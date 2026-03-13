J:COM STREAMで映画『オートレーサー森且行 約束のオーバル 劇場版』を見放題で最速配信！トップアイドルの座を捨て、レーサーという生き方を選んだ男の真実に迫ったドキュメンタリー
(C)TBS
J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」では、2026年3月13日（金）より映画『オートレーサー森且行 約束のオーバル 劇場版』を見放題で最速配信いたします。
▶J:COM STREAM視聴ページ
https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00559608?type=group(https://linkvod.myjcom.jp/video/ep00559608?type=group&utm_source=prtimes&utm_campaign=prtimes_260313_autoracer-mori_detail)
「走る格闘技」といわれるオートレースに命懸けで挑み続ける男の真実の物語を、ぜひ「J:COM STREAM」でご覧ください！
(C)TBS
【配信概要】
■作品タイトル
『オートレーサー森且行 約束のオーバル 劇場版』
2024年製作／94分／日本
■配信期間
2026年3月13日（金）0:00～ J:COM STREAMの見放題にて最速配信※
■監督
穂坂友紀
■出演
森且行
■ナレーター
萩原聖人
■ストーリー
そこには約束があった━。
1996年、芸能界に激震が走った。超人気6人組アイドルグループ「SMAP」のメンバー・森且行が、幼少期からの「オートレーサーになる」という夢を叶えるために、22歳でグループを脱退したのだ。5人のメンバーに「絶対に日本一になる」と誓った森は、24年後の2020年11月、日本選手権で悲願の初優勝を勝ち取り、その約束を果たす。ところがそのわずか82日後、レース中の落車で命が危ぶまれるほどの大怪我を負ってしまう。幾度にもわたる手術と壮絶なリハビリに2年間を費やし、足に麻痺がのこった状態で復帰戦に勝利。再びプロの第一線に返り咲くという奇跡を起こす。そのヘルメットには、6色で彩られた星がデザインされていた━━。
彼はなぜ、絶望したり、諦めたりしてもおかしくない状況で、強靭な意志を持ち続け、復活することができたのか？そして50歳になった今もなお、日本一という頂点にもう一度立つために走り続けることができるのか？３年にわたり森に向けたカメラが映し出したものや、本人や実兄、同期レーサー、医師ら関係者へのインタビューが浮き彫りにしたその答えは、幼い頃からのオートレーサー＝ヒーローたちへの「憧れ」、オートレースへの純粋な「情熱」、自身を支えてくれた人たちと交わした「約束」、そして仲間たちとの「絆」だった。
※旧型TVチューナーをご利用の方は、最新チューナーに交換いただくことでご視聴いただけます。
▶最新チューナーへの交換について、詳しくはこちら(https://www.jcom.co.jp/campaign/charge_free/?utm_campaign=gs_prtimes_footer_chargefree&utm_medium=referral&utm_source=externalsite)
