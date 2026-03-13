【3月13日より先行予約開始】ふわっと軽い着用感と、雲のようにぐんぐん吸水する新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社ｉｉｙが展開する下着ブランド「CHARM MAKE BODY」より、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」を2026年4月8日(水)に発売いたします。発売に先立ちまして、3月13日(金)10時より先行予約を開始いたします。

■4つのこだわりポイントで“ふわふわで軽い一週間”を過ごせる

「雲パンツ」が心地よい4つのポイント

●Point１：肌に優しい綿素材

優しい肌触りの、ふわふわな天然コットン

を95％使用しました！

●Point２：締め付けない優しい着心地

ゆったりと包み込むような着用感で、心地よく

過ごせる設計に！

●Point３：女性目線の使い勝手

カイロや替えナプキンを入れられる「思いやり

ポケット」付きで快適さをサポート！

●Point４：ナプキン３枚分のパワー

最大約30ｍLの吸収力で「もしも！」という、

心配なシーンにも寄り添います！

■下着の専門家 “ こじみく ” 監修の商品は完売続出！

下着の専門家 “こじみく” こと小島未紅

「CHARM MAKE BODY」にて商品開発・マーケティングを担当するブランドディレクター “ こじみく ” こと小島未紅。

25歳で自身のブランド「BELLE MACARON」を立ち上げ、最高日商2,000万円を記録。ショーツに装着する布ナプキンタイプ「1dayリリーパッド」は販売初日で1,000枚完売した実績を持つ。

女性に寄り添う商品開発のプロが、下着の悩みを解決すべく発信しているSNSも再生回数300万回超えなど、記録更新中。

TikTok：https://www.tiktok.com/@kojimiku.bra

専門家としてのコメントやメディア出演依頼も多数。

一年以上をかけて開発した「雲パンツ」は、悩み多い一週間を、気持ちも身体も快適に過ごすために多くのこだわりを詰め込んだ、“ こじみく ” の自信作です。

商品詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000172254.html

■お気に入りのカラー、サイズは先行予約で！

４月８日(水)の発売開始に先立ち、3月18日(水)10時より「CHARM MAKE BODYオンラインショップ」にて先行予約を開始します。

下着の専門家 “ こじみく ” が監修した「24Hブラ」は待望の再販を行いましたが即日完売となり、他にもTikTokショップ、国内最大級ライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」での商品販売は、色・サイズで一部完売が続出しており、今回の「雲パンツ」も人気のカラーやサイズは完売となる可能性があります。

そのため、これまで多くの方からご要望が多かった「先行予約」を行うことといたしました。

この機会にぜひ、お気に入りのカラーやサイズをご予約ください。

■商品概要

商品パッケージ

商品名：吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」

発売日：2026年4月8日（水）

価格： 2,280円（税込）

カラー展開：ブラック／ベージュ／ブルー

サイズ展開：S・M・L・XL・2XL

ブルー・ベージュ・ブラックの３色

素材：

身生地／綿95％＋ポリウレタン（スパンデックス）5％

メッシュ生地／ポリエステル50％＋竹炭ポリエステル繊維50％

吸水生地／ポリエステル100％

防水生地／ポリエステル100％＋TPUラミネート（複合）

販売場所：公式オンラインストア先行発売

https://charmmakebody.com/products/kumopants

公式LINE：https://x.gd/beX7K

※商品は４月中旬より順次発送予定。

【株式会社ｉｉｙ 会社概要】

会社名：株式会社ｉｉｙ

代表者：代表取締役 松野 博彦

本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F

設立：2019年12月

事業内容：女性用ウェアの企画・開発・販売・EC事業

URL：https://iiy.jimdosite.com/

Instagram：https://www.instagram.com/charmmakebody/

X：https://x.com/charmmakebody

TikTok SHOP：https://www.tiktok.com/@charm_makebody.official

取扱いブランド：CHARM MAKE BODY https://charmmakebody.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社ｉｉｙ 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp

TEL：03-6272-6764