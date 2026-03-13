池袋西口エリアを進化させる新たなランドマーク「IT tower TOKYO」5Fに「SHARE LOUNGE 池袋IT tower TOKYO」2026年3月14日オープン

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCC」）とIT tower TOKYO合同会社（本社：東京都豊島区、代表社員ITT Holdings株式会社 職務執行者：新井 良亮）は、2026年3月14日（土）に、池袋西口エリアに開業する超高層複合オフィスビル「IT tower TOKYO」5階に、「SHARE LOUNGE 池袋 IT tower TOKYO」をオープンいたします。

店舗サイト :https://www.sharelounge.jp/store/2437SHARE LOUNGE 池袋IT tower TOKYO

池袋エリア初出店となり、総席数180席を誇る本店舗は、SHARE LOUNGEフランチャイズ加盟契約に基づき、両社が協働で創り上げる店舗として、オフィスビルの共用部における新たな価値創出モデルに向けて、地域と入居企業双方に開かれた空間づくりを目指してまいります。

また、「IT tower TOKYO」で勤務されている方々が日常的に利用できる場であり、近隣にお住まいの方なども自然に立ち寄れる開放性や、食と仕事が同居する利便性が重要であるとの両社の共通認識に至りました。こうした考えのもと、開かれた社員食堂「（仮）コミュニティ食堂」（運営：コンパスグループ・ジャパン株式会社）を中心とした企画として、CCCが展開する「SHARE LOUNGE」を併設し、“共創型ワークプレイス”として2026年12月にオープン予定です。

■「SHARE LOUNGE 池袋IT tower TOKYO」の特徴

多様なカルチャーと人材が交差し、再開発が進む池袋駅西口エリアにおいて、「IT tower TOKYO」はIT関連企業の集積を目指す拠点として誕生します。隣接する東京芸術劇場をはじめ、文化発信拠点が集まるこのエリアならではの環境も、本施設の魅力のひとつです。

店内は、高速Wi-Fiと電源完備した総席数180席を備え、集中エリアとコミュニケーションエリアの明確なゾーニングが特徴で、仕事の生産性と創造性を高める環境を整えています。

さらに、上質なフリードリンク・スナックの提供や、ブックライブラリーやガジェット貸し出しや、新進気鋭のアーティストによるアート作品や、カメラマンが切り取った池袋のランドマーク写真を展示し、都市の息づかいとカルチャーの気配を感じながら働ける空間づくりを行うことで、池袋という都市のダイナミズムを感じながら、落ち着いて働ける場を提供します。

仕事の集中を極める“半個室席”

SHARE LOUNGEでも特に人気の高い半個室席を10席設置しモニターを完備し、視線を程よく遮る設計で、オンライン会議や資料作成など、高い集中力を要する作業に最適な環境を整えました。

会議にもパーティーにも対応する個室席ROOM A・ROOM B

2室は連結利用も可能で、最大14名規模まで対応。通常の会議はもちろん、プレゼンテーション、ワークショップ、軽食を伴う交流会など、多様な用途に活用できます。オフィスビル内にありながら、柔軟性のある“使いこなせる空間”を目指しました。

ROOM A（6名）とROOM B（8名・簡易キッチン付き）は連結可能ROOM B（8名・簡易キッチン付き）

仕事と交流を分けたゾーニング

空間は大きく、「静かに仕事に没頭できる集中エリア」と「会話や偶発的な出会いが生まれるコミュニケーションエリア」に分かれています。時間帯によって表情を変え、平日のランチタイムは「IT tower TOKYO」の（仮称）コミュニティ食堂※として、「IT tower TOKYO」に入居する企業に勤務する人はもちろん、一般にも開放され、SHARE LOUNGEの空間をご利用いただくことが可能となります。

※26年12月頃オープン予定

テラスという“都市の余白”

屋外テラスは、オフィス就業者とSHARE LOUNGE利用者の双方に開放し、緑を感じながらリラックスできる空間は、思考を整え、新しいアイデアのきっかけを生む場にもなります。再開発が進む池袋西口エリアの景色とともに、都市の中にひと呼吸置ける余白を設けました。

アートが息づくラウンジ

空間にはフォトグラファー山本 正大氏と現代アーティスト・須田 日菜子氏による作品を展示しています。池袋西口の夜景や、池袋ウェストゲートパークの通称で親しまれる池袋西口公園など、それぞれの視点から表現された作品が、日常のワークシーンにささやかな刺激を与えます。

フォトグラファー山本 正大氏の作品現代アーティスト・須田 日菜子氏の作品

2026年12月開始予定「（仮称）コミュニティ食堂」との融合

2026年12月頃より、平日11:00～14:00（予定）の時間帯は、に入居する企業に勤務する人はもちろん、一般にも開放された食堂として営業を開始予定です。

全180席を柔軟に活用し、ランチタイムは（仮称）コミュニティ食堂として、その他時間帯はSHARE LOUNGEとして運営するハイブリッドモデルを採用します。

同一空間を柔軟に活用することで、食と仕事が自然に共存する、新しいオフィス共用モデルを実現し、一般利用も可能な“開かれた社員食堂”として、ビル内外の人々が交わる機会を創出します。

店舗概要

名称：SHARE LOUNGE 池袋IT tower TOKYO

所在地：東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO 5F

席数：計180席

営業時間：8:00～22:00

提供サービス：フリードリンク（コーヒー、紅茶、ジュースなど）、スナック類、Wi-Fi、電源、プリンター、書籍・雑誌の閲覧、ドリンクカウンター、受付、エスカレーター完備

公式サイト：https://www.sharelounge.jp/store/2437

SHARE LOUNGE 池袋IT tower TOKYO基本利用料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18760/table/1636_1_269be8252adda5c6837617423d396c1f.jpg?v=202603131051 ]

