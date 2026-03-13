YouTube総再生回数10億回超「あきとんとん」監修！　算数が苦手な子も夢中にする新感覚読み物『かず・かたち ふしぎ探検隊！』がGakkenから登場！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月16日に人気クリエイター「あきとんとん」氏が監修する新学習読み物シリーズ『かず・かたち ふしぎ探検隊！』第1巻・第2巻を同時発売いたします。

■身近な「ふしぎ」を大調査！ 新たな読み物シリーズ誕生

小学校低～中学年の子どもたちが、日常生活の中で抱く素朴な疑問の裏には、実はたくさんの算数的な「ふしぎ」が隠されています。しかし、学校の授業で算数を難しいと感じ、数字や図形そのものに苦手意識を持ってしまうお子さんも少なくありません。

本書では、そんな子どもたちの「なぜ？」という知的好奇心に寄り添い、まんがやイラストで楽しく解説。自然と算数への興味と考える力を育むことができる、新たな学習読み物シリーズです。

■YouTube総再生回数10億回超※！「あきとんとん」監修

※2026年1月現在

本書の監修をつとめるのはTikTokやYouTubeで人気を集めるクリエイター「あきとんとん」。

身の回りのものをユニークな視点で捉え、子どもの好奇心を刺激する動画を多数手がける「あきとんとん」と、Gakkenのノウハウが融合。単なる知識の詰め込みではなく、「どうして？」から始まる探求学習の楽しさを、子どもたちに届けます。

あきとんとんファンはもちろん、算数に苦手意識を持つお子さんも、その世界観に夢中になること間違いなしです。

■「0階はどこ？」「ジュース缶の形はどうして円柱形なの？」……小さな疑問からひみつを深掘り！

本書の主人公は犬の「モンモン」とてんとう虫の「テンテン」。

2人が探検隊となって、日常に潜む算数の「ふしぎ」をゆるっと解決していきます。

例えば「エレベーターの0階はどこにある？」という疑問から、日本とヨーロッパの階数表記の違い、さらには数字「0」の概念とその歴史にまで迫ります。

また、「ジュースの缶はどうして円柱形なのか？」など身近な物の形にも触れ、効率や機能に隠された算数のひみつをひも解きます。

モンモン・テンテンと一緒に、かず・かたちのふしぎを追っていけば、普段目にしている景色がどれほど面白い発見に満ちているかに気づくことでしょう。

■算数が苦手でも大丈夫！ 好奇心と論理的思考力を育むテーマで算数センスが目を覚ます！

本書は、たし算・ひき算・かけ算・わり算を学習し、さまざまな計算・思考ができるようになっていく小学校低～中学年におすすめです。

また、本書の魅力は、ただ知識を教えるだけでなく、子ども自身が「なぜ？」と考え、答えを探すプロセスを大切にしている点です。身近な疑問をきっかけに算数的な視点で世界を見つめ直すことで、受け身ではない主体的な学習体験を提供します。

算数が苦手な子どもでも、まんがを読み進めるうちに「もっと知りたい」「自分で考えてみたい」という知的好奇心が芽生え、「難しい」と思っていた算数が「大好き」に変わります。

［商品概要］

■『かず・かたち ふしぎ探検隊！ ノート1：0階はどこにある？』

■『かず・かたち ふしぎ探検隊！ ノート2：ジュースの缶はどうして円柱形なの？』

文：チャン・ギョンア、絵：キム・ジョンチェ

監修：あきとんとん

訳：戸田紗耶香

定価：各1,320円（税込）

発売日：2026年3月16日

判型：A5／各112ページ

ISBN：ノート1…978-4-05-206229-2／ノート2…978-4-05-206301-5

発行所：株式会社 Gakken

【詳細・ご購入はコチラ】

▽『かず・かたち ふしぎ探検隊！ ノート1：0階はどこにある？』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020622900(https://hon.gakken.jp/book/1020622900)

・Amazon：https://amzn.asia/d/01ydf9nH(https://amzn.asia/d/01ydf9nH)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494818/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494818/)

▽『かず・かたち ふしぎ探検隊！ ノート2：ジュースの缶はどうして円柱形なの？』

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020630100(https://hon.gakken.jp/book/1020630100)

・Amazon：https://amzn.asia/d/0heIJ7qV(https://amzn.asia/d/0heIJ7qV)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494792/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494792/)

