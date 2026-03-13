【夢のコラボレーション】広島東洋カープ×VERITE collection 2026

株式会社ベリテ(1)SV925 キュービックジルコニアネックレス＜カープロゴ＞約40cm(アジャスターカン付き) \10,000（税込\11,000）(2)SV925 シンセチックルビーネックレス＜ダンシングストーン・球団ロゴ＞約45cm(うちアジャスター5cm) \16,500（税込\18,150）(3)SV925 ルビーネックレス＜カープ坊や・大＞約50cm \27,000（税込\29,700）(4)SV925 ルビーネックレス＜ユニフォーム＞約50cm \27,000（税込\29,700）

株式会社ベリテ（コード：9904 東証スタンダード：https://www.verite.jp/ ）は

2025年に引き続き、広島東洋カープとのコラボレーションジュエリーを発売します。

幅広い世代の方に手に取っていただけるよう、

バラエティーに富んだジュエリーを展開いたします。

本年は、シンプルで日常使いしやすいピアスや、

鼓動や呼吸でキラキラと揺れ続ける

ダンシングストーンを使用したネックレスを展開いたします。



日々の小さな瞬間にカープを感じられる、

日常がもっと楽しくなるコレクションです。



是非お手に取ってお確かめください。

(1)SV925 コードネックレス＜球団マーク＞約50cm(うちアジャスター5cm)※赤・黒コード付き \14,000（税込\15,400）(2)SV925 ピアス＜球団マーク＞ \16,500（税込\18,150）(3)SV925 フープピアス＜球団ロゴ＞ \22,000（税込\24,200）(4)SV925 シンセチックルビーピアス＜カープ坊や＞\18,000（税込\19,800）(5)SV925 キュービックジルコニアイヤーカフ \12,500（税込\13,750）(6)SV925 シンセチックルビーバングル\38,000（税込\41,800）

(1)SV925 ピアス＜球団マーク＞ \16,500（税込\18,150）(2)SV925 シンセチックルビー ネックレス＜ダンシングストーン・球団ロゴ＞約45cm(うちアジャスター5cm) \16,500（税込\18,150）(3)SV925 キュービックジルコニアネックレス＜カープロゴ＞約40cm(アジャスターカン付き) \10,000（税込\11,000）

VERITE公式HP：https://www.verite.jp/

VERITE公式Instagram：https://www.instagram.com/jewelry_verite/

VERITE公式オンラインショップ：https://verite-onlineshop.com/

※価格は2026年3月時点の希望小売価格です。地金価格の変動等により、予告なしに価格を変更させていただく場合がございます。

※製品のカラーは実物と多少異なる場合がございます。