどこか挑戦的な印象を与えます。ラストノートは、独自の誇りを持ちながらも内に秘められた温かさを感じさせるようにガイアックウッドが香ります。さらにオークモスの深い香りが加わることで強さの中にある気高さを漂わせます。プロイセンの誇り高き精神と力強さ、そして優しさが交わる香りです。

○ロマーノ～スパイシーハーブ～

トップノートは、ロマーノの積極的な性格を思わせるようにレモンやオレンジのフレッシュな香りが弾けます。さらに香ばしいトマトリーフを加え、豊かな土地への誇りを感じさせます。ミドルノートでは、ローズマリーやセージといった地中海を象徴するハーブの香りが広がり情熱的で力強い印象を与えます。さらにブラックペッパーやシナモンのスパイスが加わることでワイルドさを演出します。ラストノートはベチバーが落ち着きをもたらし、バルサムの甘さがほんのりと加わることで、ツンとした性格の裏にある優しさを表現、刺激と甘さが交錯する意地っ張りなロマーノらしい香りです。

(C)日丸屋秀和／集英社・ヘタリアW★S製作委員会

【fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）とは】

「fav’s room TOKYO」 は～「推し活」をもっと身近に～をコンセプトとした、“推し活”雑貨ブランドです。アニメやゲームのキャラクターのイメージを様々な形で表現し、日常的に使用する雑貨を用いて取り入れることで、「推し活」をもっと手軽に楽しんでもらうことを提案しています。また、生活空間になじみやすいデザインを採用することで、日々の暮らしの中に「推し」を感じることができる、幸せな香りの空間を演出します。

「fav’s room TOKYO」のブランド名は、一般的に“お気に入り”などの意味で使われる英語「favorite」の略語であるfav（ファブ）とroomを組み合わせて、「推しの部屋」という意味を持たせています。また言葉の中に「ブルーム(開花)」という音が含まれることから、「花開くように推しで溢れる空間」というイメージで命名いたしました。

【ＧＳＩクレオスとは】

ＧＳＩクレオスは、繊維と工業製品の両事業をグローバルに展開する事業創造型商社です。「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」というパーパス（存在意義）のもと、ESG 経営を推進し、社会課題の解決と人びとの幸せの実現を目指しています。

