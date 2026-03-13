APTO、NVIDIA主催の『GTC 2026』(3月17日～20日開催) に登壇決定！「NVIDIAサービスを活用し、LLM の精度向上からフィジカル AI への応用について」を講演。

株式会社APTO

NVIDIA GTC は、年に一度、開発者、研究者、ビジネス リーダーが一堂に会し、AI イノベーションの次の可能性を探る、世界最大級のAIカンファレンスです。フィジカル AI や AIファクトリーから、エージェント型AI、推論まで、GTC 2026 では、あらゆる業界を形作る画期的な技術が紹介されます。

カリフォルニア州サンノゼ会場とバーチャルのハイブリッド開催となり、日本時間3月17日～20日の4日間にわたって多くのセッション、展示、レセプションが行われます。

『NVIDIA サービスを活用し、LLM の精度向上からフィジカル AI への応用について』

APTOは、多くのAI開発のボトルネックとなっているデータにフォーカスした、AI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を展開しております。

これまで、LLM/SLM開発やロボティクス・自動運転といった最先端分野において、モデルの性能を最大化させるための高品質のデータ作成を評価いただき、国内外のトップエンタープライズ企業、研究機関などのパートナーの皆様のドメイン特化型AIの開発を支援してまいりました。

『GTC 2026』で当社は、日本国内のAI活用事例や、日本語によるオンラインセッションが中心となる、年3月19日（木）開催の Japan Virtual AI Day（日本向け特別イベント）に登壇いたします。

NVIDIAのテクノロジやサービスを活用した高品質なデータの生成と、LLM、VLM、Physical AIのモデルの精度向上における効率的な実務的アプローチについて、当社CEOの高品よりお話しさせていただきます。

APTO講演概要はこちら :https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/session-catalog/sessions/gtc26-s81964/?ncid=so-twit-318759&linkId=100000410802271

NVIDIA GTC2026では、全てのセッションで参加登録が必要となります（バーチャルでの参加は無料・登録要）。

詳しくは公式サイトにてご確認ください。

https://www.nvidia.com/ja-jp/gtc/

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

