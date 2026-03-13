街のジェネラルストア「GEORGE’S」がand ST TOKYO店に期間限定のポップアップストアを3月19日（木）、なんばパークスに4月3日（金）新店オープン！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「GEORGE’S（ジョージズ）」は、2026年3月19日（木）にand ST TOKYO店（東京都渋谷区）へ期間限定のポップアップストアとして、2026年4月3日（金）になんばパークス（大阪府大阪市浪速区）の2店舗をオープンいたします。

「GEORGE’S」は、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストアです。and ST TOKYO店では、若者や海外旅行客が集まる中心地として、ジョージズが大切にしている遊び心溢れる雑貨を中心に、思わず手に取ってお土産にしたくなるようなラインアップを展開します。約半年間を予定しているポップアップの期間中、ジョージズのアイテムをご購入いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

なんばパークス店は、雑貨を中心としながらオリジナル商品はもちろん、ジョージズの視点でセレクトしたアパレルアイテムやグリーンなど、生活が楽しくなるラインアップを展開します。カルチャー感やユニークで遊び心ある商品セレクトは、性別や世代を超えて気分があがるワクワクする商品を揃え「GEORGE’S」ならではの視点で売り場を編集します。

■and ST TOKYO店内 ポップアップ概要

オープン日：2026年3月19日（木）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-14-30WITH HARAJUKU1F

営業時間：11:00～21:00

購入者特典：「GEORGE’S」のアイテムをご購入いただいた方に、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■なんばパークス 店舗概要

オープン日：2026年4月3日（金）

所在地：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号なんばパークス5F

営業時間：11:00～21:00

■なんばパークス店オープンイベント

１. and ST会員限定！全品10%OFF

開催期間：2026年4月3日（金）～4月12日（日）

※and ST会員限定、当日入会者も対象です。

※一部商品、サービスは対象外となります。

２. 税込2,500円以上をお買上いただいた方に、なんばパークス店オリジナルトートバッグをプレゼント

配布期間：2026年4月3日（金）～4月5日（日）

※各日先着50名さま限定

３. 税込3,500円以上をお買い上げいただいた方に、ガチャガチャ（カプセルフィギュア）を1回プレゼント

配布期間：2026年4月3日（金）～4月5日（日）

４. 期間限定SALE！オリジナルショッピングカートを特別価格にてご提供

開催期間：2026年4月3日（金）～4月12日（日）

ショッピングカートS 2,530円 ➠ 1,980円

ショッピングカートL 6,600円 ➠ 5,500円

※全て税込価格

※なくなり次第終了となります、画像はイメージです。

５. 後日使える、スペシャル10%OFFクーポンをプレゼント

配布期間：2026年4月3日（金）～4月12日（日）

クーポン使用期間：2026年4月24日（金）～5月12日（火）

※一部商品、サービスは対象外となります。

※クーポンの配布は、なくなり次第終了となります。

■「GEORGE’S（ジョージズ）」について

GEORGE’Sは、デイリーに使える雑貨や洋服、誰かに贈りたくなるような楽しいアイテムが幅広くそろうジェネラルストア。忙しい毎日でも、ゆっくりする週末でも、毎日の暮らしの中でちょっと息を抜くための雑貨や道具、気分を上げるための洋服など。毎日をほんの少し特別にするものが詰まった場所、「暮らす街のジェネラルストア」です。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/georges/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/georges_co_jp/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official