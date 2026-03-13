「SusHi Tech Tokyo 2026」で日本一の学生起業家が決定へ。優勝賞金1,000万円「学生ピッチ甲子園2026」決勝大会を4月29日に開催

クレドホールディングス株式会社

「学生ピッチ甲子園2026」は、日本一の学生起業家を決定する全国大会「学生ピッチ甲子園2026」の決勝大会を、2026年4月29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催されるSusHi Tech Tokyo 2026にて実施することを決定いたしました。

本大会は、全国6都市（北海道・東北大会 / 関東大会 / 東海・北陸大会 / 関西大会 / 中国・四国大会 / 沖縄・九州大会）で行われる地方予選を勝ち抜いた学生起業家が集結し、優勝賞金1,000万円と「日本一」の称号をかけて競う、日本最大級の学生スタートアップピッチコンテストです。

学生ならではの視点から生まれる革新的なビジネスアイデアや社会課題解決型のプロジェクトが発表される場として、年々注目を集めています。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」での決勝開催

2026年の決勝大会は、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」の会場内にて開催されます。

SusHi Tech Tokyoは、世界中のスタートアップ、投資家、大企業、行政関係者が集まるグローバルイベントであり、学生ピッチ甲子園のファイナリストたちにとって、国内外へ挑戦するための大きな舞台となります。

当日は、全国予選を勝ち抜いた学生起業家によるピッチのほか、投資家・起業家による審査、来場者との交流機会なども予定しています。

■ 学生ピッチ甲子園とは

「学生ピッチ甲子園」は、次世代の起業家を発掘・育成することを目的に開催される学生向けビジネスピッチコンテストです。

学生の革新的なアイデアや事業構想を社会へ発信する機会を創出し、起業家・投資家・企業との接点を生み出すことで、学生スタートアップエコシステムの発展を目指しています。

2023年の開始以来、学生起業家の登竜門として多くの注目を集めています。



■「学生ピッチ甲子園 2026」全国予選・開催スケジュール

全国6都市で予選を実施します。登壇エントリーはもちろん、一般観覧（要事前申込）を全会場で募集いたします。投資家や企業担当者、そして起業を志す同世代にとって、次世代を担う起業家との接点を創出する貴重な機会となります。

■ 募集要項・審査基準

全国の学生に広く門戸を開き、5つの多角的な評価軸に基づいて、「次世代の産業を担うイノベーティブな人材」を厳正に審査します。

対象： 全国の学生（高校・大学・大学院・専門学校等）

審査基準： 1 新規性・創造性

2 ビジネスモデル（マネタイズ）

3 実現可能性

4 市場成長性・魅力的な事業領域か

5 経営者の素質・プレゼン力

優勝賞金： 1,000万円（全国大会優勝時）

■ 応募方法（登壇エントリー・観覧申し込み）

以下のフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

登壇エントリーフォーム：https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59(https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59)

観覧申込フォーム：https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7(https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7)

■ 主催団体概要

主催：学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会

運営事務局：クレドホールディングス株式会社

本プロジェクトは、YUME PROのメインイベントとして、「学生スタートアップ創出支援」「学生起業家のコミュニティづくり」への貢献を目的としています。2023年の開始から4回目を迎える本年度は、学生のビジネスアイデアをより大きなチャンスへと昇華させ、社会変革を促す一助となることを目指します。さらに、世界最大級の学生ピッチコンテストを目指し、今年度から海外大会（World Student Pitch）も開催し、アジア6か国、オーストラリア、ナイジェリアでの大会実施をしております。

取材・メディア関係者の方へ

当日の最終審査では、会場での取材や参加者インタビューも可能です。

メディア関係者の皆様からのご来場・取材申請を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

YUME PRO 2026 実行委員会

担当：山城

TEL：03-6280-6885

Email：yumepj.official@gmail.com