「関西電力が推進する蓄電所事業」と題して、関西電力株式会社 ソリューション本部 開発部門 蓄電池事業グループ 部長 織田 俊樹氏によるセミナーを2026年4月24日(金)に開催!!

関西電力が推進する蓄電所事業の取組と展望

～事業動向・ビジネス戦略、蓄電所向けワンストップソリューション等～

関西電力株式会社 ソリューション本部 開発部門

蓄電池事業グループ 部長 織田 俊樹 氏

２０２６年４月２４日（金） 午後４時～６時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

本講演では、再生可能エネルギーの大量導入や電力需給構造の変化を背景に、系統用蓄電所に求められる役割と市場動向について整理するとともに、関西電力グループの蓄電所事業の取組みをご紹介します。需給調整市場・容量市場等の制度動向を踏まえた事業性の考え方、国内最大級案件の開発事例やプロジェクトファイナンスの活用、O&M・アグリゲーション体制までを解説し、投資家・レンダーの皆さまにとっての参画意義と今後の展望を共有します。

１．関西電力グループの目指す姿

２．蓄電所の役割と動向

３．系統用蓄電池市場の見立て

４．カン-denchi（蓄電所向けワンストップソリューションサービス）

５．E-Flow（アグリゲーター）、K２-batOM（O＆M会社）

６．他社蓄電池事業の例

７．質疑応答／名刺交換

