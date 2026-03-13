入居者調査から読み解く、20 年の住まいの価値観変化

ミサワホーム株式会社

ミサワホームグループのシンクタンクである株式会社ミサワホーム総合研究所（本社 東京都杉並区／代表取締役社長 千原勝幸）では、「防災・構造・材料・耐久技術」や「環境・エネルギー技術」、「ひと・家族・まちづくり」、「住文化・暮らしデザイン」などさまざまな分野に関するテーマについて調査・研究を行っています。調査・研究結果はミサワホーム総合研究所レポート（通称：エムレポ）として定期的に発信しています。

ミサワホームグループではこれらの調査・研究結果で得られた知見や技術を基に、新たな商品やソリューションの開発を行っています。

■今回のレポートのポイント

●プライム ライフ テクノロジーズグループの住宅3社※1との合同調査データを活用し、ミサワホーム総合研究所独自の視点で「20年間の住まいの価値観変化」を分析

●同じ床面積でも「パントリー」や「独立した仕事部屋」を設ける傾向が高まり、購入時の重視ポイントは「災害リスク」や内部空間の心地よさを左右する「インテリアデザイン」への評価が上昇

●暮らしの理想像として共働き世帯の増加等を背景に「家事の効率化」や「シンプルな暮らし」を重視しつつ、趣味など「自分軸」を大切にする価値観が多様化

※1：ミサワホーム株式会社（株式会社ミサワホーム総合研究所）、パナソニック ホームズ株式会社、トヨタホーム株式会社