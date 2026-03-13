ストッケから食卓に陽だまりのような明るさを届けるハイチェア「トリップ トラップ レモンイエロー」登場！2026年4月23日全国発売

株式会社ストッケ

累計販売台数1600万台を突破するアイコニックな子ども用ハイチェア「トリップ トラップ」をはじめとするベビー用品を展開する北欧ノルウェー生まれのベビーブランド「ストッケ」（株式会社ストッケ／東京都港区）は、2026年4月23日より、陽だまりのような明るいムードを届ける新色 「トリップ トラップ レモンイエロー」ならびに関連商品を販売致します。

またその新製品は2026年3月14日より、世界的に安全性をリードする自動車ブランド Volvo（ボルボ）のショールーム Volvo Studio Tokyoにて、全国に先駆けて展示致します。

【発売ストーリー】

トリップ トラップ チェア レモンイエロー

ストッケは北欧生まれ。冬の時間が長い北欧の人々は、家で家族で過ごす時間が長く、特別なパーティよりも、日々の家族の会話や食卓を囲む時間大切にしてきました。そして長く暗い冬が終わり明るい季節になると、外の世界は一気に木々や花々で色づき、人々も短い夏をふんだんに楽しみます。

夏の光を思わせるこの新色「レモンイエロー」は、きらめく幸せな気分を運び、空間に軽やかな明るさをそっと添えてくれます。自然と笑顔がこぼれ、家族の時間を前向きに、さらに特別なものに。

陽ざしが差し込む食卓でも、子ども部屋のやわらかな朝でも、その一脚があるだけで、空間はぱっと表情を変えます。

あたたかく、モダンで、思わず心が弾む色、レモンイエロー。

トリップ トラップが大切にしてきたタイムレスなデザインと調和し、その日常を、家族がつながる特別なひとときに変えてくれます。

全国に先駆けてVolvo Studio Tokyoで展示スタート

トリップ トラップ チェア レモンイエロー

VolvoとStokkeは、北欧という共通のルーツがあります。スウェーデン生まれのVolvoも、外に出かけることで家族のつながりを深めるという、同様の考えを共有しています。

この度、2026年3月14日の両社のコラボイベントを機に、トリップ トラップ レモンイエローを全国に先駆けて展示致します。イベント後もしばらくの間ご覧いただけますので、いち早くご覧になりたい方はVolvo Studio Tokyoまでお越しください。

住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA

電話番号： 03-6773-1353

営業時間：平日 12:00-19:00、土日 10:00-19:00

(カフェ：平日 10:30-17:30、土日 12:00-18:30)

定休日：毎週火曜日、水曜日

https://www.volvocars.com/jp/l/studios/tokyo/

製品情報

- トリップ トラップ チェア レモンイエロー（税込 37,730円）- トリップ トラップ ベビーセット² レモンイエロー（税込 10,560円）- トリップ トラップ クッション レモンデイズ（税込 9,240円）

発売日：2026年4月23日

発売：全国のトリップ トラップ取扱店

トリップ トラップ チェア レモンイエロー

トリップ トラップ ベビーセット² レモンイエロー

写真はチェアに付けた状態

トリップ トラップ クッション レモンデイズ

写真はチェアに付けた状態

トリップ トラップについて

1972年にピーター・オプスヴィック氏によってデザインされたトリップ トラップ/Tripp Trapp(R)は、小さなお子さまでも一緒のテーブルにつき、家族と目を合わせて座らせるという北欧ならではコンセプトで、当時の子ども用家具に革命をもたらしました。奥行きと高さを調整できる座面と足乗せ板で、成長に合わせてちょうど良く座ることができ、アクセサリーを付け外しすることで新生児から大人になるまで使うことができます。また名入れをすることで、一生に一度、世界にひとつの、お子さまのためのイスに。

【トリップ トラップを表す4つのキーワード】

■Timeless - 世代を超えて受け継ぐことのできる椅子

■Perfection - デザイン史に名を遺すシンプルな構造とデザイン

■Craftmanship - 職人の目と手をきちんと経て届けられる椅子

■Functionality - 足をつけて良い姿勢で座る習慣が身に付く椅子

ストッケについて

1932年にノルウェーのオーレスンで設立されたストッケは、ハイチェア、ベビーカー、子ども部屋、抱っこひもなど、高品質の製品で世界的に認められている企業です。北欧・スカンジナビアデザインとイノベーションを融合させ、子どもの健全な発育を促し、家族の絆を育むプレミアムな製品を生み出しています。

私たちの使命はシンプルです。より良い世界のために、自分の力を信じる子どもたちを育てるペアレンツをサポートすることです。つながり、安全性、探求を基盤として、当社の象徴的なトリップ トラップ チェアに代表される、親子の親密さを促進する革新的な製品を作ることで、この使命を行動に変えていきます。

またサステナビリティへの取り組みとして、より持続可能な未来に向けて進むことができるように、製品はお子さまの成長に合わせた機能性と、時代を超えたデザインを兼ね備えるようにしています。また長期間にわたって使える製品を作るために不可欠な、耐久性のある高品質の素材を使用しています。

ストッケ公式サイト

https://www.stokke.com