2026.4.3（金）より、VERITE 2026 SPRING & SUMMER COLLECTIONを発売いたします

株式会社ベリテ

株式会社ベリテ（コード：9904 東証スタンダード：https://www.verite.jp/ ）は、

お客様からご愛顧をいただきおかげさまで2026年9月に上場35周年を迎えます。

その記念の年を迎えるにふさわしい新作ジュエリーを発売します。



この年をお客様とともに迎えられたことに感謝し、

ベリテのこれからの未来への希望や挑戦する思いに繋げてまいります。





今シーズンは「大地の輝き、そのまま。」をテーマに、

ベリテオリジナルカラーのゴールドである「EARTH GOLD(アースゴールド)」ジュエリーと、

永遠の環が織りなす、日常を美しく彩るコレクションを展開いたします。



身につけることで日常に輝きを与え、

美しい日々に寄り添うジュエリーをお届けいたします。

上記掲載商品）

深みのあるアースゴールドはベリテで出会える特別なゴールド

洗練されたデザインが新たな魅力を引き出してくれます

K18 EARTH GOLD ダイヤモンドピアス (右耳用)(0.14ct) \148,000（税込\162,800）

K18 EARTH GOLD ダイヤモンドピアス (左耳用)(0.14ct) \148,000（税込\162,800）

K18 EARTH GOLD ダイヤモンドネックレス (0.19ct) \228,000（税込\250,800）

K18 EARTH GOLD ダイヤモンドリング (0.15ct) \298,000（税込\327,800）

上記掲載商品）

凛とした輝きに満ちたアースゴールドが、上品で洗練された雰囲気を演出します

K18 EARTH GOLD ダイヤモンドリング（0.06ct）\278,000（税込\305,800）

K18 EARTH GOLD ネックレス \328,000（税込\360,800）

上記掲載商品）

最高の輝きであるハート＆キューピッドダイヤモンドをあしらった特別なピアスです

PT H&Cダイヤモンドピアス（TOTAL 0.40ct）\398,000（税込\437,800）

PT H&Cダイヤモンドピアス（TOTAL 0.20ct）\228,000（税込\250,800）

Dカラーダイヤモンドのフルエタニティーリング、手元に花が咲くような上品なデザインです

PT ダイヤモンドフルエタニティーリング（TOTAL 0.58ct）\458,000（税込\503,800）

上記掲載商品）

DカラーダイヤモンドにK18YGのアクセントが効いた華やかなリングです

PT/K18YG ダイヤモンドリング（TOTAL 0. 50ct）\488,000（税込\536,800）

指にフィットする伸縮リング、重厚感のある輝きが手元を彩ります

K18YG 伸縮リング \288,000（税込\316,800）

PT 伸縮リング \278,000（税込\305,800）

♦EARTH GOLDについて

"大地から恵みを受けた力強く美しいカラー“

ベリテが長い年月をかけて創り上げたオリジナルのゴールドカラーです。

その凛とした輝きに満ちたアースゴールドは、上品で洗練された雰囲気を演出してくれます。

♦Dカラーダイヤモンドについて

一生物にふさわしい品質を誇るダイヤモンドです

♦H&Cダイヤモンドについて

ダイヤモンドがもっとも強く、美しく輝くラウンド・ブリリアント・カット。

このカットの条件が極めて優れたとき、ダイヤモンドには8個のハートと8本の矢が現れます。

この模様がきれいに出現するものだけを、ハート＆キューピッド（Ｈ＆Ｃ）と呼びます。

※上記掲載の商品はベリテアウトレット店舗ではお取り扱いがございません。

※価格は2026年3月時点の希望小売価格です。地金価格の変動等により、予告なしに価格を変更させていただく場合がございます。

※製品のカラーは実物と多少異なる場合がございます。

※店舗によって商品のお取り扱いのない場合や在庫がない場合もございます。商品の在庫のお問い合わせに関しましては、お手数ではございますが公式HPのショップリストに掲載しております、各店まで直接お問い合わせくださいませ。

VERITE公式HP：https://www.verite.jp/

VERITE公式Instagram：https://www.instagram.com/jewelry_verite/

VERITE公式オンラインショップ：https://verite-onlineshop.com/