お客さまのお声に向き合い、学びを改善につなげる社内展示会「気づき展」を開催しました

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、2026年2月16日（月）から20日（金）、お客さまから寄せられた商品に関するさまざまなご意見・ご指摘を全社員に共有する場として「第9回気づき展 ～商品・歴史・ESG 会社まるごと新日本製薬の展示会～」（以下、気づき展）を開催しました。9回目の開催となった今回は、5日間で260名を超える社員が参加し、当社や商品の歴史に触れながら、お客さまのお声を起点に学びを深め、お客さま満足のあり方を見つめ直す機会となりました。

「気づき展」は、「お電話だけでは伝わりにくいご指摘を実際に体験することで、お客さまと同じ温度感を感じてほしい」という想いから、2015年より毎年本社にて開催※しています。会場では、当社の歴史を学べる歴代商品の展示コーナーや、お客さまから寄せられたご指摘と、その改善例を紹介する「ご指摘品」コーナーなどを設けてきました。

9回目の開催となった今回は、従来の展示に加え、研究開発で活用している最新肌診断機器の体験コーナーや、「気づき展」の主催部署であるお客様満足室（以下、満足室）にこれまで寄せられたお声を紹介するコーナーなどを展開しました。さらに、当社のESGの取り組みを学べる企画として、スキンケアブランド『パーフェクトワン』のオールインワン美容液ジェルの容器を水平リサイクルし、再原料化の過程でできる粉砕原料を活用したコースターづくりができる体験型コーナーが新たに登場しました。参加した社員からは「お客さま視点で考える大切さを改めて実感しました」「楽しい体験を通して、当社のESGへの理解が深まりました」といった感想が寄せられました。参加者は5日間で260名を超え、当社や商品の歴史を楽しみながら学ぶだけでなく、お客さま満足について考えを深める機会となりました。当社は今後もパーパス『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまの最高の満足を追求してまいります。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で2020年度～2022年度は開催を見送っています

【「気づき展」主催部署の想い】

＜お客様満足室 室長 藤谷博子＞

「お客さまと同じ温度感を共有したい」、そんな想いから始まった「気づき展」は、毎年多くの社員がお客さまの視点や気づきを学び、商品・サービスの改善や、自身の役割・意義を見つめ直す機会になっています。

私たちにとって大切なことを気づかせてくれるのは、いつも「お客さま」です。これからも、お客さまに寄り添い続け、「気づき」を通じてつながりを広げていく組織風土を大切にしてまいります。

【お客さまのお声を反映した改善例（一部）】

・「Slimore Coffee（スリモアコーヒー）」では、1杯あたりの使用量が分かりづらいというお客さまのお声を受けて、1日1杯の場合（3g）と、1日2杯の場合（1.5g）とで、飲用シーンに合わせて使い分けられるオリジナルの計量スプーンを開発しました。

・限定品の「パーフェクトワン SPナイトクリーム」では、最後まで使用できているか目で見える容器にしてほしいというお客さまのお声を受けて、エアレス容器のポンプ部分を取り外せるように改良し、最後まで無駄なく使える新容器へと変更しました。

・「パーフェクトワン SPUVプロテクトパウダー」では、白浮きが気になる、ベージュ系の色味がほしいというお客さまのお声を受けて、肌なじみの良いピンクベージュカラーを新色として数量限定で発売しました。

【フォトレポート】

開催当日の様子歴代の梱包資材満足室に寄せられたお客さまのお声の紹介体験型で学ぶESGコーナー

- 会社概要

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/