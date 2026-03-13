【リーガロイヤルホテル京都】世界遺産 仁和寺 『御室(おむろ)花まつり』観賞付ステイプラン 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、世界遺産・仁和寺で開催される『御室花まつり』観賞付ステイプラン（2名1室34,220円～※朝食、税金・サービス料・宿泊税及び、御室花まつり特別入山料［非課税］含む）を2026年3月13日（金）より予約開始、3月27日（金）より販売します。

仁和寺「二王門」

千年以上の歴史を刻む世界遺産・仁和寺にて開催される『御室花まつり』は、境内を優美に彩る御 室桜、枝垂れ桜、陽光桜、八重桜といった桜を中心に、躑躅(つつじ)、シャクナゲ、青もみじの観賞を堪能できます。特に代表的な御室桜は、背丈が低く、目線の高さで花を愛でることができる稀有な桜として知られ、京都でも遅咲きとされております。満開時には桜の雲海を愉しめます。国宝・金堂や重要文化財・五重塔・観音堂の宗教建築群と桜が織りなす春景色は、華やぎのなかに凛とした趣を感じさせます。

『御室花まつり』を存分に満喫できる宿泊プランで、春の京都旅行をぜひお愉しみください。

詳細については次の通りです。

世界遺産 仁和寺 『御室花まつり観賞付宿泊プラン』 販売 概要

（写真左右）仁和寺「御室花まつり」イメージ

【予約開始】

2026年3月13日（金）～

【販売期間】

2026年3月27日（金）～5月5日（火・祝）

【料 金】

2名様1室34,220円～

※表記料金は、朝食、税金・サービス料・宿泊税及び、御室花まつり特別入山料［非課税］を含みます。

※表記料金は、2026年3月13日（金）時点での最低料金となります。

※宿泊日、人数、部屋タイプにより料金が異なります。

※リーガロイヤルホテル京都～仁和寺間の交通費はプラン内容に含まれておりませんので、予めご了承ください。

【内 容】

〇仁和寺「御室花まつり」観賞券（大人券1人1枚）

［拝観時間］ 8：30～17：30（※受付17：00まで）

※観賞時期や開花状況等により景色が変わります。予めご了承ください。

※チケットの紛失や未使用に伴う払い戻しは致しかねます。

〇館内直営レストラン夕食割引券（1室あたり1枚）

※精算完了後の割引適用はお受けいたしかねます。

※他の割引制度、およびパッケージ商品等をご利用の場合や、当ホテル以外の外部ウェブサイトを通じてのご予約は

ご使用いただけません。

※レストランの最新営業時間は、ホテル公式ホームページでご確認ください。

〇朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

1）フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階） / 洋食セットメニュー

2）オールデイダイニング カザ（1階） / 和洋ビュッフェ

【参 考】

真言宗御室派総本山 仁和寺

仁和4年（888）に創建された寺院で、現在は真言宗御室派の総本山です。

朱塗りの中門（重要文化財）をくぐると、京都御所の紫宸殿(ししんでん)を移築した金堂（国宝）のほか、五重塔（重要文化財）など歴史的な建造物が並びます。

住所：〒616-8092 京都市右京区御室大内33 / 電話番号：075-461-1155

【アクセス】

-路線バス-

■西日本JRバスご利用の場合

京都駅から高尾・京北線にて「御室仁和寺」下車（約30分）

■市バスをご利用の場合

京都駅から26番にて「御室仁和寺」下車（約40分）

-電車-

■JR（嵯峨野線）をご利用の場合

京都駅から円町駅下車。西日本JRバスまたは、市バス26番にて「御室仁和寺」下車（約50分）

予約する :https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=NINNA&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30