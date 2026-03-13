親子で安心して読める性教育絵本『だいじだいじどーこだ？』累計50万部突破！限定プレゼントや特設サイト開設も

株式会社大泉書店

株式会社大泉書店（代表取締役社長：鈴木伸也、東京都港区）が刊行する絵本『だいじだいじどーこだ?』（作：遠見才希子／絵：川原瑞丸）の累計発行部数が、2026年3月時点で52万5千部（32刷）となり、50万部を突破しました。

「自分の体も、自分の気持ちもだいじ」と伝える、はじめて読む性教育絵本

『だいじだいじどーこだ？』書影

本書は、産婦人科医の遠見才希子医師が伝える親子で安心して読めるはじめての性教育絵本。

読み聞かせを通して、自分の体を大切にすること、大切な体の部分（プライベートパーツ）を知ること、困ったときに信頼できる大人に相談することといった、子どもの自己尊重や防犯意識につながる大切なメッセージを伝えています。

また、イラストを担当した川原瑞丸さんによる、やさしく親しみやすいタッチも本書の魅力。中性的なキャラクターで描かれているため、すべての子どもが自分ごととして読みやすく、読者からは「かわいい絵で手に取りやすい」「子どもと自然に話ができた」といった感想が多く寄せられています。

家庭だけでなく教育・医療の現場でも活用

本書は、一般家庭での読み聞かせだけでなく、教育・医療・福祉の現場でも活用されています。特に、幼稚園・保育園、、特別支援学級、医療・福祉関連施設、助産師による母親学級などから、「教材として使いたい」「読み聞かせをしたい」「保護者への説明のきっかけにしたい」といった問い合わせや感想が多数寄せられています。

近年、子どもを取り巻く性被害に関するニュースが増えるなかで、「子どもを被害者にも加害者にもさせないために、幼いうちから性教育を伝えたい」という意識が高まっており、本書への関心も広がっています。

★50万部突破記念キャンペーンスタート★

このたび、50万部突破を記念して、以下のキャンペーンを展開します。

■書店限定ノベルティ『だいじだいじどーこだ？』オリジナルリフレクターチャーム配布（全国280店舗以上）

■SNS（X・Instagram）キャンペーン・抽選で50名様にミニ絵本プレゼント（2026年4月3日スタート）

ほか、50万部突破帯デザイン、書店用販売台、デジタルサイネージによる店頭プロモーション等を予定。

詳しくは、50万部突破特設サイト(http://oizumishoten.co.jp/daiji/)でご確認ください（http://oizumishoten.co.jp/daiji/）

出版社より

だいじだいじどーこだ？ 50万部記念キャンペーンサイトより

はじめての「からだ」と「性」のえほん『だいじだいじどーこだ？』は、ご家庭での性教育のなかで、いちばんはじめに読んでいただきたい絵本として、2020年に著者で医師の遠見才希子先生、イラストレーターの川原瑞丸さんとともに制作をスタートしました。

絵本を読みながら、コミュニケーションをとりながら、「じぶんのからだはだいじ」という

大切なメッセージを、たくさんのお子さんに届けられたら――

そんな願いが込められています。

これまでに本書を手にとってくださったみなさまに、心より感謝申し上げます。この絵本が、ご家庭や学校での対話のきっかけとなり、

こどもたちの未来をやさしく支える一冊となることを願っています。

★『だいじだいじどーこだ？』50万部記念特設サイト★(http://oizumishoten.co.jp/daiji/)

●書籍情報（通常版）

【発行】株式会社大泉書店

【タイトル】大型絵本 だいじ だいじ どーこだ？

【著者】作・遠見才希子／絵・川原瑞丸

【発売日】2021年7月7日

【判型】縦230×横210mm

【頁数】32ページ

【本体定価】1,200円（税別）

【ISBN】978-4-278-08700-0

【URL】http://oizumishoten.co.jp/



●ご購入はコチラ

【Amazon】https://amzn.asia/d/hQyOVgg

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/16729456/?l-id=search-c-item-text-01