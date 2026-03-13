【3月13日より先行予約開始】ふわっと軽い着用感と、雲のようにぐんぐん吸水する新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」

写真拡大 (全5枚)

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社ｉｉｙが展開する下着ブランド「CHARM MAKE BODY」より、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」を2026年4月8日(水)に発売いたします。発売に先立ちまして、3月13日(金)10時より先行予約を開始いたします。




■4つのこだわりポイントで“ふわふわで軽い一週間”を過ごせる


「雲パンツ」が心地よい4つのポイント

●Point１：肌に優しい綿素材


　優しい肌触りの、ふわふわな天然コットン


　を95％使用しました！


●Point２：締め付けない優しい着心地


　ゆったりと包み込むような着用感で、心地よく　


　過ごせる設計に！


●Point３：女性目線の使い勝手


　カイロや替えナプキンを入れられる「思いやり


　ポケット」付きで快適さをサポート！


●Point４：ナプキン３枚分のパワー


　最大約30ｍLの吸収力で「もしも！」という、


　心配なシーンにも寄り添います！





■下着の専門家 “ こじみく ” 監修の商品は完売続出！


下着の専門家 “こじみく” こと小島未紅

「CHARM MAKE BODY」にて商品開発・マーケティングを担当するブランドディレクター “ こじみく ” こと小島未紅。


25歳で自身のブランド「BELLE MACARON」を立ち上げ、最高日商2,000万円を記録。ショーツに装着する布ナプキンタイプ「1dayリリーパッド」は販売初日で1,000枚完売した実績を持つ。


女性に寄り添う商品開発のプロが、下着の悩みを解決すべく発信しているSNSも再生回数300万回超えなど、記録更新中。


TikTok：https://www.tiktok.com/@kojimiku.bra


専門家としてのコメントやメディア出演依頼も多数。





一年以上をかけて開発した「雲パンツ」は、悩み多い一週間を、気持ちも身体も快適に過ごすために多くのこだわりを詰め込んだ、“ こじみく ” の自信作です。


商品詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000172254.html


■お気に入りのカラー、サイズは先行予約で！

４月８日(水)の発売開始に先立ち、3月18日(水)10時より「CHARM MAKE BODYオンラインショップ」にて先行予約を開始します。


下着の専門家 “ こじみく ” が監修した「24Hブラ」は待望の再販を行いましたが即日完売となり、他にもTikTokショップ、国内最大級ライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」での商品販売は、色・サイズで一部完売が続出しており、今回の「雲パンツ」も人気のカラーやサイズは完売となる可能性があります。


そのため、これまで多くの方からご要望が多かった「先行予約」を行うことといたしました。


この機会にぜひ、お気に入りのカラーやサイズをご予約ください。


■商品概要


商品パッケージ

商品名：吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」


発売日：2026年4月8日（水）


価格： 2,280円（税込）


カラー展開：ブラック／ベージュ／ブルー


サイズ展開：S・M・L・XL・2XL







ブルー・ベージュ・ブラックの３色

素材：


身生地／綿95％＋ポリウレタン（スパンデックス）5％


メッシュ生地／ポリエステル50％＋竹炭ポリエステル繊維50％


吸水生地／ポリエステル100％


防水生地／ポリエステル100％＋TPUラミネート（複合）


販売場所：公式オンラインストア先行発売


　　　　　https://charmmakebody.com/products/kumopants


公式LINE：https://x.gd/beX7K


※商品は４月中旬より順次発送予定。





【株式会社ｉｉｙ　会社概要】


会社名：株式会社ｉｉｙ


代表者：代表取締役　松野　博彦


本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10　青木ビル２F


設立：2019年12月


事業内容：女性用ウェアの企画・開発・販売・EC事業


URL：https://iiy.jimdosite.com/


Instagram：https://www.instagram.com/charmmakebody/


X：https://x.com/charmmakebody


TikTok SHOP：https://www.tiktok.com/@charm_makebody.official


取扱いブランド：CHARM MAKE BODY　https://charmmakebody.com/



＜本リリースに関するお問い合わせ＞


株式会社ｉｉｙ　広報担当


Email : pr@4cs-holdings.co.jp


TEL：03-6272-6764