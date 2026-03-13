自治体のフィールドを次世代技術の「実装の場」へ。

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：古川浩、以下「PicoCELA」）は、2025年7月に福岡県直方市（市長：大塚進弘）と締結した包括連携協定に基づき、同市内の広大なフィールドを研究開発の場として活用し、次世代無線規格「Wi-Fi HaLow」を用いた技術検証を実施いたしました。

直方市の広大なフィールド内に設置された、次世代無線通信の検証用機器。実運用に近い環境下でのデータ取得により、研究開発を加速させました。

■背景：自治体フィールドの活用による研究開発（R&D）の加速

PicoCELAと直方市は、これまでも「防災インフラ」の高度化や地域課題の解決に向けて強固な連携を築いてまいりました。本件は、同市とのパートナーシップをより深化させる取り組みの一環であり、自治体が保有する広大かつ多様なフィールドを、民間企業の先進的な研究開発（R&D）の場として提供いただくものです。

今回の検証では、直方市内の遠賀川河川敷という、都市部では確保が困難な長距離の直線区間を有するフィールドを活用させていただきました。これにより、より実運用に近い環境下でのデータ取得が可能となり、次世代技術の社会実装に向けた大きな一歩となりました。

■実施概要

実施場所： 福岡県直方市 遠賀川河川敷

目的： 直方市の広大なフィールドを活用した、次世代無線通信技術における移動体通信の挙動検証

協力： 福岡県直方市

今回の検証に際しましては、直方市より実証場所の選定や安全な環境確保など、多大なるご協力をいただきました。

■今後の展望： 「直方モデル」の確立と全国展開

都市部では確保が困難な500m級の直線路を有する、直方市内の広大な検証フィールド。

PicoCELAは、今回の検証で得られた知見をもとに、更なる製品開発とサービスの向上に努めてまいります。今後も直方市との連携を通じて、「自治体のフィールド活用による迅速な技術革新」という「直方モデル」を確立し、地方自治体におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進と、日本全体のレジリエンス向上に寄与してまいります。

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択