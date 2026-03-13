特定技能業界をリードするONODERA USER RUN　「職業紹介優良事業者」認定取得　公的評価で高品質・高コンプライアンス体制を証明

株式会社ONODERA USER RUN

株式会社ONODERA USER RUN(代表取締役社長CEO：加藤 順 所在地：東京都千代田区 以下「OUR」)は、厚生労働省委託事業である「職業紹介優良事業者認定制度」により、「職業紹介優良事業者」として認定されましたことをお知らせします。

■職業紹介優良事業者認定制度とは

職業紹介優良事業者認定制度は、申請要件、必須基準、基本基準を一定以上満たす紹介会社を「優良認定事業者」として認定しています。法令遵守及び採用・定着/マッチングについて一定の基準を満たした事業者を認定することにより、求職者が安心・安全な事業者を選択し、求人者が取引先選定の基準とすることによって、職業紹介事業の健全な競争と求人者と求職者の適切なマッチングの促進を目的としています。

参考：厚生労働省 職業紹介優良事業者認定制度とは(https://www.jesra.or.jp/yuryoshokai/about/)

：厚生労働省 認定制度パンフレット

■「職業紹介優良事業者」認定内容

認定番号：職業紹介優良事業者：第2504004（01）号

認定期間：2026年4月1日～2029年3月31日

■OURが実施するスキーム「OURストレートスルー」について

OURでは、タグラインに掲げる「世界を幸せにする仕組み」の実現に向け、アジア各国にある自社無償教育拠点「OUR BLOOMING ACADEMY」での人材教育から紹介、日本での就労、生活支援に至るまで、すべてをワンストップで提供する独自の仕組み「OUR ストレートスルー」を展開しています。

多文化共生社会の実現が求められる中、人材不足でお困りの受入れ先企業がより安心・安全にOURからの特定技能人材の採用ができるスキームであることが、今回の職業紹介優良事業者認定により対外的に認められたことになります。

引き続き、OURでは特定技能人材と受入れ先企業の双方にとって安心して暮らせる社会の構築に尽力いたします。



株式会社ONODERA USER RUN 会社概要

アジア各国における人財教育と、特定技能に特化した日本国内への人財紹介事業を展開※。2025年1月31日現在、累計教育人数9,828名(自社海外アカデミー在学及び終了した累計人数)、特定技能試験の合格者を8,627名輩出しております。特定技能人財の職業紹介においては7,925名が内定、6,058名(累計)がすでに紹介先で就業を開始しております。

海外現地の自社教育拠点である「OUR BLOOMING ACADEMY」における日本語および特定技能教育から人材紹介、就業後の生活や資格取得の支援までをワンストップで行う独自スキーム「OURストレートスルー」により、安定して長く働ける人財をご紹介しております。

※ 当社は法務省が認定する登録支援機関です。

・ 所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 大手センタービル5階

・ 設立：2016年11月1日 ・ 資本金：1億円 ・ 代表者：代表取締役社長 加藤 順

・ URL：https://onodera-user-run.co.jp/

ONODERA GROUP 会社概要

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司 URL：https://www.onodera-group.jp/