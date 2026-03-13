じれったい両片想い……イケメン彼氏の真朝と地味カノ・リエのラブストーリー、ホワイトデーイブイブの3月12日、くさなぎ俊祈の新作公開！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日に『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』をコミックノーラで公開いたしました。

■『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』公開！

▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』バナー

デビュー作であり代表作でもある『少年進化論』で知られるくさなぎ俊祈先生が久々に描く最新作『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』。本作はWebサイト「コミックノーラ」で2026年3月12日より無料公開しています。

■3月12日、ホワイトデー直前に公開

▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』扉絵より▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』イメージカット▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』イメージカット。こんなふうに笑う二人が早く見たい！

記念すべき『ヤンカレ』の第1話のタイトルは「ホワイト・ホワイトデー」。目前のホワイトデーにまつわるお話です。気になる内容を少しだけご紹介！

保育士のリエの彼氏は、元同級生で、現在は医大生にしてナンバーワンホストの真朝（まあさ）。ふたりとも、両想いなのに、お互いが片想いだと思い込んでいる、じれったくもきゅんきゅんするラブストーリーです。

▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』より。約束はないけれど、リエの足は真朝がいる公園に向かう。夜のバイトをする真朝

生まれつき頬にあざのある主人公のリエは、小さいころからいじめられていました。でも、騎士（ナイト）のようにリエの小学校に転校生として現れた真朝によって救われ、以来、真朝から「未来のお嫁さん」と呼ばれるようになります。そんな小学生時代のエピソードを交えながら、ホワイトデーのリエと真朝を描きます。

▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』より。言葉のいじめに遭うリエを、転校生の真朝が救う場面。いじめっ子の「けっこんもしろよ！」の言いぐさが小学生あるある▲『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』より。「俺の未来のお嫁さん」宣言！

リエがホワイトデーのお返しがもらえるのか、半分期待して半分あきらめてドキドキ待つ姿が、けなげでいじらしく、リエを救うやんちゃな真朝が、超かっこいいです。

一方で、真朝はリエの前でもモテモテを隠さず、ほかの女の子をはべらせて、いじわるするのはなぜなのか、真朝がリエに惚れたきっかけは何なのか、だんだん二人の気持ちが明らかになります。想い合いながらすれ違う、ちょっとじれったい二人を、ぜひ応援しながらお読みください。

本作についての情報は、「コミックノーラ」での更新・続報をお待ちください。

▽『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』は、以下URL・二次元コードよりご覧ください。

▶https://nora.gakken.jp/comic/page-yankare/

【著者紹介：くさなぎ俊祈（としき）】

漫画家。福岡県出身在住。5月21日生まれ。A型。

『少年進化論』（コミックPocke 1997年11月号・Gakken）よりデビュー。

代表作は、『少年進化論』（Gakken）、『少年進化論plus』（集英社）、『少年進化論†（クロス）』（一迅社）。『TOY‘S』（ソニー・ミュージックソリューションズ）、『天使祝詞』（新書館）、『メメント†モリ』（一迅社）他多数。

▶https://x.com/fuyuichigo_

［商品概要］

■『ヤンカレ～やんちゃな彼氏と未来のお嫁さん～』

発行所：株式会社 Gakken

配信プラットフォーム： コミックノーラ▶https://nora.gakken.jp(https://nora.gakken.jp)

配信開始日： 2026年3月12日 10:00

著者：くさなぎ俊祈（くさなぎ・としき）

《あらすじ》

医大生にして人気ナンバーワンホストの真朝と、生まれつき頬にあざのある保育士のリエ。スーパーイケメンの真朝と自分に自信のないリエ……お互いが片想いだと思い込んでいる両片想いのラブストーリー。小・中・高校時代に、リエを救い出す真朝の騎士（ナイト）ぶりと、気持ちの伝わらないもどかしさ、お互いの勘違いやすれ違いを描きます。

