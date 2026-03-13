株式会社ナチュラルサイエンスは創業30周年を迎え、特設サイトページを4月24日(金)オープン

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカーの株式会社ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）は、2026年8月8日(土)に創業30周年を迎えます。これもひとえに、長年支えてくださったお客様、パートナー企業の皆様、そして地域の皆様のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

弊社は1996年の創業以来、最も敏感な肌を持つ“新生児の肌研究”をベースに、一貫して「敏感肌」と向き合い、一人ひとりの肌悩みに寄り添う研究や製品開発を続けてまいりました。

そして2026年4月24日(金)から30周年特設サイトページをオープンいたします。

30周年特設サイトページ （トップページ）

30周年特設サイト概要

■オープン日：2026年4月24日(金)

■URL:https://www.natural-s.jp/company/ns/

■主な内容：

・代表メッセージ

・ナチュラルサイエンスのヒト・モノ・コト：敏感肌ケアを支えてきたヒト・モノ・コトについてのご紹介。

・お肌探偵なちゅ子の肌育日誌：30年の研究から生まれた、敏感肌ケアの知恵を“マンガ”で楽しくお届け。

・30の肌ものがたり：ナチュラルサイエンスとともに歩んできた30人にインタビュー。その人ならではの肌にまつわるストーリーを紹介。

・30年のヒストリー

・スペシャル動画 など

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 (本社:東京都中央区新川1丁目22-11)

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

代表ブランド「ママ＆キッズ」 https://www.natural-s.jp/brand/mamakids/

これまでのプレスリリース 株式会社ナチュラルサイエンスのプレスリリース｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/24770)

自社メディア

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://x.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/