THREEのグラムトーンカラーカスタードに、深みと透明感を醸し出すFETICO限定色が登場

女性の造形美としなやかな意志の強さを独自の視点で表現するファッションブランド「FETICO」と、 自らのバランスを受け入れ自然体であることに美しさを見出すホリスティックビューティーブランド「THREE」。二つの世界観が共鳴し、楽天グループ株式会社「by R」プロジェクトを通じて実現したコラボレーションアイテム 「THREE × FETICO グラムトーンカラーカスタード F01 BLOOM WHISPER」を発売いたします。

ものづくりに対する真摯な姿勢と素材へのこだわりという共通の意識のもと、FETICO 2026 S/S COLLECTION RUNWAY SHOWにおいて、メイクアップのサポート、および精油を使用した会場の芳香演出でTHREEが一部パートナーとして参加。

当コレクションでFETICOデザイナーの舟山瑛美氏が掲げたテーマは「The Depth of Her ― 彼女の奥深さ」。 表層的な美しさだけではない、女性の内なる強さと複雑さが落とし込まれた作品たちに、纏う人の個性を引き出し自然な血色感と官能性をもたらすメイクアップアイテムとして、両ブランドが対話を重ね、THREEのマルチカラーバーム「グラムトーンカラーカスタード」に限定カラーが誕生しました。

*今回のために制作された特別仕様の外箱とともに、THREE KOBE、THREE 伊勢丹新宿店、THREE 阪急うめだ本店、 およびTHREE公式オンラインショップ、「Rakuten Fashion」THREE公式ショップにて数量限定で販売いたします。

THREE × FETICO グラムトーンカラーカスタード F01 BLOOM WHISPER

〈店舗限定・数量限定品〉 1色 3,300円（税込）

THREE × FETICO Special Collaboration by 楽天「by R」

女性の奥深さを彷彿とさせる、マルチなカラーバームの限定色。

楽天「by R」プロジェクトを通じて「FETICO」とコラボレーションした、THREEの人気アイテムの限定カラー。 ブロンズパールが高貴な輝きを放つレッドブラウンは、FETICO 2026年春夏コレクションのテーマ「The Depth of Her（彼女の奥深さ）」を 彷彿とさせる、奥行きと透明感を併せ持つ色。

深みとニュアンスあふれる血色カラーで、人の芯にある魅力を表現します。 頬、まぶた、唇、アイブラウなどに使えるマルチなアイテムで、単色ではもちろん、他のアイテムのベースカラーとしても使えます。

F01 BLOOM WHISPER

モードな深みで表情を引き締める、華のあるレッドブラウン。

詳細を見る :https://www.threecosmetics.com/brand/news/fetico-collaboration-2026

■「FETICO」（フェティコ）

Brand Concept 「The Figure: Feminine（その姿、女性的）」

「FETICO」（フェティコ）のインスピレーションは女性の造形美を強調する古典的なスタイルにあります。その美意識や身体観を独自の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい女性の姿をデザインしています。「FETICO」のコレクションは日本国内の繊維産地や職人との取り組みで丁寧に生産されています。時を経て美しいビンテージウェアとして愛されるようなデザイン、物作りを心がけています。

URL：https://fetico.jp/

■「by R」

楽天グループ株式会社による、日本のファッションシーンを盛り上げ、その魅力を世界へ発信するプロジェクト「by R」。2025年9月1日（月）から9月6日（土）に開催した 「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」において、デザイナーの舟山 瑛美氏が手掛ける「FETICO」（フェティコ）のランウェイショー開催を支援し、THREEも芳香演出やモデルのメイクアップにおける商品協力を中心としたサポートを行いました。

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/contents/fashionweek/

■「Rakuten Fashion」

「Rakuten Fashion」は、人気のファッションブランドショップが参加するファッション通販サイトです。同サイト内に、2020年10月には「Rakuten Fashion Luxury」、同年11月には「DESIGNERS & INTERNATIONAL」、2022年3月には「Rakuten Fashion COSMETICS」を開設し、ラグジュアリーブランドやデザイナーズブランドの商品とその魅力を発信しています。商品購入時には、「楽天ポイント」を貯めたり、支払いに使ったりすることもできます。また、専用のスマートフォンアプリも提供しています。

URL： https://brandavenue.rakuten.co.jp/

Rakuten Fashion THREE公式ショップURL：https://brandavenue.rakuten.co.jp/brand-THREE/

THREE

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティックにアプローチするTHREE。



スキンケア、ヘア・ボディケア、フレグランスには、精油をはじめとする天然の植物成分をふんだんに使用し、心地よさと効果を追求。メイクアップでは、モードとナチュラルが生みだすニューベーシックを表現。自然と調和し、その人らしい美しさを最大限に引き出すホリスティックケアとメイクアップを、一人ひとりが心地よさで満たされるように発信します。



