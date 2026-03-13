【3月13日より先行予約開始】ふわっと軽い着用感と、雲のようにぐんぐん吸水する新感覚サニタリーショーツ「雲パンツ」
化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 松野博彦、東証スタンダード市場 証券コード：3726）の子会社である株式会社ｉｉｙが展開する下着ブランド「CHARM MAKE BODY」より、吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」を2026年4月8日(水)に発売いたします。発売に先立ちまして、3月13日(金)10時より先行予約を開始いたします。
■4つのこだわりポイントで“ふわふわで軽い一週間”を過ごせる
「雲パンツ」が心地よい4つのポイント
●Point１：肌に優しい綿素材
優しい肌触りの、ふわふわな天然コットン
を95％使用しました！
●Point２：締め付けない優しい着心地
ゆったりと包み込むような着用感で、心地よく
過ごせる設計に！
●Point３：女性目線の使い勝手
カイロや替えナプキンを入れられる「思いやり
ポケット」付きで快適さをサポート！
●Point４：ナプキン３枚分のパワー
最大約30ｍLの吸収力で「もしも！」という、
心配なシーンにも寄り添います！
■下着の専門家 “ こじみく ” 監修の商品は完売続出！
下着の専門家 “こじみく” こと小島未紅
「CHARM MAKE BODY」にて商品開発・マーケティングを担当するブランドディレクター “ こじみく ” こと小島未紅。
25歳で自身のブランド「BELLE MACARON」を立ち上げ、最高日商2,000万円を記録。ショーツに装着する布ナプキンタイプ「1dayリリーパッド」は販売初日で1,000枚完売した実績を持つ。
女性に寄り添う商品開発のプロが、下着の悩みを解決すべく発信しているSNSも再生回数300万回超えなど、記録更新中。
TikTok：https://www.tiktok.com/@kojimiku.bra
専門家としてのコメントやメディア出演依頼も多数。
一年以上をかけて開発した「雲パンツ」は、悩み多い一週間を、気持ちも身体も快適に過ごすために多くのこだわりを詰め込んだ、“ こじみく ” の自信作です。
商品詳細はコチラ：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000172254.html
■お気に入りのカラー、サイズは先行予約で！
４月８日(水)の発売開始に先立ち、3月18日(水)10時より「CHARM MAKE BODYオンラインショップ」にて先行予約を開始します。
下着の専門家 “ こじみく ” が監修した「24Hブラ」は待望の再販を行いましたが即日完売となり、他にもTikTokショップ、国内最大級ライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」での商品販売は、色・サイズで一部完売が続出しており、今回の「雲パンツ」も人気のカラーやサイズは完売となる可能性があります。
そのため、これまで多くの方からご要望が多かった「先行予約」を行うことといたしました。
この機会にぜひ、お気に入りのカラーやサイズをご予約ください。
■商品概要
商品パッケージ
商品名：吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」
発売日：2026年4月8日（水）
価格： 2,280円（税込）
カラー展開：ブラック／ベージュ／ブルー
サイズ展開：S・M・L・XL・2XL
ブルー・ベージュ・ブラックの３色
素材：
身生地／綿95％＋ポリウレタン（スパンデックス）5％
メッシュ生地／ポリエステル50％＋竹炭ポリエステル繊維50％
吸水生地／ポリエステル100％
防水生地／ポリエステル100％＋TPUラミネート（複合）
販売場所：公式オンラインストア先行発売
https://charmmakebody.com/products/kumopants
公式LINE：https://x.gd/beX7K
※商品は４月中旬より順次発送予定。
【株式会社ｉｉｙ 会社概要】
会社名：株式会社ｉｉｙ
代表者：代表取締役 松野 博彦
本社所在地：東京都港区虎ノ門４-１-10 青木ビル２F
設立：2019年12月
事業内容：女性用ウェアの企画・開発・販売・EC事業
URL：https://iiy.jimdosite.com/
Instagram：https://www.instagram.com/charmmakebody/
X：https://x.com/charmmakebody
TikTok SHOP：https://www.tiktok.com/@charm_makebody.official
取扱いブランド：CHARM MAKE BODY https://charmmakebody.com/
