ホワイトタイガーにミニカバ、猫トークまで！「NIFREL」でおっさんたちが生きものの豆知識にふれる！メッセンジャー黒田が田中要次、橋下徹と癒やしのおっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

田中要次

橋下徹

〇番組ＨＰ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中）https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

今回は、メッセンジャー・黒田とゲストの田中要次、橋下徹が、吹田の人気スポット『NIFREL』をおっさんぽ。『NIFREL』は水族館・動物園・美術館が融合した施設で、『感性にふれる』をコンセプトに、自然や生きものの驚きや感動に出会えるスポットです。今年1月放送で訪れた『天王寺動物園』で、動物の豆知識に夢中になった黒田。今回も知的好奇心を刺激すべく、おっさんぽに繰り出す。

(C)テレビ大阪

メッセンジャー・黒田と橋下徹が吹田のシンボル・太陽の塔が見える歩道を歩いていると、太陽の塔を見てたそがれている今回のゲスト、名バイプレイヤーの田中要次の姿が……！7歳の頃、1970年開催の大阪万博を訪れたという田中。太陽の塔を見るのは、実に56年ぶりだという。

(C)テレビ大阪

黒田と田中は、2006年にドラマで共演した仲で、自分のほうがいい役だったと意気がる黒田。橋下が田中に、黒田の演技はどうだったかと尋ねてみると、「とくに思い出せないってことは、普通だったってことで……」と率直な感想に黒田と橋下は大笑い。

(C)テレビ大阪

黒田と橋下は、『天王寺動物園』で得た体験談を田中に紹介しつつ、一行は『NIFREL』へ向かう。キュレーターの宮川訓さんに豆知識を教えてもらいながら、さまざまなテーマごとに分けられた展示をめぐる。

(C)テレビ大阪

生きものの“隠れ方”をテーマにした展示では、ケースのどこかに身を潜めるフライシュマンアマガエルモドキ探しに挑戦。やっと見つけたカエルの愛らしさに、「かわいいね」と黒田は夢中。以前アマガエルを飼っていた黒田は、「ほしい！ いくらくらいするの？」と宮川さんに質問攻め。宮川さんも思わずタジタジに！？

(C)テレビ大阪

続いてホワイトタイガーのアクアくんも見学。宮川さんからホワイトタイガーが白い理由や、誕生確率などを聞き興味しんしん。さらに、アクアくんの肉球がピンク色と知るや、「めっちゃかわいいやん！」とテンションアップ。「この肉球でスタンプを押したらめちゃくちゃ売れますよ」とお金儲けの話に。

(C)テレビ大阪

おっさんたちはフロア内のカフェ『EAT EAT EAT』で小休止。おしゃれなティーソーダを飲みながら、田中の俳優人生を深掘りする。田中の出世作は、木村拓哉主演のドラマ『HERO』。黒田が「キムタクの現場ってどんな感じ？」と尋ねると、田中は木村拓哉のフレンドリーな素顔を明かす。

(C)テレビ大阪

続いては、いよいよミニカバと対面。NIFREL生まれのミニカバ、ネムネムは、3月末に沖縄の動物園へ引っ越し予定。そこで、人に慣れる練習として、おっさんたちが餌やりを体験することに。「めっちゃうれしい！」と大喜びの黒田だったが、餌やり中にネムネムが意外な反応を見せて……！？

(C)テレビ大阪

最後は動物たちが自由に遊び回るゾーンへ。ワオキツネザルやカピバラなど15種の動物たちが共生しながらのんびりくつろいでいる様子に、黒田は「ケンカせえへんの？」と目を丸くする。

(C)テレビ大阪

生きものに癒やされたおっさんたちは街へ。小・中学時代に吹田市に住んでいた橋下の案内で、商店街にある韓国食材店「安田商店」を訪れる。キムチの汁で炊いたキムチ角煮や白菜キムチを試食し、そのおいしさに感激！

(C)テレビ大阪

続いて訪れたのは、ねこグッズのお店……と思いきや、「ねこや」という飲食店！ 実は田中は大の愛猫家。名物のおでんに舌鼓を打ちながら、愛する猫の話に花を咲かせる。実は現在の奥様と結婚したきっかけも、結婚生活が25年続いているのも、すべて猫のおかげだと話す。