新生活応援 AMD Radeon購入キャンペーン開催のお知らせ

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、2026年3月1日（日）～4月5日（日）の期間、対象となるASRockまたはSAPPHIRE社製グラフィックボードをご購入いただいた方に、最大5,000ポイントの「えらべるPay(R)」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、AMD Radeon RX 9070 XT/RX 9070/RX 9060 XT GPUを搭載する、ASRockまたはSAPPHIRE社製グラフィックボードが対象となります。AMD Radeon RX 9070 XT/RX 9070 GPU搭載製品をご購入いただいた方には「えらべるPay(R)」5,000ポイント、AMD Radeon RX 9060 XT GPU搭載製品をご購入いただいた方には「えらべるPay(R)」3,000ポイントを先着でプレゼントいたします。

この機会にぜひ、ASRockまたはSAPPHIRE社製グラフィックボードで自作PCをお楽しみください！

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/03/amd-radeon-campaign.html

キャンペーン概要

キャンペーン名称：新生活応援 AMD Radeon購入キャンペーン

購入対象期間：2026年 3月1日（日）～ 4月5日（日）

応募期間：2026年 3月13日（金）～ 4月19日（日）

対象製品：AMD Radeon RX 9070 XT/RX 9070/RX 9060 XT GPUを搭載する、ASRockまたはSAPPHIRE社製グラフィックボード

キャンペーン内容：購入対象期間中にキャンペーン実施店舗にて対象製品をご購入いただき、キャンペーン申込ページよりご応募いただいた方に先着で下記景品をプレゼント

- AMD Radeon RX 9070 XT/RX 9070 GPU搭載製品：「えらべるPay(R)」5,000ポイント- AMD Radeon RX 9060 XT GPU搭載製品：「えらべるPay(R)」3,000ポイント

キャンペーン実施店舗

ASRock

ツクモ、ヤマダデンキ、ビックカメラグループ、XPRICE、上新電機

SAPPHIRE

ツクモ、ヨドバシカメラ、ビックカメラグループ、上新電機、XPRICE、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、ドスパラ、Amazon、ノジマ、ピーシーデポ、OCNオンラインショップ

キャンペーンのお申し込みはこちら :https://www.ask-corp.jp/inquiry/amd-campaign.html申込期限：2026年4月19日まで

「えらべるPay(R)」について

- 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。- ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。- ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。- ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。- 選択された商品によって、「えらべるPay(R)」1ポイントにつき1円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は今後予告なく変更する場合がございます。- ラインナップは随時変更となる場合がございます。- ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。- 期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。- ポイントの追加チャージはできません。- 商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

景品のお届けについて

- 必要事項のご入力に不備のある場合や、虚偽の記載であると判明した場合、ご応募を無効とさせていただく場合がございます。- 応募内容が無効だった際の個別のご連絡はいたしません。- いただいた個人情報は、本キャンペーンに限って使用いたします。- 応募受付の確認についてのご質問は受け付けておりません。- 景品の送付は2026年5月中旬以降を予定しております。やむをえない事情により、遅くなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご注意事項

- ご応募は、お一人様につき1回限りとさせていただきます。- 本キャンペーンのご応募には、ご購入時に発行されているレシート（及び購入証明）の写真イメージが必要です。この購入証明に「製品型番」及び「購入日付」が記載されている必要がございます。もし購入証明に「製品型番」「購入日付」が解る様になっていない場合は、本キャンペーンへご応募いただけませんのでご注意ください。- 本キャンペーンは弊社取り扱いの正規代理店商品にのみ適用されるキャンペーンです。海外からの並行輸入や弊社以外の代理店が取り扱う商品は対象外とさせていただきます。- 本キャンペーンは中古品及びオークション等の購入品は対象外とさせていただきます。- 本キャンペーンに関わる関係各社の従業員および関係者の応募はできません。- 本キャンペーンは予告なく終了または内容変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。

URL：https://www.ask-corp.jp/

