ハチ食品×レストランHACHI『レストランHACHIのナポリタンソース』発売記念～大阪・東京・仙台の3都市でサンプリングイベントを開催～

ハチ食品株式会社

　ハチ食品株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品）は、仙台の銘店「レストランHACHI」監修による新商品『レストランHACHIのナポリタンソース』の発売を記念し、大阪・東京・仙台の3都市にてサンプリングイベントを実施いたします。


　本商品は、2013年「カゴメ ナポリタンスタジアム(R)」で日本一に輝いた※1レストランHACHIのナポリタンの味わいを、ハチ食品の技術でレトルトパスタソースとして再現したものです。3月2日（月）の全国発売後、より多くのお客様にその魅力を実際に体験していただく機会として、本イベントを企画しました。商品をそのままお持ち帰りいただき、ご自宅でレストランの味わいをお試しいただけます。




■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。


■レストランHACHIとは

1979年宮城県名取市で創業し、現在は仙台・名取を中心に6店舗を展開する洋食レストラン。黄金比率ハンバーグや日本一に輝いた※1ナポリタンなど、手づくりの味で世代を超えて愛される人気店です。



レストランHACHI公式サイト：https://www.maido-8.com/　





　　　　写真：レストランHACHI店内

■「HACHI×HACHI」コラボレーション

2025年10月に実施した調印式を皮切りに始動した、ハチ食品とレストランHACHIによるコラボレーション企画です。



【第一弾】


レストランHACHI店舗にて、ハチ食品の「蜂カレー」を使用したコラボメニュー「HACHIの蜂カレー」を展開し、多くのお客様からご好評をいただきました。






詳細はこちら：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/news-hachi-collab-ceremony_251016/



【第二弾】



「家庭でもレストランHACHIの味を楽しんでほしい」という両社の想いから、同店の看板メニューであるナポリタンを商品化。


パスタソース市場において、「たっぷりパスタ」シリーズ※2で確かな実績を重ねてきたハチ食品が開発を手がけ、2013年にナポリタンが日本一に輝いた※1仙台の銘店レストランHACHIが味づくりを監修。No.1同士のコラボレーションとして、『レストランHACHIのナポリタンソース』は誕生しました。





「レストランHACHIのナポリタンソース」の詳細はこちら：


https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/restaurant-hachi/



※1　2013年ナポリタンスタジアム(R)（カゴメ主催）においてレストランHACHIの「ハンバーグナポリタン」がグランプリを獲得


※2　インテージ新SCI パスタソース 簡便度：温めるタイプ市場 2025年1月～12月 購買個数No.1ブランド



【第三弾】




そして今回は、『レストランHACHIのナポリタンソース』の発売を記念し、大阪・東京・仙台の3都市にて商品サンプリングイベントを実施いたします。


第一弾での店舗体験、第二弾での商品化に続き、第三弾ではより多くの方に直接商品をお届けする取り組みとして、合計約1万個を配布予定です。


■サンプリングイベント概要

『レストランHACHIのナポリタンソース』の発売を記念し、下記日程・会場にて商品サンプリングイベントを実施いたします。



【大阪】


　日程：2026年3月17日（火）　10：00～19：00


　会場：JR大阪駅 大阪ステーションシティ 旅たちの広場


　配布個数：3,000個（数量は変更の場合があります）



【東京】


　日程：2026年3月26日（木）　10：00～20：00


　会場：渋谷マークシティ


　配布個数：5,000個（数量は変更の場合があります）



【仙台】


　日程：2026年3月30日（月）　12：15～17：45


　会場：仙台駅 Date VISION イベントスペース


　配布個数：2,000個（数量は変更の場合があります）



当日は、『レストランHACHIのナポリタンソース』（箱入りレトルト商品）をお1人様につき1個お渡しいたします。


なお、大阪および東京会場では、抽選会も実施いたします。


※試食の提供はございません。


※各会場とも、配布予定数に達し次第終了となります。


※配布内容・実施方法は、当日の状況により変更となる場合がございます。



■会社概要

名称 ：　ハチ食品株式会社


所在地 ：　大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号


代表 ：　代表取締役社長　高橋 慎一


URL ： 　https://www.hachi-shokuhin.co.jp/


■一般の方からのお問い合わせ先

ハチ食品株式会社


お問い合わせ先：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/contact/


■取材・報道等に関するお問い合わせ先

ハチ食品株式会社


所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号


TEL ： 　06-6471-3557(事業企画部)


FAX ：　06-6475-7262


Email ：　gss@hachi-shokuhin.co.jp


URL ：　https://www.hachi-shokuhin.co.jp/