ロート製薬「BELAIR LAB」「ブルーミング エナジー」フレグランスオイル新発売。横浜最大級の極上フィットネスジム「YSA スポーツと医科学のジム 横浜関内」に導入

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）が運営をする「BELAIR LAB（ベレアラボ）」は、感性科学の知見を応用し集中力や活力を高める空間づくり目的とした香りを開発し、公益財団法人横浜市スポーツ協会（所在地 : 神奈川県横浜市、会長 : 山口 宏）が2026年3月19日（木）に関内駅前「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」タワー8階に開業予定の横浜最大級の極上フィットネスジム「YSA スポーツと医科学のジム 横浜関内」に導入、スポーツと香りの融合による新たな空間演出をいたします。また、2026年3月13日（金）より順次、EC（公式オンラインストア、Amazon、楽天）と株式会社そごう・西武が運営するメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」にて発売いたします。

■BLOOMING ENERGY（ブルーミング エナジー）

26春夏フレグランスとして、感性科学の知見を応用し、集中力や活力を高める空間づくりを目的とした香りを開発。ベレアラボが研究を重ねたグリーンの香気構成成分「Restful Green（レストフルグリーン）」をコアに、ゼラニウムやフレッシュジンジャーを配合。ナチュラルな爽やかさと華やかさを備えた香りは、花が開く瞬間にふわりと立ちのぼる華やかなエネルギーを感じさせます。パフォーマンスを発揮したい日中の活動時におすすめの香りです。

ブルーミング エナジーは、春息吹く香り。

澄んだ空気に満ちる、きりりとしたフレッシュジンジャーとフローラルの輝き。風が運ぶハーブの清々しさが、朝の光をやわらかくまとわせる。花の蕾がぐっとひらく。その瞬間に生まれるしなやかなエネルギーが、やわらかな光の中へと広がっていく。

ブレンド：ゼラニウム／フレッシュジンジャー／ローズマリー／イランイラン／レモングラス／ブロンドウッド／ヴァイオレットリーフ／グリーンフォリアッジ／ホワイトムスク

■「YSA スポーツと医科学のジム 横浜関内」について

「YSA スポーツと医科学のジム 横浜関内」は、国内初のスポーツ協会が開設するフィットネスジムで、クリニックを併設し医学と科学に裏打ちされた安全かつ効果的なプログラムを提供。2029年に創立100周年を迎える横浜市スポーツ協会の実績と最新技術を融合させた、これまでにないプレミアムな環境を整えた横浜最大級の極上フィットネスジムです。横浜最大級の広さを誇るラグジュアリー空間に、最新鋭のマシンを贅沢に配置。プライベート感あふれる快適な環境で、質の高いトレーニングを実現いたします。

施設名：YSA スポーツと医科学のジム 横浜関内

住所：神奈川県横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE横浜関内 タワー8階

営業時間：平日 7:00～22:00 ／ 土・日・祝 7:00～20:00

休館日：毎月第3木曜日（祝日の場合は翌日）

※プレオープン期間（3/19～3/30）は12:00～20:00（3/31は休館）

※その他、ビルの休館日に準じます。

HP：https://ysa-gym.yokohama/

■商品概要

■「BELAIR LAB（ベレアラボ）」について

「BELAIR LAB（ベレアラボ）」はマスター調香師によるフレグランス開発と科学的研究が一体となった、香りに特化したクリエイティブラボです。これまでに、プロサッカー選手の睡眠の質とパフォーマンス向上のために香りを使用する、eスポーツ選手との香りとコンディショニングに関する検証の結果の発表をするなど、個人の楽しみとしての香りを超え、香りが持つウェルビーイング価値を実証してまいりました。

「香りの発明家」として名高いフランス人マスター調香師クリストフ・ロダミエルとともに、高品質でサステナブルな香りづくりにこだわり、香りの持つ機能的側面と芸術性を掛け合わせた新しい香りのかたちを追求し、これまでに、空間の香りコレクション、空気清浄機能を備えた送風式ポータブルアロマディフューザー「ラバロック ミニ アロマディフューザー」などを販売、また、企業向けの事業として、商業施設、ホテル、オフィスなどの香り空間演出、オリジナルのフレグランスや商品・ノベルティの開発など、香り＝嗅覚をブランディングやコミュニケーションに活用することで、新しい香りの価値を広げています。

マスター調香師クリストフ・ロダミエル氏

世界に数百人しか存在しない調香師のなかで「香りの発明家」と呼ばれ、トムフォード、ラルフローレン、ビヨンセなど世界の名だたるブランドの香水や五つ星ホテルの空間の香りなど数々の名香を生み出しています。また、グッゲンハイム美術館の香りオペラの演出や映画「パフュームある人殺しの物語」の調香・演出など、活躍の場は多岐にわたります。ベレアラボでも多彩でイノベーティブな香りを数多く生み出しています。

BELAIRLAB（ベレアラボ）公式オンラインストア：https://store.belairlab.com/

公式Instagram：@belairlab

公式LINE：@belairlab

公式X：@belairlab

●「BELAIR LAB＼ベレアラボ」 はロート製薬株式会社の登録商標です。