「嗅ぐ深呼吸」の新商品「REBOO（リブー）」 2026年4月1日（水）より発売

BREATHER株式会社

深呼吸サポートデバイス「ston（ストン）」や呼吸するスマートクッション「fufuly（フフリ）」を開発・販売するBREATHER株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：立岡茂伸、以下BREATHER）は、深呼吸の重要性と可能性を更に広めるべく、「嗅ぐ深呼吸」の新商品「REBOO（リブー）」を新たに2026年4月1日から発売いたします。

BREATHERは「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を通じて、「呼吸市場」という未だない、新たな市場と価値を創造することを目的に、2019年に創業した事業会社です。

今回発売する新商品「REBOO（リブー）」は、タイの伝統的なヤードム（嗅ぎ薬）にインスピレーションを受け開発されました。「鼻で嗅ぐ」という行為に付随し呼吸が深まる体験に着目し、お客様の没頭モードへのモードチェンジを促します。

また「REBOO（リブー）」は、タイ伝統のハーブ由来の香りだけでなく、お客様が没頭のモードに入る際に最適な香りを試行錯誤のうえ開発し、メンソールのスッキリ感をベースとした、様々な香りをご用意しております。お客様が日常で当たり前に行っている「呼吸」という行為を、より深く、楽しく、新しく体験していただける商品です。

BREATHERは、今後も「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を商品やサービスを提供し、呼吸の価値の浸透と市場創造を図ってまいります。

新商品 「REBOO（リブー）」概要

商品概要

【商品名】 REBOO（リブー）

【発売日】 2026年4月1日

【価格】 800円（税抜）

【内容量】 2ml（約1ヶ月程度使用可能）

【分類】 雑貨（医薬品・医薬部外品ではありません）

【コンセプト/特徴】

「深い呼吸」で「夢中」へアクセス。メンソールの清涼感をベースにした5種の美味しい「香りの刺激」を「深い呼吸」とともに味わうことで、無我「夢中」の没頭状態へと誘い、仕事や趣味に没頭したいシーンに寄り添います。

【商品ラインナップ】

全5種類のフレーバー

（１.ハーバル ２.クラフトコーラ ３.梅胡椒 ４.ソーダ ５.ベルガモットコリアンダー）

【名称について】

「REBOO（リブー）」は、「REBOOT(再起動)」と「BOOST（高める）」の合成造語です。自分自身のスイッチを入れなおし、パフォーマンスやクリエイティビティを発揮したいシーンに寄り添えるよう、ネーミングに想いを込めました。

【使用シーン】

仕事、趣味、スポーツ、勉強、運転等の合間の気分転換に、場所や時間を問わずいつでも、どこでもご使用いただけます。

【使い方】

１.キャップを外す

２.本体に鼻を近づけて、深呼吸するようにゆっくりと吸ってください

３.息を、大きく、ゆっくり吐いてください

※使用上の注意

・目や口、皮膚、粘膜には使用しないでください

・本品は鼻腔に直接入れて使用しないでください

・妊娠中の方や植物オイルにアレルギーのある方は使用しないでください。

【主成分】メンソール、香料

BREATHER株式会社 概要

BREATHERは「呼吸を深く、楽しく、新しくする」体験を通じて、「呼吸市場」という未だない新しい市場の創造と「呼吸の価値」の浸透を目的に、2019年に創業した事業会社です。

「呼吸」は自律神経を整えることに関係する大切な営みであり、BREATHERはなかでも「深い呼吸」を通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルを実現したいという想いから生まれました。

呼吸は普段、誰もが無意識で行っている行為だからこそ、「深い呼吸」に意識を向けることは忘れられがちになります。そうした日常の中で「深い呼吸」を意識し、取り入れられるように、深呼吸の習慣化を目的としたデバイスの企画・開発・販売を実施してまいりました。

今後も「呼吸を深く、楽しく、新しくする」商品やサービスを通じて、お客様一人ひとりのこころ豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。多くのユーザーに支持され、現在LINE友だち20万人に到達しています。 ※2026年2月7日時点

会社名 ：BREATHER株式会社（ブリーザー株式会社）

所在地 ：東京都港区赤坂5丁目2-33

設立年 ：2019年

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 立岡 茂伸

事業内容 ：深い呼吸の習慣化を目的とした商品企画、開発、販売等

WEBサイト ：https://official-breather.com/